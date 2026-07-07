Die Berliner Galerie CAMERA WORK präsentiert vom 11. Juli bis zum 29. August 2026 eine Ausstellung mit 30 Arbeiten des Schweizer Fotografen und Künstlers Michel Comte. Die Auswahl soll einen Einblick in sein fotografisches Werk geben und vereint Vintage Prints aus dem Bestand der Galerie mit Editionsarbeiten der ÉDITIONS COMTE.

Zu sehen sind unter anderem bekannte Fotografien aus den 1980er- und 1990er-Jahren. Dazu zählen Aktaufnahmen von Carla Bruni sowie Porträts von Louise Bourgeois, Jeremy Irons, Geraldine Chaplin, Iggy Pop, Helena Christensen und Mike Tyson.

Michel Comte wurde 1954 in Zürich geboren und absolvierte zunächst eine Ausbildung als Restaurator zeitgenössischer Kunst. Nach einem Auftrag von Karl Lagerfeld im Jahr 1980 entwickelte er seine fotografische Laufbahn weiter. Nach Angaben der Galerie entstanden in den folgenden Jahren zahlreiche Arbeiten für internationale Mode- und Lifestyle-Magazine, begleitet von der damaligen Vogue Italia-Chefredakteurin Franca Sozzani.

Im Laufe seiner Karriere porträtierte Comte unter anderem Musiker wie Miles Davis und Frank Zappa, Schauspielerinnen wie Catherine Deneuve und Nicole Kidman sowie Künstler wie Jeff Koons und zahlreiche international bekannte Models.

Der Eintritt ist frei.

Pressemitteilung CAMERA WORK: