Sauter Calumet veranstaltet am 11. Juli in München einen Reisetag für Fotografie-Interessierte. Besucher können sich über Reiseziele und Fotoausrüstung informieren, Objektive testen sowie an Vorträgen und Fotowalks teilnehmen.

Wer in den kommenden Wochen in den Urlaub startet und seine Kameraausrüstung noch optimieren möchte, bekommt jetzt die passende Gelegenheit. Am Samstag, 11. Juli, veranstaltet Sauter Calumet in der Sonnenstraße in München einen Reisetag. Zwischen 10 und etwa 18 Uhr informieren Hersteller, Reiseveranstalter und Fotoexperten über Ausrüstung und Reiseziele. Besucher können sich nach Angaben des Veranstalters direkt bei den Herstellern beraten lassen, Objektive ausprobieren und an geführten Fotowalks teilnehmen.

Erfahrene Fotografen wollen vor Ort zeigen, wie sich durch Bildaufbau, Lichtstimmung und eine sorgfältige Motivwahl abwechslungsreiche Reiseaufnahmen gestalten lassen. Thematisiert werden sowohl bekannte Reiseziele wie Venedig oder Irland als auch entlegenere Regionen wie Botswana oder die Antarktis.

Mehrere Hersteller, darunter Sony, Manfrotto, Gitzo, Lowepro und DIAMIR Erlebnisreisen, kündigen für den Reisetag Sonderaktionen an. Tamron bietet zudem die Möglichkeit, ausgewählte Objektive auszuleihen und direkt vor Ort auszuprobieren.

Für Reisevorträge und Fotowalks ist eine Anmeldung über die Website von Calumet Photo Video erforderlich. Die Teilnahme an den Fotowalks kostet 5 Euro pro Tour, die als Gutschein erstattet werden.

Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.calumet.de/events/reise-tage