Datacolor läutet den Sommer mit brillanten Farbmanagement-Angeboten ein

Marl, Deutschland, 01. Juli 2026 – Datacolor®, der weltweit führende Anbieter von Farbmanagementlösungen, geht mit starken Angeboten in die Sommerzeit. Kreative aus den Bereichen Fotografie, Videografie und Content Creation können sich auf exklusive Angebote freuen, die Präzision und Konsistenz in ihren Farbworkflows garantieren. Preisvorteile von bis zu 100 € auf ausgewählte Spyder-Produkte machen den Sommer zum perfekten Zeitpunkt für ein Upgrade der eigenen Bild- und Farbqualität.

In einer zunehmend visuell geprägten Welt ist eine präzise Farbdarstellung entscheidend für professionelle Ergebnisse. Datacolor unterstützt Fotografen, Videografen und Designer dabei, Farben über den gesamten kreativen Workflow hinweg zuverlässig zu kontrollieren – von der Aufnahme über die Bearbeitung bis hin zum finalen Output. Im Zentrum steht die Spyder-Produktfamilie mit maßgeschneiderten Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen im Bereich Farbmanagement.

Die Angebote sind für kurze Zeit, vom 01. Juli bis zum 31. Juli, über den Datacolor Online-Shop und den Fachhandel erhältlich. Damit bietet sich jetzt die ideale Gelegenheit, in professionelles Farbmanagement zu investieren und die Qualität der eigenen visuellen Arbeiten zu optimieren.

Die Angebotsprodukte im Überblick:

Die diesjährige Sommerpromotion umfasst eine vielseitige Auswahl an Farbmanagement-Lösungen, die sowohl ambitionierten Einsteigern als auch professionellen Anwendern optimale Unterstützung bieten.

Spyder-Monitorkalibierung

Für eine farbgetreue Darstellung auf dem Bildschirm sind kalibrierte Monitore unerlässlich. Die Spyder-Serie bietet Lösungen für alle Ansprüche, von der grundlegenden Kalibrierung bis hin zu erweiterten Funktionen für HDR-Monitore und Videotargets. Die Spyder-Produkte unterstützen die Kalibrierung modernster Displays wie OLED, Mini-LED und Apple Liquid Retina XDR-Displays und bieten Funktionen wie Device Preview™ zur Vorschau von Druckergebnissen und Smartphone-Darstellungen.

Angebotspreis SpyderExpress: 99 € inkl. MwSt. (UVP 129 €)

Angebotspreis Spyder: 129 € inkl. MwSt. (UVP 189 €)

Angebotspreis SpyderPro: 199 € inkl. MwSt. (UVP 289 €)

LightColor Meter

Misst Licht und Farbtemperatur in Echtzeit, deckt Farbabweichungen sofort auf und hilft dabei, unterschiedliche Lichtquellen optimal aufeinander abzustimmen.

Angebotspreis: 249 € inkl. MwSt. (UVP 349 €)

Spyder Kits

Die umfassenden Kits sind die optimalen Produktbundles für den gesamten Farbworkflow. Sie beinhalten z. B. Produkte wie Spyder Cube für präzisen Weißabgleich, Spyder Checkr Video/Photo für Kamera-Farbkalibrierung und Spyder Print für die Erstellung individueller Druckerprofile, um perfekte FineArt-Drucke zu gewährleisten.

Angebotspreis Spyder Celebration Kit: 179 € inkl. MwSt. (UVP 229 €)

Angebotspreis Spyder Photo/Video Kit: 299 € inkl. MwSt. (UVP 349 €)

Angebotspreis Spyder Print Studio: 399 € inkl. MwSt. (UVP 499 €)

Spyder Checkr-Produkte

Diese Farbtafeln sind entscheidend für die Kamera-Farbkalibrierung und sorgen für konsistente Farben direkt bei der Aufnahme, was die Nachbearbeitung erheblich vereinfacht.

Angebotspreis Spyder Checkr 24: 49 € inkl. MwSt. (UVP 69 €)

Angebotspreis Spyder Checkr Photo: 79 € inkl. MwSt. (UVP 99,99 €)

Angebotspreis Spyder Checkr Video: 99 € inkl. MwSt. (UVP 129 €)

Alle Angebote finden Sie im Datacolor Online-Shop.