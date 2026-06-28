Das Hessische Landesmuseum Darmstadt ruft erneut zum Fotowettbewerb „Tiere vor der Kamera“ auf. Anlass ist die Ausstellung „Wildlife Photographer of the Year“, die ab Dezember 2026 im Museum zu sehen sein wird. Teilnehmen können Hobby- und Profifotografen mit jeweils einer Aufnahme.

Fotowettbewerb begleitet internationale Ausstellung

Das Hessische Landesmuseum Darmstadt veranstaltet gemeinsam mit dem Verein der Freunde des Landesmuseums Darmstadt e.V. zum zweiten Mal den Fotowettbewerb „Tiere vor der Kamera“. Nach Angaben des Museums steht der Wettbewerb im Zusammenhang mit der Ausstellung „Wildlife Photographer of the Year“, die Ende des Jahres in Darmstadt gezeigt werden soll.

Teilnehmen können sowohl Hobbyfotografinnen und -fotografen als auch Profis. Zugelassen sind Aufnahmen heimischer oder anderer Wildtiere, unabhängig davon, ob sie als spontaner Schnappschuss oder gezielt entstanden sind. Pro Person kann zwischen dem 10. August und dem 30. November 2026 ein Foto online eingereicht werden. Die Gewinner sollen anschließend durch eine Kombination aus Jurybewertung und anonymem Online-Voting ermittelt werden. Laut Veranstalter werden Preise in mehreren Kategorien vergeben.

Internationale Wanderausstellung ab Dezember

Die Ausstellung „Wildlife Photographer of the Year“ wird vom Natural History Museum in London organisiert und zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Wettbewerben für Natur- und Tierfotografie. Seit 1965 werden dort jährlich die besten Aufnahmen ausgezeichnet, die anschließend weltweit in Museen präsentiert werden.

Im Hessischen Landesmuseum Darmstadt ist die Ausstellung vom 3. Dezember 2026 bis zum 4. April 2027 zu sehen. Gezeigt werden mehr als 80 Natur- und Tierfotografien aus dem Wettbewerbsjahr 2026. Die Motive sollen Einblicke in die Lebensräume verschiedener Tierarten geben und zugleich Themen wie Artenvielfalt, Nachhaltigkeit und Naturschutz aufgreifen. Zudem soll der Wettbewerb nach Angaben der Veranstalter die Tierfotografie als künstlerisches Medium fördern und auch Nachwuchsfotografen durch eine anonyme Bewertung der Einsendungen bessere Chancen eröffnen.

Weitere Informationen zur Teilnahme gibt es auf der Webseite des Hessischen Landesmuseums Darmstadt.

Foto: A. Ebert, Hessisches Landesmuseum Darmstadt