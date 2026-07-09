Insta360 stellt die Ace Pro 2 Arctic White Videography Bundles vor – Premium-Design trifft auf professionelle Bildqualität

Shenzhen, 25. Juni 2026 – Insta360 kündigt heute die neuen Ace Pro 2 Arctic White Videography Bundles an. Die neue Produktreihe positioniert die Action-Kamera als stilvollen Alltagsbegleiter der nächsten Generation und verbindet erstklassige Bildqualität mit einem modernen Lifestyle-Design. Damit entwickelt sich die Kamera vom reinen Aufnahmegerät zu einem Ausdruck persönlicher Kreativität und Individualität. Die neuen Bundles führen ein durchgängiges, komplett weißes Zubehör-Ökosystem ein und kombinieren die Ästhetik klassischer Digitalkameras mit dem haptischen Erlebnis des Sofortbilddrucks. So entsteht ein umfassendes Imaging-System für Lifestyle-Creator.

Highlights und Funktionen

Arctic White Ecosystem: Minimalistisches Design mit persönlicher Note.

Das Arctic White Ecosystem setzt auf ein klares, minimalistisches Design, das sich nahtlos in den Alltag und moderne Lifestyle-Trends integriert. Die reinweiße Oberfläche von Kamera und Zubehör dient gleichzeitig als ideale Grundlage für individuelle DIY-Anpassungen und kreative Personalisierungen.

Xplorer Grip Pro Kit (Arctic White)

Das farblich abgestimmte Xplorer Grip Pro Kit verwandelt die Ace Pro 2 in ein leistungsstarkes Werkzeug für Street Photography und Videografie mit verbesserter Ergonomie. Über USB-C verbunden, bietet der Griff ein physisches Einstellrad zur Steuerung von Belichtung, Verschlusszeit und Filtern sowie einen separaten Zoom-Regler für flüssige Übergänge zwischen 1- bis 2-fachem Zoom und verlustfreiem 2-fach-Zoom. Ein abnehmbarer Auslöser mit Gewinde sorgt zusätzlich für ein authentisches Kamera-Feeling.

Darüber hinaus verfügt der Griff über einen integrierten 2.010-mAh-Akku, der die Kamera automatisch auflädt und eine Aufnahmezeit von bis zu 5 Stunden und 40 Minuten ermöglicht.

Pocket Printer (Arctic White) & Light Leak Overlays

Der neue Pocket Printer (Arctic White) ermöglicht kabelloses Drucken direkt von der Kamera per Bluetooth. Dank Thermosublimations-Technologie und einem Farbraum von 16,7 Millionen Farben entstehen gestochen scharfe, wasser- und staubresistente 3-Zoll-Fotos mit exklusivem Ace-Pro-2-Wasserzeichen.

Über die Insta360 App können Nutzer*innen Druckaufträge sowohl direkt von der Kamera als auch aus der Fotogalerie ihres Smartphones verwalten, ohne ihren Workflow zu unterbrechen.

Neu ist außerdem die Funktion Light Leak Overlays in der Insta360 App. Damit lassen sich Fotos vor dem Druck mit Filmkorn, Lichtlecks, Lens Flares und Retro-Zeitstempeln versehen, um einen authentischen Vintage-Look zu erzeugen.

Branchenweit erstes 2-in-1 Flash + Fill Light für Action-Kameras

Das neue 2-in-1 Flash + Fill Light (separat erhältlich) erweitert das Arctic White Ecosystem und adressiert die typischen Low-Light-Herausforderungen von Action-Kameras.

Mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 4.000 Lux (gemessen bei 0,5 Metern Abstand) bietet es:

Intelligente TTL-Blitzautomatik

Vier manuelle Helligkeitsstufen

Farbtemperaturbereich von 2.500 K bis 6.500 K

In Kombination mit der Kamerasoftware und den integrierten Farbprofilen ermöglicht das Licht stimmungsvolle Nachtporträts im Retro-Stil. Es verfügt über eine magnetische Befestigung, Bluetooth-Steuerung für Off-Camera-Beleuchtung sowie eine Wasserdichtigkeit bis 13 Meter (43 Fuß).

Fortschrittliche Bildtechnologie & In-Camera-Funktionen

Die Ace Pro 2 Arctic White Limited Edition bietet dieselben fortschrittlichen Aufnahmefunktionen wie die Standardversion. Angetrieben von einem Dual-AI-Chip, liefert sie herausragende Ergebnisse bei schlechten Lichtverhältnissen und unterstützt Aufnahmen in 4K60fps im PureVideo-Modus. Der 2,5-Zoll-Klapp-Touchscreen erleichtert die Bildgestaltung und macht besonders Weitwinkel-Selfies komfortabel.

Zu den neuen Softwarefunktionen gehören:

Spezieller Portrait-Modus mit optimierter Hautglättung

Live Photo-Aufnahmen direkt in der Kamera

Integrierte Leica- und Cine-Farbprofile, darunter:

NC Film

CC Film

Vintage Vacation

So entstehen stilisierte Aufnahmen direkt aus der Kamera – ganz ohne Nachbearbeitung.

Das Arctic White Ecosystem

Die Insta360 Ace Pro 2 Arctic White Limited Edition ist in drei Bundles erhältlich. Jedes Bundle enthält die Single-Battery-Version der Kamera sowie speziell abgestimmtes Zubehör für unterschiedliche kreative Anwendungsbereiche.

Flash Print Bundle

Enthält:

Xplorer Grip Pro Kit

Pocket Printer

Flip Screen Hood

Classic Leather Case

Das Flash Print Bundle richtet sich an Social Gatherings, Partys und Lifestyle-Creator, die das volle Retro-Digitalkamera-Erlebnis genießen möchten.

Die Flip Screen Hood vermittelt das Gefühl eines klassischen Suchers auf Hüfthöhe, während der Pocket Printer Erinnerungen sofort in physische Andenken im Retro-Look verwandelt.

Xplorer Mist Bundle (nicht in den USA erhältlich)

Enthält:

Xplorer Grip Pro Kit

Black Mist Filter

Displayschutz

Das Xplorer Mist Bundle wurde für cineastisches Vlogging und atmosphärische Street Photography entwickelt.

Der Black Mist Filter reduziert Kontraste und sorgt für weichere Spitzlichter, wodurch Aufnahmen einen natürlichen, filmischen Look erhalten – perfekt abgestimmt auf die integrierten Cine-Farbprofile der Kamera.

Xplorer Pro Bundle (nur in den USA erhältlich)

Enthält:

Xplorer Grip Pro Kit

Das Xplorer Pro Bundle ist die ideale Konfiguration für Abenteuerreisen und das Festhalten alltäglicher Momente.

Dank verlängerter Akkulaufzeit und physischer Bedienelemente ist die Kamera jederzeit einsatzbereit, ohne zusätzliches Zubehör mitführen zu müssen.

Verfügbarkeit

Die Insta360 Ace Pro 2 Arctic White Videography Bundles sind ab sofort über den Insta360 Online Store sowie bei ausgewählten Handelspartnern weltweit erhältlich.