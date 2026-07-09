Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung vergibt gemeinsam mit der Fotografischen Sammlung des Museum Folkwang erneut zwei Stipendien im Programm „Zeitgenössische deutsche Fotografie“. Die Stipendien sind mit jeweils 13.000 Euro dotiert und werden für die Dauer eines Jahres vergeben. Bewerbungen können ab sofort über das Online-Portal der Stiftung eingereicht werden.

Das Förderprogramm richtet sich an Fotografinnen und Fotografen aus allen Bereichen der künstlerischen Praxis. Bewerber müssen seit mindestens drei Jahren in Deutschland leben, eine deutsche Staatsbürgerschaft ist jedoch keine Voraussetzung.

Die Bewerbung soll mit einem fotografischen Projekt verbunden sein, das bereits begonnen haben kann und innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden soll. Nach Abschluss des Förderzeitraums sollen die beiden ausgewählten Stipendiaten ihre Arbeiten im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung präsentieren.

Bild: Preisträgerin 2024 – Susanne Keichel, Hände, 2022 © Susanne Keichel

Pressemitteilung Museum Folkwang: