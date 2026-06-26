Ein Highlight der Imaging World 2026 ist das Workshop- und Seminarprogramm mit mehr als 60 Sessions, Fotowalks und Masterclasses. Renommierte Fotografen, Creator und Branchenexperten vermitteln praxisnahes Wissen zu Themen wie Fotografie, Videografie, Social Media, Kl-gestützter Bildbearbeitung und Content-Produktion. Auf der Mainstage sorgen Vorträge, Interviews und Panel-Talks mit bekannten Persönlichkeiten wie Martin Krolop, Pavel Kaplun, Dennis Weißmantel, Thomas Ador, Aneta und Dirk Bleyer für zusätzliche Impulse. Zu den Höhepunkten zählt außerdem die große Australien-Multivisionsshow, die mit beeindruckenden Landschaftsaufnahmen und spannenden Geschichten auf eine visuelle Reise ans andere Ende der Welt entführt. Die National Geographic Fotografen Aneta und Dirk Bleyer nehmen Sie hierbei mit auf eine außergewöhnliche Reise rund um Australien – von tropischen Regenwäldern über das rote Herz des Outbacks bis zu abgelegenen Offroad-Pisten fernab jeder Zivilisation. Erleben Sie eine bildgewaltige, rund zweistündige Multivisionsshow voller Emotionen, Humor, Abenteuer und Weltklasse-Fotografie. Sichern Sie sich Ihr Ticket hierzu frühzeitig. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Auch der kreative Nachwuchs steht im Fokus: Der Fotowettbewerb der Imaging World sowie ein eigener Schul- und Nachwuchswettbewerb bieten jungen Talenten eine Bühne und fördern die Begeisterung für Fotografie, Medien und visuelles Storytelling.

Ergänzt wird das Workshop-Programm durch zahlreiche informative Seminare zu diversen Themen rund um die Fotografie auf dem Gelände der Imaging World.