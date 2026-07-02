LK Samyang AF 60-180mm F2.8 FE: kompaktes Schneider-Kreuznach-Telezoom- Objektiv

Die Transcontinenta GmbH, Distirbutor für LK Samyang in Deutschland und Österreich, stellt das Samyang AF 60-180mm F2.8 FE vor und ergänzt damit die Compact Zoom Serie für Sony E-Mount um ein lichtstarkes Telezoom-Objektiv.

Das neue Objektiv wurde in Zusammenarbeit mit Schneider-Kreuznach entwickelt und ist für die Markteinführung im Juli vorgesehen. Gemeinsam mit dem AF 14-24mm F2.8 FE und dem AF 24-60mm F2.8 FE entsteht ein kompaktes F2.8-Zoomsystem, das den Brennweitenbereich von 14 mm bis 180 mm mit nur drei Objektiven abdeckt.

Leichtes Telezoom-Objektiv mit konstanter Lichtstärke

Mit einem Gewicht von nur 730 g ist das LK Samyang AF 60-180mm F2.8 FE deutlich leichter als klassische 70-200mm F2.8-Objektive. Die kompakte Bauweise mit einer Länge von 149 mm im Weitwinkelbereich und 174,4 mm in Telestellung unterstützt den mobilen Einsatz und reduziert die Belastung bei längeren Foto- und Videoproduktionen.

Die durchgehende Lichtstärke von F2.8 über den gesamten Zoombereich ermöglicht eine stabile Leistung bei schwierigen Lichtverhältnissen und eine kontrollierte attraktive Hintergrundunschärfe (Bokeh). Damit eignet sich das Objektiv insbesondere für Porträt-, Reportage-, Event- und Videoanwendungen. Der maximale Abbildungsmaßstab von 1:3,8 erweitert den Einsatzbereich zusätzlich um detailreiche Nahaufnahmen.

Durchdachtes System für mobile Foto- und Videoaufnahmen

Das AF 60-180mm F2.8 FE wurde in Zusammenarbeit mit Schneider-Kreuznach entwickelt. Die optische Konstruktion umfasst 17 Elemente in 14 Gruppen, darunter ein HR-, sieben ED- und zwei ASP-Elemente. Diese Auslegung dient der Reduzierung von Abbildungsfehlern und unterstützt gestochen scharfe und kontrastreiche Bilder über den gesamten Bildbereich. Ein Floating-Focus-System trägt zusätzlich zu einer gleichbleibenden Abbildungsleistung bei unterschiedlichen Aufnahmedistanzen bei.

Für den täglichen Einsatz ist das Objektiv mit einem Linear STM-Autofokusmotor ausgestattet, der einen schnellen und präzisen Autofokus für Foto- und Videoaufnahmen ermöglicht. Eine Wetterabdichtung erhöht die Zuverlässigkeit bei wechselnden Bedingungen. AF/MF-Schalter und Zoom-Lock-Schalter verbessern das Handling und verhindern ein unbeabsichtigtes Ausfahren des Zooms beim Transport.

Als Teil der Compact Zoom Serie schließt das AF 60-180mm F2.8 FE die Systemlücke im Telebereich. Zusammen mit dem AF 14-24mm F2.8 FE mit 445 g und dem AF 24-60mm F2.8 FE mit 494 g entsteht eine leichte Dreierkombination mit durchgehender Abdeckung von 14 mm bis 180 mm.

Die wichtigsten Merkmale

Nur 730 g Gewicht und damit deutlich leichter als klassische 70-200mm F2.8-Telezooms

Konstante Lichtstärke F2.8 über den gesamten Brennweitenbereich von 60 bis 180 mm

Maximaler Abbildungsmaßstab von 1:3,8 für flexible Nahaufnahmen

Optische Konstruktion mit 17 Elementen in 14 Gruppen, entwickelt in Zusammenarbeit mit Schneider-Kreuznach

Komplettiert ein kompaktes F2.8-Zoomsystem von 14 mm bis 180 mm mit drei Objektiven

Preis und Verfügbarkeit

Das LK SAMYANG AF 60–180 mm F2.8 FE ist ab Ende Juli bei Samyang-Händlern erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 999 € inkl. MwSt.