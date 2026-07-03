Mit der Fisheye No. 2 La Mer Edition präsentiert Lomography eine neue Variante seiner analogen Fisheye-Kamera. Laut Hersteller soll das Modell mit einem 170-Grad-Bildwinkel Aufnahmen ermöglichen, die deutlich über das normale Sichtfeld hinausgehen. Die Gestaltung der Sonderedition orientiert sich an maritimen Motiven.
Die Kamera verwendet 35-mm-Film und verfügt über ein 10-mm-Objektiv mit Fixfokus. Die Blende beträgt f/8. Als Verschlusszeiten stehen 1/100 Sekunde sowie ein Bulb-Modus für Langzeitbelichtungen zur Verfügung. Mehrfachbelichtungen werden ebenfalls unterstützt.
Für Aufnahmen bei wenig Licht ist ein integrierter Blitz an Bord. Nach Angaben von Lomography soll sich die Kamera dank einer Naheinstellgrenze von 10 Zentimetern auch für Motive aus kurzer Distanz eignen. Zum Lieferumfang gehört außerdem ein abnehmbarer Sucher. Die UVP liegt bei 69,90 Euro.
Weitere Informationen: https://shop.lomography.com/de/fisheye-no-2-la-mer-35-mm-camera
Pressemitteilung Lomography:
Fisheye No. 2 La Mer Edition
Der dickste Fang der Welt
Trau dich zu träumen – je gewagter, desto besser
Über dir flattert eine Möwe mit ihren Flügeln, zwischen deinen Zehen knirscht der Sand und die salzige Luft weht dir um die Nase. Die Fisheye No. 2 La Mer Edition ist inspiriert von den sanften Geräuschen der Wellen, die an die Küste treffen, und dem Schein der strahlenden Sonne. Mit ihrem 170° Fisheye-Objektiv ist sie wie gemacht für Tagträumer:innen, die ihre Sinne auf 35 mm Film baumeln lassen wollen.
Eine Kamera für jede Reise
Die Fisheye No. 2 La Mer ist für alle, die die Grenzen ihres Lebens, Objektivs und Films erweitern wollen. Mit ihrer dramatischen Fisheye-Perspektive geht es darum, kreativ zu erkunden und die Welt in ihrer vollen Pracht einzufangen – sogar weiter als dein Auge reicht! Gestalte die Farbpalette deiner Porträts an sonnigen Tagen oder in lauen Sommernächten mit dem integrierten Blitz und geh dank der Naheinstellgrenze von nur 10 cm ganz nah an dein Motiv heran. Der abnehmbare Sucher gibt dir die Freiheit, dich im Meer der Möglichkeiten zu verlieren und bei jedem romantischen Abenteuer auf deine Instinkte zu vertrauen. Lebe frei, liebe laut und starte mutig in jede Reise – ganz gleich, wie sich die Gezeiten ändern.
Technische Details
- Filmformat: 35 mm
- Brennweite: 10 mm
- Verschlusszeiten: Bulb (B), 1/100 (N)
- Verfügbare Blenden: f/8
- Fixfokus
- Mehrfachbelichtungen: Ja
- Stativanschluss: nein
- Kabelauslöser: Nein
- Blitz: Integrierter Blitz
- Batterie: 1 × AA
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