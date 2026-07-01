Mit dem 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Modell B070) stellt Tamron ein neues Standardzoom für APS-C-Systemkameras mit Nikon-Z- und Canon-RF-Bajonett vor. Der Zoombereich entspricht je nach Anschluss einem Bildwinkel von 25,5 bis 105 mm beziehungsweise 27,2 bis 112 mm im Kleinbildformat.

Nach Angaben des Herstellers soll das Objektiv eine konstante Lichtstärke von F2.8 über den gesamten Zoombereich bieten. Zudem verfügt es über einen integrierten VC-Bildstabilisator (Vibration Compensation) sowie einen RXD-Autofokus, der schnell und leise arbeiten soll. Tamron gibt an, dass Fokus-Breathing und Autofokus-Geräusche reduziert wurden, wodurch sich das Objektiv auch für Videoaufnahmen eignen soll.

Das Objektiv besteht aus 16 Linsenelementen in 12 Gruppen und bringt je nach Bajonett 530 oder 540 Gramm auf die Waage. Die Länge beträgt 117,3 mm für die Canon-RF-Version beziehungsweise 121,3 mm für die Nikon-Z-Ausführung. Als Filtergewinde kommt ein Durchmesser von 67 mm zum Einsatz.

Die kürzeste Einstellentfernung liegt bei 19 Zentimetern im Weitwinkel und 39 Zentimetern im Telebereich. Der maximale Abbildungsmaßstab beträgt 1:4,8 beziehungsweise 1:5,2. Laut Tamron soll sich das Objektiv damit auch für Nahaufnahmen eignen.

Zur Ausstattung gehören eine feuchtigkeitsresistente Konstruktion sowie eine Fluorvergütung der Frontlinse. Die Canon-RF-Version besitzt zusätzlich Schalter für Autofokus und manuellen Fokus sowie zum Ein- und Ausschalten des Bildstabilisators. Tamron weist darauf hin, dass die Autofokus-Nachführung beim Zoomen während Videoaufnahmen bei den Versionen für Nikon Z und Canon RF unter bestimmten Bedingungen weniger reaktionsschnell ausfallen kann.

Pressemitteilung Tamron: