Mit dem SNAPSNAP camera strap hat FIDLOCK einen Kameragurt vorgestellt, der speziell für den Einsatz zusammen mit einem (Foto-)Rucksack entwickelt wurde. Laut Hersteller soll das System den Tragekomfort bei längeren Touren verbessern, indem das Gewicht der Kamera nicht ausschließlich auf Nacken und Schultern lastet. Stattdessen soll die Last gleichmäßiger über den Oberkörper verteilt werden.
Die zum Lieferumfang gehörenden Connectoren werden mithilfe von Silikonringen an den Schultergurten eines Rucksacks befestigt. Die Kamera selbst wird über Nylonbänder und pulverbeschichtete Edelstahlklemmen mit dem Kameragurt verbunden.
Nach Angaben von FIDLOCK lassen sich die im Gurt integrierten Connectoren durch die magnet-mechanische Technik nahezu selbstständig mit den Gegenstücken am Rucksack verbinden. Sobald die Elemente eingerastet sind, soll die Kamera sicher getragen werden und gleichzeitig jederzeit griffbereit bleiben.
Der SNAPSNAP camera strap besitzt eine Gesamtlänge von 157 cm. Die nutzbare Gurtlänge kann zwischen 92 und 150 cm angepasst werden. Die maximale Traglast gibt der Hersteller mit bis zu 10 kg an. Damit richtet sich das Zubehör unter anderem an Nutzer von DSLR- und spiegellosen Systemkameras mit größeren Objektiven.
Der FIDLOCK SNAPSNAP camera strap kostet 79,99 Euro (UVP) und ist im Fachhandel sowie online erhältlich.
Smartes Fotozubehör
SNAPSNAP camera strap: Magnet-mechanischer Kameragurt für entspannte Fotosafaris
Wer stundenlang mit der Kamera unterwegs ist, kennt das Problem: Der klassische Kameragurt drückt im Nacken, Verspannungen entstehen. Besonders bei schweren DSLR- oder Systemkameras mit Teleobjektiven wird die Fotoausrüstung zur körperlichen Belastung. Der SNAPSNAP camera strap von FIDLOCK wurde für Fotografen entwickelt, die auch auf Fotosafaris hohen Tragekomfort erwarten. Der magnet-mechanische Kameragurt fungiert in Kombination mit einem (Foto-)Rucksack als durchdachtes Tragesystem. Durch das Einrasten der speziellen Verbindungsstücke an Gurt und Rucksack – den sogenannten Connectoren – entsteht eine bessere Balance, da das Gewicht der Kamera optimal über den Oberkörper verteilt wird. Der komfortable, reißfeste Gurt ermöglicht jederzeit einen schnellen Zugriff auf die Kamera. Das Ergebnis: mehr Bewegungsfreiheit, weniger Belastung und mehr Raum für beeindruckende Bilder.
SNAPSNAP camera strap – intelligentes Tragesystem mit Komfort
Die magnet-mechanischen Connectoren des SNAPSNAP camera straps werden mithilfe der mitgelieferten Silikonringe links und rechts am Schultergurt eines (Foto-)Rucksacks befestigt. Die Kamera selbst wird wie gewohnt über robuste Nylonbänder und pulverbeschichtete Edelstahlklemmen sicher am Gurt fixiert.
Sobald der SNAPSNAP camera strap um den Hals getragen wird, lassen sich die im Gurt integrierten Connectoren mühelos mit den Gegenstücken am Rucksack verbinden. Dank der magnet-mechanischen Technologie finden die Elemente nahezu selbstständig zueinander und rasten mit einem hörbaren „Klick“ ein.
Die Kamera wird durch die SNAPSNAP Halterung sicher am Rucksack getragen, wodurch ihr Gewicht gleichmäßig über den Oberkörper verteilt wird – Nacken und Schultern werden spürbar entlastet. Sobald die Kamera benötigt wird, genügt ein leichtes Anheben: Der Magnetmechanismus löst sich automatisch und gibt die Kamera sofort zum Fotografieren frei.
Für lange Fotoeinsätze draußen gemacht
Mit einer Gesamtlänge von 157 cm und einer frei verschiebbaren, 26 cm langen Silikon-Nackenauflage (3 cm Breite) lässt sich der SNAPSNAP camera strap flexibel anpassen. Die Kombination aus thermofixierten Nylonbändern, fein geflochtener Kordel und Edelstahlklemmen sorgt für hohe Stabilität. Die Traglast beträgt bis zu 10 kg, die nutzbare Längenanpassung liegt zwischen 92 und 150 cm.
Der SNAPSNAP camera strap ist das praktische Gadget für Naturfotografen, die lange unterwegs sind. Er ist im ausgewählten Fachhandel sowie unter www.fidlock.com 79,99 Euro (UVP) erhältlich.
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