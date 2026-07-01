Mit dem 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Modell B070) stellt Tamron ein neues Standardzoom für APS-C-Systemkameras mit Nikon-Z- und Canon-RF-Bajonett vor. Der Zoombereich entspricht je nach Anschluss einem Bildwinkel von 25,5 bis 105 mm beziehungsweise 27,2 bis 112 mm im Kleinbildformat.
Nach Angaben des Herstellers soll das Objektiv eine konstante Lichtstärke von F2.8 über den gesamten Zoombereich bieten. Zudem verfügt es über einen integrierten VC-Bildstabilisator (Vibration Compensation) sowie einen RXD-Autofokus, der schnell und leise arbeiten soll. Tamron gibt an, dass Fokus-Breathing und Autofokus-Geräusche reduziert wurden, wodurch sich das Objektiv auch für Videoaufnahmen eignen soll.
Das Objektiv besteht aus 16 Linsenelementen in 12 Gruppen und bringt je nach Bajonett 530 oder 540 Gramm auf die Waage. Die Länge beträgt 117,3 mm für die Canon-RF-Version beziehungsweise 121,3 mm für die Nikon-Z-Ausführung. Als Filtergewinde kommt ein Durchmesser von 67 mm zum Einsatz.
Die kürzeste Einstellentfernung liegt bei 19 Zentimetern im Weitwinkel und 39 Zentimetern im Telebereich. Der maximale Abbildungsmaßstab beträgt 1:4,8 beziehungsweise 1:5,2. Laut Tamron soll sich das Objektiv damit auch für Nahaufnahmen eignen.
Zur Ausstattung gehören eine feuchtigkeitsresistente Konstruktion sowie eine Fluorvergütung der Frontlinse. Die Canon-RF-Version besitzt zusätzlich Schalter für Autofokus und manuellen Fokus sowie zum Ein- und Ausschalten des Bildstabilisators. Tamron weist darauf hin, dass die Autofokus-Nachführung beim Zoomen während Videoaufnahmen bei den Versionen für Nikon Z und Canon RF unter bestimmten Bedingungen weniger reaktionsschnell ausfallen kann.
Pressemitteilung Tamron:
Klassenbeste* 4,1-fach-Zoom-Standardoptik mit integriertem VC 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Modell B070) Für APS-C-Systemkameras mit Nikon Z- und CANON RF-Mount
Köln, 24. Juni 2026 – Der japanische Objektivhersteller TAMRON, führend in der Herstellung hochwertiger optischer Produkte für unterschiedlichste Anwendungen, gibt die Markteinführung des 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Modell B070) bekannt, eines lichtstarken Standardzoom-Objektivs für APS-C-Systemkameras mit Nikon Z- und CANON RF-Mount.
- Produktbezeichnung: 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070) | For Nikon Z mount, CANON RF mount
- Markteinführung: 2. Juli 2026
* Unter den lichtstarken F2.8-Standardzoom-Objektiven für APS-C-Systemkameras (Stand: Mai 2026 – TAMRON).
Das 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Modell B070) ist ein lichtstarkes Standardzoom-Objektiv für APS-C-Systemkameras. Es wurde entwickelt, um sowohl einen großen Zoombereich als auch eine hervorragende Bildqualität zu bieten. Mit einem Brennweitenbereich von 17 bis 70 mm¹ erreicht es einen 4,1-fachen Zoomfaktor – klassenführend bei APS-C-Standardzooms – und bietet dabei eine konstante Lichtstärke von F2.8 über den gesamten Zoombereich. Das 17-70mm F2.8 VC verfügt über den VC-Bildstabilisator (Vibration Compensation) sowie über ein schnelles und leises AF-System². Da Fokus-Breathing und AF-Geräusche wirksam unterdrückt werden, eignet sich das 17-70mm F2.8 VC gleichermaßen für Foto- und Videoaufnahmen.
