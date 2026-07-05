WhiteWall bei den Rencontres d’Arles 2026: Drei Ausstellungen, drei Partnerschaften

WhiteWall ist in diesem Jahr erstmals mit drei Ausstellungen bei den Rencontres d’Arles vertreten – einem der weltweit renommiertesten Fotofestivals. Als Produktionspartner bringt das Premium-Fotolabor aus Frechen hochwertige FineArt-Prints, Rahmungen und Kaschierungen in die südfranzösische Festivalstadt und stärkt damit seine Präsenz im internationalen Ausstellungsbereich.

Die drei Partnerschaften – mit Alan Schaller, FOTOHAUS und ProfiFoto – stehen für denselben Qualitätsanspruch, mit dem WhiteWall auch im Privat- und Geschäftskundenbereich für Premium-Fotodrucke in Galerie-Qualität bekannt ist: hochwertige Drucke, präzise Veredelung und Handwerkskunst aus der eigenen Manufaktur.

Ausstellung 1: Alan Schaller | Life Reimagined – Printed by WhiteWall

In Zusammenarbeit mit dem Londoner Streetfotografen Alan Schaller, mit dem WhiteWall bereits im Rahmen der Irys App kooperiert, produziert WhiteWall vierzehn großformatige Prints der Serie „Life Reimagined” – Schallers charakteristische Schwarz-Weiß-Kompositionen, die urbane Räume in klare grafische Strukturen übersetzen.

Alle vierzehn Werke sind auf Hahnemühle FineArt Baryta gedruckt und in hochwertigen Passepartout-Rahmen präsentiert. Die Ausstellung markiert den Auftakt einer Zusammenarbeit mit einem der renommiertesten zeitgenössischen Streetfotografen, auf die WhiteWall besonders stolz ist:

„The Landing” – Zeitlich limitiert & printed by WhiteWall

Das Motiv: Eine Gans, die auf dem Wasser landet, verdichtet zu reiner Form, Licht und Schatten, bis Himmel und Wasser zu einer abstrakten Komposition verschmelzen.

Parallel zur Ausstellung in Arles erscheint am 14. Juli 2026 Alan Schallers Werk „The Landing“ (2024) als signierte, zeitlich limitierte Edition. Die Arbeit gehört zu seiner fortlaufenden Serie „Street Safari“, die auch dem Titel seines in Kürze erscheinenden Bildbands den Namen gibt.

Ab dem 14. Juli ist die Edition erhältlich unter: WhiteWall.com/alan-schalleredition

Motiv: „The Landing” (2024), aus der Serie „Street Safari”

Produkt: Fine Art Print auf Alu-Dibond

Papier: Hahnemühle FineArt Baryta

Rahmung: WhiteWall Artbox in Eiche Schwarz (25,5 x 17,8 cm)

Erhältlich: ab dem 14. Juli bis zum 4. Oktober 2026

Preis: ab 299 Euro

Märkte: Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Großbritannien, USA

Zur Entstehung des Motivs sagt Alan Schaller: „In meiner Erfahrung sind manche scheinbar einfachen Fotografien schwer zu wiederholen – je weniger im Bild zu sehen ist, desto mehr braucht es Erfahrung, Zufall und das perfekte Zusammenspiel aller Elemente. Dieses Bild ist genau so ein Fall.” Über die Zusammenarbeit mit WhiteWall als Produzent ergänzt er: „Die Zusammenarbeit mit dem Team von WhiteWall war immer eine absolute Freude. Ihr Druck holt das Beste aus meiner Arbeit heraus – die satten Schwarztöne und die Schärfe verleihen den Bildern genau die Wirkung, die ich mir für meine Fotografie wünsche.”

Ausstellung 2: FOTOHAUS Arles – Printed by WhiteWall

Eine Partnerschaft, die sich bewährt hat: Bereits zum vierten Mal in Folge ist WhiteWall Produktionspartner des FOTOHAUS Arles, das in der Fondation Manuel Rivera Ortiz eine der meistbesuchten OFF-Locations des Festivals bespielt – mit rund 50.000 Besuchern während der Rencontres.

Die diesjährige Ausstellung in Kooperation mit der Hochschule für Gestaltung Offenbach (HfG) trägt den Titel „Väter werden nicht gewählt, die Lehrenden schon” und versammelt vier Generationen künstlerischer Fotografie: von Thomas Bayrle (Absolvent 1961) über Professor Martin Liebscher bis hin zu aktuellen Studierenden der HfG – ein Dialog zwischen Lehre und eigenständigem künstlerischem Werk. Produziert werden Fine-Art-Prints, kaschiert auf Alu-Dibond sowie hinter Acrylglas, teilweise gerahmt in der ArtBox und teils in großformatigen Ausführungen – in der für WhiteWall charakteristischen Galeriequalität.

Ausstellung 3: ProfiFoto | Worlds in View – Printed by WhiteWall

40 Fotografen aus aller Welt, eine gemeinsame Ausstellung: Vom 6. bis 12. Juli präsentiert ProfiFoto-Herausgeber Thomas Gerwers in der Galerie Les Murs Blancs die internationale Gruppenausstellung „Worlds in View” – kuratiert aus einem weltweiten Open Call mit Einreichungen aus Europa, Asien, Australien, Nord- und Südamerika sowie dem Nahen Osten. WhiteWall ist langjähriger Produktionspartner dieser Ausstellungsreihe und freut sich, auch in diesem Jahr wieder dabei zu sein.

Die Ausstellung umfasst 61 Werke von 40 Fotografen, produziert auf Fine-Art-Papier in Galerie-Qualität – erstmals in Zusammenarbeit mit Hahnemühle als Papierpartner. Die Eröffnung findet am Montag, 6. Juli 2026, um 18:00 Uhr statt; die Ausstellung läuft bis zum 12. Juli 2026 in der Galerie Les Murs Blancs in Arles.

Während der gesamten professionellen Festivalwoche dient die Galerie zudem als Treffpunkt für Fotografen, Kuratoren, Sammler, Verleger und FotografieEnthusiasten aus aller Welt.

„Arles im Juli ist für alle, die Fotografie wirklich lieben, ein besonderer Moment. Für WhiteWall ist es zugleich eine wichtige Bühne: Frankreich gehört zu unseren bedeutendsten Märkten, und nirgendwo sonst begegnen wir auf so engem Raum einem so internationalen Publikum aus Kuratoren, Sammlern und Fotografen. Drei Ausstellungen in diesem Jahr – das ist für uns ein echtes Statement”, freut sich Petra Felgen, CEO von WhiteWall, über die Präsenz von WhiteWall in Arles in diesem Jahr.