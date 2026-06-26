Neu: die Leica SL3-P

Leica ergänzt das SL-System für leistungsorientierte Foto- und Videografie um seine bislang ausgereifteste Vollformatkamera, begleitet von gleich zwei neuen SL-Objektiven für erweiterten

kreativen Spielraum

Wetzlar, 25. Juni 2026. Mit der Einführung des SL-Systems im Jahr 2015 etablierte Leica einen neuen Standard für kreative Foto- und Videoproduktionen. Basierend auf dem L-Mount verbindet das System technologische Innovation mit der für das Unternehmen charakteristischen Präzision und Qualität. Das SL-System entstand in engem Dialog mit professionellen Anwendern und wird bis heute auf dem Fundament praktischer Erfahrung kontinuierlich weiterentwickelt. Das Ergebnis ist ein wachsendes Vollformatsystem, das höchsten fotografischen und filmischen Ansprüchen gerecht wird und dank seiner komfortablen, intuitiven Bedienung auch nicht-professionellen Anwendern den einfachen Zugang zu hochwertiger Bild- und Videoproduktion eröffnet. Nun stärkt Leica das SL-System klar mit Blick auf die Zukunft und präsentiert mit der Leica SL3-P die bis dato kompletteste Vollformatkamera der Marke sowie die innovativen Objektive Summilux-SL 1:1,4/50 ASPH. und APO-Macro-Elmarit-SL 1:2,8/100.

Die neue Leica SL3-P

Den Kern der SL3-P bilden ein neuer Sensor sowie das neue Hybrid-Autofokussystem. Der BSI-Vollformatsensor mit 44 Megapixeln bietet eine ausgewogene Kombination aus hoher Auflösung und exzellenter Bilddynamik. Mit bis zu 14 Blendenstufen Dynamikumfang werden feinste Tonwertabstufungen erfasst. Der Multishot-Modus mit bis zu 176 Megapixeln liefert extrem hochauflösende und detailgetreue Aufnahmen. Für hohe Bildqualität und Flexibilität auch bei anspruchsvollen Lichtsituationen sorgt der ISO-Bereich von 50 bis 200.000. Das ebenfalls neue hybride Autofokussystem kombiniert die Stärken der drei Fokus-Technologien Phasendetektion (PDAF), Tiefenkarte (Object Detection AF) und Kontrasterkennung (Kontrast Detection AF) und stellt schnell, präzise und zuverlässig scharf. Mit einer Serienbildgeschwindigkeit von bis zu 40 Bildern pro Sekunde bei voller Autofokusunterstützung, verbesserter Tracking-Leistung mit 819 AF-Punkten und intelligenter Motiverkennung meistert die SL3-P auch hochdynamische Motive souverän.

Im Videobereich ermöglicht das neueste Mitglied der SL3-Familie Aufnahmen bis hin zu einer Auflösung von 8K. Dazu zählen 8.1K Open Gate im 3:2-Format mit bis zu 24p bei voller Ausnutzung der Sensorfläche, HDMI-RAW 8K Open Gate sowie 8K bei 30p. Für flüssige Bewegungsdarstellungen stehen 5.9K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde sowie detailreiche Zeitlupen in 4K bei 120p zur Verfügung. Die Integration des Apple ProRes-Codecs mit bis zu 5.8K garantiert herausragende Bildqualität und eröffnet zusammen mit den beiden neuen In-Camera LUTs Leica Pure und Leica Cine für den L-Log Farbraum maximale Freiheit in der professionellen Postproduktion. Damit eignet sich die SL3-P nicht nur für anspruchsvolle Filmproduktionen, sondern auch für hochwertige hybride Workflows, um Aufnahmen optimiert für verschiedene Kanäle und Formate aufzubereiten und Bildausschnitte ohne Qualitätsverlust auch nachträglich zu bestimmen.

In Deutschland gefertigt besticht die SL3-P durch ein bewusst reduziertes Design ohne rotes Leica Logo und mit schwarz gehaltenen Bedienelementen. Das solide Ganzmetallgehäuse sorgt für höchste Stabilität und Zuverlässigkeit, die IP54-Zertifizierung für wirksamen Schutz vor Staub und Spritzwasser. Auch die SL3-P verfügt über das L-Mount Bajonett und schafft mit der außergewöhnlich großen Auswahl an kompatiblen Objektiven der L-Mount Allianz-Partner maximale Flexibilität beim Fotografieren und Filmen.

Die SL3-P bietet eine einzigartige Kombination aus überragender Bildqualität, Präzision, Haptik, Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und unübertroffenem Leica Nutzererlebnis. Dieses gründet auf der durchdachten Ergonomie, der vollständig individualisierbaren Bedienung und einem bestechend klaren User Interface. Für die besonders effiziente Navigation sorgt das reduzierte Icon- und Menüdesign mit strikter Trennung in Foto- und Video-Modus. Ein spezieller Farbcode, rot für Foto und gelb für Video, unterscheidet die beiden Modi auch optisch voneinander. Zudem passt sich die Benutzeroberfläche automatisch der Kameraausrichtung an und präsentiert alle Informationen auf dem hochauflösenden neigbaren Monitor sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Position jederzeit gut lesbar. Die außergewöhnliche Leica User Experience bleibt vor allem durch kompromisslose Weiterentwicklung gewahrt. Konsequent aktuelle, auf Kundenfeedback basierende Firmware-Updates werden für die SL3-P komfortabel über die Leica FOTOS App zur Verfügung gestellt. Damit steht die Kamera – von der Materialwahl über die Leistung bis hin zur stetig aktualisierten Software – gleichermaßen für Aktualität und Langlebigkeit. Eine zukunftssichere Investition, die von der ersten Nutzung an ein komplettes Leica Erlebnis bietet.