Trotz seines klassenführenden Zoomfaktors und integriertem VC bleibt das Objektiv bemerkenswert leicht und kompakt. Damit ist das 17-70mm F2.8 VC eine ausgezeichnete Wahl für den Alltag ebenso wie für Reisen, bei denen geringes Gewicht besonders wichtig ist. Auch im Nahbereich überzeugt das Objektiv: Es erreicht eine kürzeste Einstellentfernung von nur 0,19 m im Weitwinkelbereich. So lassen sich in vielen Alltagssituationen – etwa bei Street-Fotografie oder Porträts – ausdrucksstarke und individuelle Bilder realisieren. Zusätzliche Merkmale wie eine feuchtigkeitsresistente Konstruktion und eine Fluorvergütung erweitern Funktionalität und Vielseitigkeit. Ob im Alltag oder auf Reisen in die Ferne: Das 17-70mm F2.8 VC hält besondere Momente und Entdeckungen in feinster Detailtreue fest.
Produktmerkmale
- Vielseitiger Brennweitenbereich von 17-70 mm – hervorragend für nahezu jede Aufnahmesituation
- Konstante Lichtstärke von F2.8 – schönes Bokeh und exzellente Detailwiedergabe
- Integrierter VC – für stabile Aufnahmen bei Foto und Video
- Leistungsstarker Autofokus – schnell, leise und bereit für den entscheidenden Moment
- Reduziertes Fokus-Breathing – für natürliche und nahtlose Videoaufnahmen
- Kürzeste Einstellentfernung von 0,19 m – für beeindruckende Nahaufnahmen
- Leichtes und kompaktes Design für hohe Mobilität
- AF/MF-Schalter und VC ON/OFF-Schalter bei der CANON RF-Version
- Firmware-Updates über TAMRON Lens Utility™ für Nikon Z- und CANON RF-Bajonett
- Einheitliche Filtergröße von 67 mm
- Schutzfunktionen (feuchtigkeitsresistente Konstruktion und Fluorvergütung)
Hinweise:
¹Entspricht einem Bildwinkel wie bei 25,5-105 mm im Vollformat für Nikon Z-Bajonett und 27,2-112 mm für CANON RFBajonett.
²Beim 17-70mm F2.8 VC für CANON RF- und Nikon Z-Bajonett kann die Autofokus-Nachführung beim Zoomen während
Videoaufnahmen weniger reaktionsschnell sein.
Technische Daten
- Modell: B070
- Brennweite: 17-70mm
<Vollformatäquivalent>
25.5-105mm for Nikon Z mount
27.2-112mm for CANON RF mount
- Lichtstärke: F2.8
- Bildwinkel (diagonal): 80°37′-23°17′ (für Nikon APS-C-Systemkameras); 77°0′- 21°52′ (für CANON APS-C-Systemkameras)
- Optischer Aufbau: 16 Elemente in 12 Gruppen
- Kürzeste Einstellentfernung: 0,19 m (Weitwinkel) / 0,39 m (Tele)
- Größter Abbildungsmaßstab: 1:4,8 (Weitwinkel) / 1:5,2 (Tele)
- VC (Vibration Compensation): Ja
- Filtergröße: ø 67 mm
- Größter Durchmesser: ø 74,6 mm
- Länge*: 121,3 mm für Nikon Z-Bajonett; 117,3 mm für CANON RF-Bajonett
- Gewicht: 540 g für Nikon Z-Bajonett; 530 g für CANON RF-Bajonett
- Blendenlamellen**: 9 (kreisrunde Blende)
- Kleinste Blende: F22
- Serienmäßiges Zubehör: Gegenlichtblende in Tulpenform, Frontdeckel, Rückdeckel
- Anschluss: Nikon Z-Bajonett, CANON RF-Bajonett
* Die Länge entspricht dem Abstand von der Frontlinse bis zur Bajonettauflage.
** Die Blende bleibt bis zu zwei Stufen abgeblendet nahezu kreisrund.
Änderungen in Technik, Design, Ausstattung und Funktionalität vorbehalten.
Dieses Produkt wurde im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit der Nikon Corporation entwickelt, hergestellt und vertrieben.
Dieses Produkt wurde unter Lizenz von Canon Inc. entwickelt, hergestellt und vertrieben.
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