Filmfestival Kitzbühel lädt von 24. bis 29. November 2026 zum Kinoerlebnis für alle

Mit der Bekanntgabe des Festivaltermins präsentiert das Filmfestival für den gesamten deutschsprachigen Raum und Schwerpunkt auf Nachwuchsförderung auch sein neues Plakatdesign, das die Vielfalt und Dynamik des Films in einer markanten typografischen Bildsprache und Retro-Ästhetik sichtbar macht.

Kitzbühel (LCG) – Das Filmfestival Kitzbühel (FFKB) gibt den Termin für seine nächste Ausgabe bekannt: Von 24. bis 29. November 2026 wird Kitzbühel erneut zum Treffpunkt für Filmschaffende, Branchenvertreter und Filmbegeisterte aus der gesamten DACH-Region. Das Festival versteht sich als Plattform für nationale und internationale Produktionen sowie Nachwuchstalente. Auch 2026 dürfen sich Besucher auf ein vielseitiges Programm, inspirierende Begegnungen und außergewöhnliche Filmerlebnisse freuen.

Das über die Landesgrenzen hinaus renommierte Filmfestival Kitzbühel steht seit seiner Gründung vor 13 Jahren für die intime und persönliche Atmosphäre, die den Austausch sowohl mit dem Publikum als auch innerhalb der Branche fördert.

„Das Filmfestival Kitzbühel hat sich in den vergangenen Jahren als wichtige Plattform für Filmkultur, Nachwuchsförderung und kreativen Austausch etabliert. Daran möchten wir auch 2026 anknüpfen und unserem Publikum ein Programm bieten, das überrascht, inspiriert und verbindet. Unterhaltung, Genrevielfalt und junge Talente werden Cineasten in den Tiroler Alpen zum 13. Mal begeistern und Filmschaffende mit dem Publikum verbinden“ , so Festivaldirektor Markus Mörth.

Neues Plakatdesign als visuelles Statement

Das diesjährige Plakatdesign setzt auf eine reduzierte, typografische Bildsprache im Retro-Look und spielt mit Wiederholung als Symbol für die Vielfalt und Dynamik des Films. Durch die bewusste Reduktion auf das Wesentliche entsteht ein prägnantes Erscheinungsbild, das in drei unterschiedlichen Farbkombinationen interpretiert wird.

Kino für alle

Unter dem Motto #Kinofüralle setzt das Filmfestival Kitzbühel auch 2026 auf Offenheit, Zugänglichkeit und die verbindende Kraft des Kinos.

Weitere Informationen zum Festivalprogramm sowie zu Gästen und Wettbewerbskategorien werden in den kommenden Monaten auf ffkb.at bekanntgegeben.

Über das Filmfestival Kitzbühel

Seit 2013 ist das von Michael Reisch, Mike Mayr-Reisch, Nina Hipfl-Reisch, Kathryn Perrotti und Josef Obermoser gegründete Filmfestival Kitzbühel Anziehungspunkt für die deutschsprachige Film- und Fernsehszene. Neben einem kuratierten Publikumsprogramm verschreibt sich das Filmfestival Kitzbühel unter der Leitung von Direktor Markus Mörth der Nachwuchsförderung. Zahlreiche Networking-Formate wie „FFKB Connect“, Experten-Panels und der Think Tank machen das Filmfestival Kitzbühel zur Diskursplattform für die Film-, Unterhaltungs- und Kulturwirtschaft. Die Drehbuchklausur gibt jungen Talenten drei Wochen lang die Möglichkeit, ihre Stärken zu vertiefen und gemeinsam mit international anerkannten Experten an ihrem dramaturgischen Werk zu arbeiten. Weitere Informationen auf ffkb.at

Fördergeber und Unterstützer

Stadt Kitzbühel, Land Tirol, Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS), Wirtschaftskammer Tirol / Film- und Musikwirtschaft (FAMA), Cine Tirol Film Commission, Verwertungsgesellschaft (VAM), Satel Privatstiftung