Mit „Dolce far Niente – Der ewige Sommer Italiens“ veröffentlicht Fotografin Lucy Laucht einen großformatigen Bildband über die Küstenregionen Süditaliens. Das Buch versammelt Fotografien aus bekannten Ferienorten und Inseln und widmet sich dem mediterranen Lebensgefühl.

Fotografische Reise durch Süditalien

Der Bildband „Dolce far Niente – Der ewige Sommer Italiens“ von Lucy Laucht umfasst 272 Seiten und präsentiert Fotografien aus verschiedenen Regionen Süditaliens. Zu den Motiven zählen unter anderem Neapel, Ischia, die Amalfiküste, Capri, Apulien, Sizilien sowie die Äolischen und Ägadischen Inseln.

Alltag statt Luxus

Laut Verlag richtet sich das Buch nicht auf exklusive Hotels oder gehobene Gastronomie, sondern auf Alltagsszenen und Eindrücke entlang der Küsten. Die Fotografien sollen den sommerlichen Lebensstil und die Atmosphäre der Regionen einfangen und den Blick auf Menschen, Landschaften und Orte lenken.

Fotografin mit Reise- und Lifestyle-Schwerpunkt

Lucy Laucht ist als Reise-, Mode- und Lifestyle-Fotografin tätig. Ihre Arbeit zeichnet sich durch einen dokumentarischen Blick auf natürliche Situationen und Stimmungen aus. Ein Vorwort beschreibt den Bildband als Hommage an die italienische Kultur des „Dolce far Niente“, also der bewussten Muße.

Der Bildband „Dolce far Niente – Der ewige Sommer Italiens“ kostet 39 Euro (Deutschland), 42 Euro (Österreich) beziehungsweise 49 Schweizer Franken.