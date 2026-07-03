Mit der Fisheye No. 2 La Mer Edition präsentiert Lomography eine neue Variante seiner analogen Fisheye-Kamera. Laut Hersteller soll das Modell mit einem 170-Grad-Bildwinkel Aufnahmen ermöglichen, die deutlich über das normale Sichtfeld hinausgehen. Die Gestaltung der Sonderedition orientiert sich an maritimen Motiven.

Die Kamera verwendet 35-mm-Film und verfügt über ein 10-mm-Objektiv mit Fixfokus. Die Blende beträgt f/8. Als Verschlusszeiten stehen 1/100 Sekunde sowie ein Bulb-Modus für Langzeitbelichtungen zur Verfügung. Mehrfachbelichtungen werden ebenfalls unterstützt.

Für Aufnahmen bei wenig Licht ist ein integrierter Blitz an Bord. Nach Angaben von Lomography soll sich die Kamera dank einer Naheinstellgrenze von 10 Zentimetern auch für Motive aus kurzer Distanz eignen. Zum Lieferumfang gehört außerdem ein abnehmbarer Sucher. Die UVP liegt bei 69,90 Euro.

Weitere Informationen: https://shop.lomography.com/de/fisheye-no-2-la-mer-35-mm-camera

Pressemitteilung Lomography: