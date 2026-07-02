Hier setzt Sony auf Minimalismus, denn im Grunde gibt es nur zwei Bedienelemente am Objektiv, den Fokusring und den Zoomring hinten näher an der Kamera. Der Verzicht auf etwaige Schalter und Knöpfe dürfte auch dem geringen Preis des Objektivs entgegenkommen. Der optische Aufbau besteht aus neun Linsen in acht Gruppen, darunter drei asphärische Elemente und eine ED-Linse. Diese sollen chromatische Aberrationen unterdrücken – und den Laborteil vorweggenommen, tun sie das auch durchaus solide. Das FE 28–70 mm f/3,5–5,6 OSS II ist zudem staub- und feuchtigkeitsresistent, aber nicht vollständig dagegen geschützt – dafür fehlt ein Dichtungsring am Bajonett, den man unserer Meinung nach ruhig und ohne große Mehrkosten hätte hinzufügen können.

Auch die Offenblende von f/3,5–5,6 kommt uns vom Vorgängermodell bekannt vor. Die Lichtstärke ist nicht überragend, aber durchaus gut im Vergleich zu Kit-Objektiven anderer Hersteller. Im Weitwinkelbereich ist die f/3,5 sogar schwer in Ordnung. Tendenziell entstehen in diesem Brennweitenbereich Landschaftsaufnahmen – und für diese blendet man ohnehin mindestens zweifach für die optimale Schärfe ab. Teils sogar deutlich mehr von f/8 bis f/16, um die Tiefenschärfe im Bild zu erhöhen und die Landschaft von vorne bis hinten scharf einzufangen. Im Telebereich sinkt die höchstmögliche Offenblende auf f/5,6. Das schränkt wiederum leider etwas ein.

Für klassische Reisebilder, in denen man in schattigen Umgebungen einfach den ISO-Wert etwas anhebt, reicht f/5,6 durchaus aus. So haben wir das beispielsweise auch bei dem blühenden Strauch (Bild unten) gemacht. Wird das Licht knapper, wie bei unserer Fotorunde am Ende der goldenen Stunde, werden die Bilder dann aber durchaus sichtbar dunkler. Fotografiert man Blumen oder andere Motive vom Stativ aus, kann man die geringere Lichtstärke natürlich auch durch eine längere Belichtungszeit statt einem höheren ISO-Wert ausgleichen.

Anders sieht es bei Porträts aus: Will man die Personen vor dem Hintergrund freistellen, reicht die Offenblende von f/5,6 im Porträt-freundlichen Telebereich von 70 mm bedauerlicherweise nicht mehr wirklich aus. Da kann man, wie man an unserem Beispielbild mit Model Monika sehen kann, den Hintergrund noch recht deutlich erkennen. Allerdings sollte hier auch gesagt sein, dass es ein Standardzoom mit dem gleichen Brennweitenbereich und durchgehender Offenblende f/2,8 gibt: Sony FE 28–70 mm f/2 G Master. Dieses Objektiv spielt aber mit circa 3.600 Euro in einer anderen Liga.

Gleichgeblieben ist auch die Naheinstellgrenze, also der minimale Abstand zwischen Motiv und Sensorebene (nicht Frontlinse), bei dem ein Objektiv noch scharf stellen kann. Dieser reicht von 30 Zentimeter im Weitwinkelbereich bis zu 45 Zentimeter im Telebereich. Gerade im Nahbereich dürften so auch kreative Detailaufnahmen möglich sein. Mit einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1:5,3 sind allerdings eher keine Makroaufnahmen möglich. Soweit zu den Dingen, die im Grunde zur Vorgängerversion unverändert geblieben sind.