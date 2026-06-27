Natur in beeindruckenden Bildern: GDT-Fotoausstellung „Europäischer Naturfotograf des Jahres 2024“ im KunstGang der MHH – Vernissage am 02.07.2026

Hannover – Der Verein Fotografie & Kommunikation e.V. präsentiert die GDT-Fotoausstellung „Europäischer Naturfotograf des Jahres 2024“ im KunstGang der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Die Ausstellung ist vom 02. Juli 2026 bis zum 25. Oktober 2026 täglich von 8 bis 21 Uhr zu sehen. Die Vernissage findet am Donnerstag, 02. Juli 2026, 19:00 Uhr statt.

„Europäischer Naturfotograf des Jahres 2024“ – Naturfotografie von außergewöhnlicher Qualität

Die Ausstellung zeigt herausragende Arbeiten aus dem Wettbewerb „Europäischer Naturfotograf des Jahres“, der jährlich von der Gesellschaft für Naturfotografie e.V. (GDT) ausgerichtet wird. Prämiert werden Fotografien in verschiedenen Kategorien, darunter Vögel, Säugetiere, Pflanzen und weitere Bereiche der Naturfotografie.

Die gezeigten Bilder eröffnen einen eindrucksvollen Blick auf die Schönheit, Vielfalt und Verletzlichkeit der Natur. Sie verbinden dokumentarische Präzision mit großer ästhetischer Kraft und machen sichtbar, wie eng Fotografie, Wahrnehmung und Umweltbewusstsein miteinander verbunden sind.

Die Ausstellung ist damit nicht nur ein ästhetisches Erlebnis, sondern auch ein Beitrag zur aktuellen gesellschaftlichen Debatte über Natur- und Umweltschutz.

Die Vernissage

Fotografie & Kommunikation e.V. lädt alle Interessierten herzlich zur Vernissage am 02. Juli 2026 um 19:00 Uhr ein. Bürgermeisterin Monica Plate, Eva Bender, Dezernentin für Bildung und Kultur der LHH, sowie Stefan Schubert, Regionalgruppenleiter GDT Niedersachsen / Bremen werden Grußworte sprechen.

Bei einem Glas Sekt oder Selters haben die Besucher die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen und über die ausgestellten Fotos zu diskutieren. Auch der Eintritt zur Vernissage ist kostenfrei.

Die Ausstellung

Die Ausstellung kann vom 02.07.2026 bis 25.10.2026 täglich von 8 bis 21 Uhr im KunstGang der MHH besucht werden. Der Eintritt ist ebenfalls frei. Fotografie & Kommunikation e.V. sowie die GDT freuen sich über Anregungen und Kritik, die im digitalen Gästebuch zur Ausstellung auf wirsindfoto.com hinterlassen werden können.

Über Fotografie & Kommunikation e.V. und den MHH KunstGang

Seit Mai 2023 organisiert der Verein Fotografie & Kommunikation e.V. in einem 2-3 monatlichen Rhythmus verschiedene Fotoausstellungen, die im KunstGang der MHH präsentiert werden. Diese Ausstellungsreihe bietet nicht nur eine spannende Plattform für Fotografen und Fotografinnen, sondern bereichert auch den Klinikalltag für Mitarbeitende, Patientinnen und Patienten sowie Besuchende. Die Kombination aus beidem schafft eine Atmosphäre, die den Verein motiviert, immer wieder beeindruckende Ausstellungen für den MHH KunstGang zu organisieren und zusammenzustellen.

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