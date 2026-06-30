Insta360 präsentiert die Luna Ultra: Die gemeinsam mit Leica entwickelte Gimbal-Kamera der nächsten Generation für mobiles Filmemachen

Insta360 hat heute die Luna Ultra vorgestellt, eine gemeinsam mit Leica entwickelte Flaggschiff-Gimbal-Kamera, die professionelle Bildqualität, 3-Achsen-Stabilisierung und vielseitige kreative Funktionen in einem kompakten Gerät vereint.

Dank ihres Dual-Objektiv-Designs – inklusive Teleobjektiv in Profiqualität – eignet sie sich perfekt für Creator im Alltag und mobiles Filmemachen.

Mit 8K 1″-Aufnahmen, Leica Summicron-Objektiven, einem abnehmbaren OLED-Touchscreen und ausgefeiltem KI-gestütztem Tracking bringt die Luna Ultra die Imaging-Expertise von Insta360 in eine neue Produktkategorie für Creator, die überall flüssige Videos und hochwertige Fotos aufnehmen möchten.

Fortschrittliche Bildqualität und Optik

Die Luna Ultra verfügt über ein Leica Summicron-Objektiv in Kombination mit einem 8K 1″-Sensor für hochauflösende Video- und Fotoaufnahmen sowie über ein zusätzliches Teleobjektivsystem mit 1/1,3″-Sensor und f/2,0-Blende. Dadurch entstehen natürliche Bokeh-Effekte über fünf Brennweiten hinweg mit bis zu 12× Zoom, inklusive 6× verlustfreiem Zoom.

“Die Luna Ultra markiert den Einstieg von Insta360 in die Kategorie der Gimbal-Kameras – aufbauend auf unserer umfassenden Imaging-Expertise. Wir sind überzeugt, dass diese Produktkategorie bereit für einen neuen Standard ist: mit intelligenterer Technologie, stärkerer Leistung und einem intuitiveren Nutzererlebnis. Die Luna steht für unsere Vision zukünftiger Gimbal-Bildgebung und wurde entwickelt, damit Menschen bedeutende Momente einfacher, sicherer und authentischer festhalten können.” — Max Richter, VP of Marketing und Mitgründer von Insta360.

Zu den Videofunktionen gehören 8K 30 fps Aufnahmen mit Dolby Vision Video sowie Unterstützung für 10-Bit-I-Log-Aufnahmen für mehr Farbinformationen und größere Flexibilität in der Postproduktion. Mit bis zu 14 Blendenstufen Dynamikumfang bewahrt das System einen besonders hohen Detailgrad in Licht- und Schattenbereichen. Fotografisch unterstützt die Luna Ultra 37 MP UltraPhotos sowie 200 MP Landschaftspanorama-Aufnahmen.

Die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen wird durch den PureVideo-Modus verbessert, der Rauschen reduziert und Helligkeit sowie Detailgrad bei bis zu 4K 60 fps optimiert. Darüber hinaus verfügt die Luna Ultra über einen Dreifach-KI-Chip für fortschrittliche Bildverarbeitung und eine insgesamt bessere Performance.

Design und Stabilisierung

Bei kaum mehr als 200 g Gewicht besticht die Luna Ultra durch ihr kompaktes und leichtes Design und lässt sich genauso komfortabel mitnehmen wie ein modernes Smartphone.

Ein branchenweit einzigartiger abnehmbarer 2″-OLED-Touchscreen ermöglicht Fern-Vorschau und -steuerung mit HD-Übertragung über bis zu 20 Meter für flexiblere Aufnahmewinkel und einfachere Solo-Aufnahmen.

Außerdem verfügt sie über einen 1550-mAh-Akku mit bis zu vier Stunden Laufzeit sowie Schnellladen auf 80 % in etwa 23 Minuten. Der integrierte Speicher bietet 47 GB nutzbaren Platz, bei zusätzlicher Unterstützung von microSD-Karten mit bis zu 1 TB.

Ein 3-Achsen-Stabilisierungssystem sorgt in Kombination mit elektronischer Bildstabilisierung für flüssige Aufnahmen in Bewegung. Deep Track 5.0 ermöglicht präzises Motiv-Tracking mit Funktionen wie Automatischem Tracking, Aktivem Zoom-Tracking, Gruppen-Tracking und Smartem Framing, damit Motive stets im Bild und im Fokus bleiben.

Kreative Tools und professioneller Workflow

Die Luna Ultra beinhaltet Leica-Farbprofile wie Leica Natural, Leica Vivid und Leica Chrome sowie eine Reihe cineastischer Filter für flexible Looks direkt in der Kamera. Zusätzlich werden professionelle Farb-Workflows einschließlich ACES (Academy Color Encoding System) unterstützt.

Integrierter Timecode ermöglicht die Synchronisierung mehrerer Kameras und unterstützt die Bearbeitung in Software wie Final Cut Pro und Adobe Premiere Pro. Weitere Tools umfassen QR Color Share zum Teilen von Farbeinstellungen zwischen Geräten sowie KI-gestützte Bearbeitung in der Insta360 App, die wichtige Momente erkennt und direkt teilbare Clips erstellt.

Im Audiobereich ist die Luna Ultra mit einem integrierten Windschutz für klarere Outdoor-Aufnahmen ausgestattet und direkt mit Insta360 Mic-Systemen mit einem oder zwei Sendern kompatibel.

Ein speziell entwickeltes Zubehörsortiment erweitert die kreativen Möglichkeiten zusätzlich – darunter ein POV-Kopf-Tracker für freihändige Aufnahmen, Black Mist Filter für cineastische Diffusion, ein Weitwinkelobjektiv mit erweitertem Sichtfeld von bis zu 108° sowie ND-Filter für Belichtungskontrolle und Bewegungsunschärfe.

Sechs Jahre Partnerschaft für innovative Bildgebung

Die seit sechs Jahren bestehende Partnerschaft zwischen Insta360 und Leica umfasst inzwischen fünf gemeinsam entwickelte Produkte und verbindet Leicas Optikexpertise und ikonische Farbästhetik mit der Emmy-prämierten Bildgebungstechnologie von Insta360. Mit der Luna Ultra weiten beide Unternehmen diese Zusammenarbeit auf eine neue Produktkategorie aus und kombinieren professionelle Optik mit kompaktem, KI-gestütztem Gimbal-Kamera-Design.

Die Luna Ultra wurde in Leicas Hauptsitz in Wetzlar vorgestellt, was die enge Partnerschaft hinter Insta360s erster gemeinsam mit Leica entwickelter Gimbal-Kamera unterstreicht.

„Mit der Insta360 Luna Ultra übertragen wir die Leica Bildphilosophie in eine neue Form mobiler Bildgestaltung. Gemeinsam mit Insta360 haben wir ein Kamerasystem entwickelt, das optische Präzision, intuitive Bedienung und die charakteristische Leica Bildästhetik in einem kompakten Format vereint“, so Marius Eschweiler, Vice President Business Unit Mobile der Leica Camera AG.

Verfügbarkeit & Preisgestaltung

Die Luna Ultra wird ab dem 30. Juni im Insta360 Store sowie über Amazon und ausgewählten Einzelhändlern weltweit erhältlich sein; die Verfügbarkeit in Deutschland folgt zu einem späteren Zeitpunkt:

– Luna Ultra – 729 € (Standard Bundle)

– Luna Ultra – 929 € (Creator Bundle)

Sie wird in Nacht Schwarz und Astralweiß erhältlich sein.

https://www.insta360.com