Die umfassende Konnektivität der SL3-P sichert einen nahtlosen professionellen Workflow. Über schnelle WiFi-, Bluetooth- und USB-C-Verbindungen verknüpft die Leica FOTOS App die Kamera direkt mit mobilen Geräten und ermöglicht schnelle Downloads von DNG-, JPG- und Videodateien sowie eine vollständige Fernsteuerung per Smartphone oder Tablet. Leica Looks können bereits beim Auslösen angewendet und in ihrer Intensität direkt in der Kamera oder nachträglich in der Leica FOTOS App angepasst werden. Native Tethering-Unterstützung für Lightroom Classic und Capture One sorgt für eine stabile Direktverbindung zwischen Kamera und Computer und erlaubt eine sofortige Bildkontrolle im Studio. Mit Camera-to-Cloud über Adobe frame.io können Foto- und Videodateien direkt aus der Kamera in die Cloud übertragen werden und stehen so der Postproduktion in Echtzeit zur Verfügung. Zudem ist die SL3-P mit wegweisender Content Credentials Technologie gemäß der Content Authenticity Initiative (CAI) für Fotos ausgestattet, um auf Wunsch Aufnahmen mit manipulationssicheren Metadaten zu signieren und das geistige Eigentum von Kreativen zu schützen.

Das neue Summilux-SL 1:1,4/50 ASPH.

Das Leica SL-System steht seit jeher neben seinen leistungsstarken Kameras für eine Reihe an Objektiven mit herausragender optischer Qualität. Mit dem Summilux-SL 1:1,4/50 ASPH. stellt Leica seine innovative Stärke in der Optikfertigung erneut unter Beweis und präsentiert das weltweit kompakteste Autofokus-Objektiv mit dieser Brennweite und einer Lichtstärke von 1:1,4. Die große Blendenöffnung ermöglicht es, Momente bei herausfordernden Lichtsituationen in höchster Qualität einzufangen und erzeugt zugleich präzise Freistellung von Motiven und ein weiches, natürliches Bokeh. Realisiert werden seine geringen Abmessungen durch modernste Fertigungsverfahren „Made in Germany“. Mit einem Durchmesser von 74 mm, einer Länge von gerade einmal 75,5 mm und einem Gewicht von 584 g vereint es maximale Mobilität mit der für Leica charakteristischen, herausragenden Abbildungsqualität. Für die unverwechselbare Bildästhetik sorgen 11 Blendenlamellen, zwei asphärische Linsenelemente und perfekt aufeinander abgestimmte Glassorten höchster Güte. Zügiges Arbeiten ermöglicht der schnelle Autofokus, der besonders leise scharf stellt und mit einer Naheinstellgrenze von nur 50 cm, E67 Filtergewinde und L-Mount präsentiert sich das neue Summilux-SL als eine flexibel einsetzbare Standard-Brennweite. Das Objektiv verfügt über ein präzise gearbeitetes Ganzmetallgehäuse, das in Verbindung mit SL-Kameras eine nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützte Einheit bildet. Die Aqua-Dura Vergütung sichert außerdem zuverlässigen Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Das neue APO-Macro-Elmarit-SL 1:2,8/100

Im Jahr 1987 markierte das Leica APO-Macro-Elmarit-R 1:2,8/100 einen Meilenstein der optischen Ingenieurskunst. Als Hommage an dieses klassische Objektiv präsentiert Leica nun das neue APO-Macro-Elmarit-SL 1:2,8/100. Das Makroobjektiv für das SL-System überzeugt wie auch sein Vorbild dank apochromatischer Korrektur mit höchster Abbildungsleistung bis in die Randbereiche. Mit einer Naheinstellgrenze von nur 30 cm und einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1:1 offenbart es Details, die für das bloße Auge unsichtbar sind und eignet sich ebenfalls hervorragend als Teleobjektiv für die Portrait-Fotografie. Die Blende besteht aus neun Lamellen, die im Zusammenspiel mit der gesamten optischen Konstruktion für einen harmonisch gezeichneten Hintergrund sorgen. Das robuste Ganzmetallgehäuse mit L-Mount hat eine Länge von 137,6 mm und wiegt inklusive der mitgelieferten Gegenlichtblende 862 g. Eine Aqua-Dura Vergütung bewahrt die Frontlinse vor äußeren Einflüssen, während das Filtergewinde E67 zusätzliche kreative Möglichkeiten eröffnet.

Verfügbarkeit und Preise

Die Leica SL3-P wird ab dem 25. Juni 2026 weltweit in Leica Stores, im Leica Online Store und bei autorisierten Händlern erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 5.990,00 Euro inkl. MwSt.

Zum Marktstart sind zusätzlich drei Kit-Angebote erhältlich:

Leica SL3-P Vario Kit 28-70 mit Vario-Elmarit-SL 1:2,8/28-70 ASPH.: 6.990 Euro inkl. MwSt.

Leica SL3-P Vario Kit 24-70 mit Vario-Elmarit-SL 1:2,8/24-70 ASPH.: 7.490 Euro inkl. MwSt.

Leica SL3-P Vario Kit 24-70 & 70-200 mit Vario-Elmarit-SL 1:2,8/24-70 ASPH. und Vario-Elmarit-SL 1:2,8/70-200 ASPH.: 9.790 Euro inkl. MwSt.

www.leica-camera.com