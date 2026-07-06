Rollei erweitert sein Objektivangebot um eine L-Mount-Version des Viltrox AF 28 mm F/4.5 Pancake. Das kompakte Vollformatobjektiv richtet sich an Nutzer von Kameras von Leica, Panasonic und Sigma und soll sich insbesondere für den mobilen Einsatz eignen.
Mit dem Viltrox AF 28 mm F/4.5 Pancake bietet Rollei sein besonders flach gebautes Festbrennweitenobjektiv nun auch für das L-Mount-System an. Durch die Pancake-Bauweise ragt das Objektiv nur wenig über das Kameragehäuse hinaus und soll sich laut Hersteller vor allem für ein kompaktes Kamera-Setup eignen. Es ist für Vollformatkameras ausgelegt und mit L-Mount-Modellen von Leica, Panasonic und Sigma kompatibel.
Die Festbrennweite von 28 Millimetern soll sich nach Angaben des Herstellers für Landschafts-, Street- und Alltagsfotografie eignen. Die konstante Blende von F/4.5 soll dabei eine gleichmäßige Abbildungsleistung ermöglichen.
Das Viltrox AF 28 mm F/4.5 Pancake kostet 109 Euro und ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen: https://www.rollei.de/products/viltrox-28-mm-f-4-5-l-11260
Pressemitteilung Rollei:
Viltrox AF 28 mm F/4.5 Pancake jetzt für L-Mount verfügbar
VCM-Autofokus und Starburst-Effekt im Pancake-Format
Norderstedt, 16.06.2026. Das Viltrox AF 28 mm F/4.5 Pancake bringt eine 28-Millimeter-Festbrennweite in ein ungewöhnlich flaches Gehäuse – die typische Pancake-Bauweise sorgt dafür, dass das Objektiv kaum über das Kameragehäuse hinausragt. Das macht es zum idealen Begleiter für alle, die viel unterwegs sind und ihr Setup so kompakt wie möglich halten wollen. Trotz der schlanken Form ist das Objektiv vollständig für Vollformatkameras mit L-Mount ausgelegt, ist also kompatibel mit Modellen von Leica, Panasonic und Sigma.
Die 28-Millimeter-Brennweite eignet sich besonders gut für Landschaften, Street und den fotografischen Alltag – der leicht weitwinklige Blickwinkel wirkt natürlich, ohne zu übertreiben. Die konstante Blende von F/4.5 liefert dabei unter verschiedenen Bedingungen gleichmäßig scharfe Ergebnisse. Fotografiert man mit Punktlichtquellen im Bild, zeigt das Objektiv einen ausgeprägten Starburst-Effekt, der Lichtern einen markanten Sternen-Look verleiht.
Für schnelle und ruhige Fokussierung sorgt ein VCM-Motor, der sowohl beim Fotografieren als auch beim Filmen geräuscharm und präzise arbeitet. Ein praktischer Verschlusshebel am Objektiv erlaubt das schnelle Schließen ohne Suchen. Das AF 28 mm F/4.5 Pancake gibt es von Viltrox bereits für Sony E-, Nikon Z- und Fuji X-Mount – mit dieser Version schließt das Konzept nun auch die Lücke zum L-Mount-System.
Das Viltrox AF 28 mm F/4.5 Pancake für L-Mount ist ab sofort unter www.rollei.de/viltrox-28-mm-f-
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