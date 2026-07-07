Die Berliner Galerie CAMERA WORK präsentiert vom 11. Juli bis zum 29. August 2026 eine Ausstellung mit 30 Arbeiten des Schweizer Fotografen und Künstlers Michel Comte. Die Auswahl soll einen Einblick in sein fotografisches Werk geben und vereint Vintage Prints aus dem Bestand der Galerie mit Editionsarbeiten der ÉDITIONS COMTE.
Zu sehen sind unter anderem bekannte Fotografien aus den 1980er- und 1990er-Jahren. Dazu zählen Aktaufnahmen von Carla Bruni sowie Porträts von Louise Bourgeois, Jeremy Irons, Geraldine Chaplin, Iggy Pop, Helena Christensen und Mike Tyson.
Michel Comte wurde 1954 in Zürich geboren und absolvierte zunächst eine Ausbildung als Restaurator zeitgenössischer Kunst. Nach einem Auftrag von Karl Lagerfeld im Jahr 1980 entwickelte er seine fotografische Laufbahn weiter. Nach Angaben der Galerie entstanden in den folgenden Jahren zahlreiche Arbeiten für internationale Mode- und Lifestyle-Magazine, begleitet von der damaligen Vogue Italia-Chefredakteurin Franca Sozzani.
Im Laufe seiner Karriere porträtierte Comte unter anderem Musiker wie Miles Davis und Frank Zappa, Schauspielerinnen wie Catherine Deneuve und Nicole Kidman sowie Künstler wie Jeff Koons und zahlreiche international bekannte Models.
Der Eintritt ist frei.
Pressemitteilung CAMERA WORK:
Michel Comte
Ausstellung vom 11. Juli bis zum 29. August 2026
Die Galerie CAMERA WORK präsentiert vom 11. Juli bis zum 29. August 2026 eine Ausstellung mit 30 ausgewählten Werken von Michel Comte. Diese geben einen kuratierten Einblick in das fotografische Werk des multidisziplinär arbeitenden Künstlers, der zu einem wichtigen Gestalter des visuellen Zeitgeistes des späten 20. Jahrhunderts zählt.
Michel Comtes Arbeiten dokumentieren eine Ära des wahrhaften Sehens, noch unberührt vom Einfluss künstlicher Bildbearbeitung. Mit starken Kontrasten in der Lichtgebung schuf der Künstler in den 1980er und 1990er Jahren weltberühmte Fotografien – darunter der Akt von Carla Bruni sowie ein Porträt von Louise Bourgeois –, die die Essenz seiner Protagonisten roh und wahrhaftig beschrieben. Seine Porträts von Jeremy Irons, Geraldine Chaplin, Iggy Pop, Helena Christensen oder Mike Tyson, die ebenfalls in der Ausstellung eingebunden sind, zählen zu stilprägenden fotografischen Werken jener Dekaden. Die Ausstellung wurde aus Vintage Prints aus der Sammlung der Galerie CAMERA WORK sowie Editionsarbeiten der ÉDITIONS COMTE in Kollaboration kuratiert.
Michel Comte (*1954 in Zürich) absolvierte zunächst eine Ausbildung in der Restaurierung zeitgenössischer Meisterwerke. Nach einem entscheidenden Auftrag von Karl Lagerfeld im Jahr 1980 entwickelte sich Comtes Fotografie, unter Leitung der legendären Franca Sozzani von der Vogue Italia, als maßgebliches Dokument eines aufkeimenden Celebrity-Kults. Dazu zählten Musiklegenden wie Miles Davis und Frank Zappa, Filmikonen wie Catherine Deneuve und Nicole Kidman, Künstler wie Jeff Koons sowie die einflussreichsten Supermodels dieser Ära.
Parallel hat Michel Comte seine Stimme und Reichweite stets genutzt, um die Lage der Menschheit zu dokumentieren. Dieses Engagement zeigt sich in seiner umfangreichen Zusammenarbeit mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuz in weltweiten Konfliktgebieten, seinem vielbeachteten HIV/AIDS-Aufklärungsprogramm Save Safe Sex sowie seinem Einsatz für den Umweltschutz durch die Water Foundation und Installationsarbeiten.
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