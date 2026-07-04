Die Alfred Ehrhardt Stiftung in Berlin zeigt vom 11. Juli bis 6. September 2026 die Ausstellung „Die Welt in einem Sandkorn sehen“. Arbeiten von Matthias Burba und Max Seeger widmen sich dem Rohstoff Sand aus wissenschaftlicher, künstlerischer und ökologischer Perspektive.

Mit der Ausstellung „Die Welt in einem Sandkorn sehen“ präsentiert die Alfred Ehrhardt Stiftung Arbeiten von Matthias Burba und Max Seeger. Im Mittelpunkt steht Sand als Material, das laut Ausstellungskonzept sowohl geologische Entwicklungen als auch ökologische, kulturelle und historische Zusammenhänge sichtbar machen soll. Die Kombination aus Mikrofotografie und interaktiver Videokunst eröffnet dabei unterschiedliche Perspektiven auf einen alltäglichen Rohstoff.

Die Fotografien zeigen Sand nicht nur als wissenschaftliches Untersuchungsobjekt, sondern auch als komplexe Formationen mit unterschiedlichen Farben und Lichtbrechungen. Nach Angaben der Ausstellung verweisen sie auf geologische Prozesse, die sich über Millionen von Jahren entwickelt haben. Ausgangspunkt der Arbeiten ist ein Vers des englischen Dichters William Blake, der das Kleine als Spiegel größerer Zusammenhänge beschreibt.

Ergänzt werden die Fotografien durch die interaktive Videoinstallation „Ingrained“ von Max Seeger (*1994). Die Arbeit richtet den Fokus auf die globale Bedeutung von Sand und verbindet digitale Bildwelten mit dokumentarischen Elementen. Dadurch sollen wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Zusammenhänge des Materials sichtbar werden.

Die Ausstellung „Die Welt in einem Sandkorn sehen“ ist vom 11. Juli bis 6. September 2026 in der Alfred Ehrhardt Stiftung in Berlin zu sehen. Die Eröffnung findet am 10. Juli 2026 von 19 bis 21 Uhr in Anwesenheit der Künstler statt.

Pressemitteilung Alfred Erhardt Stiftung: