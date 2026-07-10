Mit dem SNAPSNAP camera strap hat FIDLOCK einen Kameragurt vorgestellt, der speziell für den Einsatz zusammen mit einem (Foto-)Rucksack entwickelt wurde. Laut Hersteller soll das System den Tragekomfort bei längeren Touren verbessern, indem das Gewicht der Kamera nicht ausschließlich auf Nacken und Schultern lastet. Stattdessen soll die Last gleichmäßiger über den Oberkörper verteilt werden.

Die zum Lieferumfang gehörenden Connectoren werden mithilfe von Silikonringen an den Schultergurten eines Rucksacks befestigt. Die Kamera selbst wird über Nylonbänder und pulverbeschichtete Edelstahlklemmen mit dem Kameragurt verbunden.

Nach Angaben von FIDLOCK lassen sich die im Gurt integrierten Connectoren durch die magnet-mechanische Technik nahezu selbstständig mit den Gegenstücken am Rucksack verbinden. Sobald die Elemente eingerastet sind, soll die Kamera sicher getragen werden und gleichzeitig jederzeit griffbereit bleiben.

Der SNAPSNAP camera strap besitzt eine Gesamtlänge von 157 cm. Die nutzbare Gurtlänge kann zwischen 92 und 150 cm angepasst werden. Die maximale Traglast gibt der Hersteller mit bis zu 10 kg an. Damit richtet sich das Zubehör unter anderem an Nutzer von DSLR- und spiegellosen Systemkameras mit größeren Objektiven.

Der FIDLOCK SNAPSNAP camera strap kostet 79,99 Euro (UVP) und ist im Fachhandel sowie online erhältlich.