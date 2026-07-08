SLiNG-2 jetzt auch in schwarz-natur

Die ergonomische Handschlaufe von EDDYCAM in zeitlos moderner Farbgebung

Rüdesheim, 23. Juni 2026 – Viele Hobby- und Profifotografen halten ihre Kamera bei Shootings stundenlang in der Hand, um jederzeit auf neue Situationen reagieren zu können. Für eine sichere Kameraführung und komfortables Arbeiten sind ein zuverlässiger Halt und hoher Tragekomfort entscheidend. Genau für diese Anforderungen hat EDDYCAM® die SLiNG-2 entwickelt. Seit Jahren überzeugt die ergonomische Handschlaufe für DSLR- und SLR-Kameras aus hochwertigem Elchleder durch hohen Tragekomfort, maximale Flexibilität und erstklassige Verarbeitung. Da neben der Funktionalität für viele Fotografen auch das Design eine wichtige Rolle spielt, erweitert EDDYCAM® die SLiNG-2 nun um die elegante Farbvariante schwarz-natur. Die neue Ausführung mit farblich abgestimmter Kontrastnaht ist ab sofort im ausgewählten Fachhandel sowie unter www.eddycam.com für 169 Euro (UVP) erhältlich.

Details machen den Unterschied im Komfort

Handschlaufe ist nicht gleich Handschlaufe: Feine Details entscheiden über den wahren Nutzen. Die ergonomische SLiNG-2 von EDDYCAM® lässt Hand und Kamera zu einer funktionalen Einheit verschmelzen. Durch die Fixierung an zwei Befestigungspunkten der DSLR- bzw. SLR-Kamera entsteht ein besonders stabiles und zugleich natürliches Tragegefühl. Die SLiNG-2 liegt sicher in der Hand, ohne einzuengen, während alle Bedienelemente jederzeit optimal erreichbar bleiben – auch in dynamischen Aufnahmesituationen.

SLiNG-2 – hochwertige Materialien mit Charakter

EDDYCAM® setzt bei der Materialauswahl grundsätzlich auf kompromisslose Qualität. Die großzügige Auflage der ergonomischen Handschlaufe besteht aus finnischem Elchleder und sorgt für eine angenehme Haptik. Eine weiche Polsterung aus lösungsmittelfrei verarbeitetem Naturkautschuk unterstützt den Tragekomfort. Ein thermofixiertes Nylonband sowie zwei trowalisierte Edelstahlklemmen gewährleisten Stabilität und ermöglichen eine präzise Anpassung an die Handgröße. Die SLiNG-2 wird für Handschuhgrößen bis 9 empfohlen.

SLiNG-2 – jetzt auch in stilvoller Farbgebung schwarz-natur

Mit der neuen Farbvariante schwarz-natur erweitert EDDYCAM® die beliebte SLiNG-2 Kollektion um eine designorientierte Ausführung. Die charakteristischen Gestaltungselemente – farbiges Innenleder und markante Kontrastnaht – greift EDDYCAM® bewusst auf. Die Handschlaufe wird in einer kleinen, familiär geführten deutschen Manufaktur mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Eine fein abgestimmte Kontrastnaht nimmt den warmen Ton des naturfarbenen Innenleders auf und unterstreicht die hochwertige Verarbeitung. Das Zusammenspiel der beiden Farbtöne verleiht der SLiNG-2 eine elegante Anmutung und ergänzt ihre funktionalen Eigenschaften um eine klare Designhandschrift.

Die SLiNG-2 schwarz-natur ist ab sofort im ausgewählten Fachhandel sowie im EDDYCAM®-Onlineshop zum Preis von 169 Euro (UVP) erhältlich.