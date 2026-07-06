Rollei erweitert sein Objektivangebot um eine L-Mount-Version des Viltrox AF 28 mm F/4.5 Pancake. Das kompakte Vollformatobjektiv richtet sich an Nutzer von Kameras von Leica, Panasonic und Sigma und soll sich insbesondere für den mobilen Einsatz eignen.

Mit dem Viltrox AF 28 mm F/4.5 Pancake bietet Rollei sein besonders flach gebautes Festbrennweitenobjektiv nun auch für das L-Mount-System an. Durch die Pancake-Bauweise ragt das Objektiv nur wenig über das Kameragehäuse hinaus und soll sich laut Hersteller vor allem für ein kompaktes Kamera-Setup eignen. Es ist für Vollformatkameras ausgelegt und mit L-Mount-Modellen von Leica, Panasonic und Sigma kompatibel.

Die Festbrennweite von 28 Millimetern soll sich nach Angaben des Herstellers für Landschafts-, Street- und Alltagsfotografie eignen. Die konstante Blende von F/4.5 soll dabei eine gleichmäßige Abbildungsleistung ermöglichen.

Das Viltrox AF 28 mm F/4.5 Pancake kostet 109 Euro und ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen: https://www.rollei.de/products/viltrox-28-mm-f-4-5-l-11260

Pressemitteilung Rollei: