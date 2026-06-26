Die Imaging World 2026 wird vom 2. bis 4. Oktober 2026 erneut zum zentralen Treffpunkt für Fotografie, Videografie und Content Creation in Deutschland. Workshops, Seminare und Foto-Walks bieten Ihnen die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Mehr als 60 spannende Angebote stehen dabei zur Auswahl. Jetzt frühzeitig Tickets sichern!
Nach der erfolgreichen Premiere mit mehr als 13.000 Besuchern geht das Eventfestival in der NürnbergMesse in die nächste Runde – größer, vielfältiger und erlebnisorientierter denn je. Bereits jetzt haben mehr als 100 Aussteller und Marken ihre Teilnahme bestätigt. Besucher dürfen sich auf die neuesten Kameras, Objektive, Drohnen, Audio- und Lichtlösungen sowie innovative Tools aus den Bereichen Foto, Video, KI, Printing und Content Creation freuen. Zu den bestätigten Marken zählen unter anderem Canon, Sony, Nikon, Fujifilm, OM SYSTEM, Leica, Panasonic, Tamron, Voigtländer und Saal Digital.
Auf mehr als 12.000 Quadratmetern bietet die Veranstaltung weit mehr als eine klassische Messe: Interaktive Erlebniswelten, kreative Playgrounds, Live-Shootings, Community-Aktionen sowie zahlreiche Workshops und Bühnenformate laden dazu ein, Produkte auszuprobieren, neue Trends zu entdecken und sich mit Creatorn, Fotografen und Branchenprofis auszutauschen.
Umfangreiche Workshop- und Seminarprogramm
Ein Highlight der Imaging World 2026 ist das Workshop- und Seminarprogramm mit mehr als 60 Sessions, Fotowalks und Masterclasses. Renommierte Fotografen, Creator und Branchenexperten vermitteln praxisnahes Wissen zu Themen wie Fotografie, Videografie, Social Media, Kl-gestützter Bildbearbeitung und Content-Produktion. Auf der Mainstage sorgen Vorträge, Interviews und Panel-Talks mit bekannten Persönlichkeiten wie Martin Krolop, Pavel Kaplun, Dennis Weißmantel, Thomas Ador, Aneta und Dirk Bleyer für zusätzliche Impulse. Zu den Höhepunkten zählt außerdem die große Australien-Multivisionsshow, die mit beeindruckenden Landschaftsaufnahmen und spannenden Geschichten auf eine visuelle Reise ans andere Ende der Welt entführt. Die National Geographic Fotografen Aneta und Dirk Bleyer nehmen Sie hierbei mit auf eine außergewöhnliche Reise rund um Australien – von tropischen Regenwäldern über das rote Herz des Outbacks bis zu abgelegenen Offroad-Pisten fernab jeder Zivilisation. Erleben Sie eine bildgewaltige, rund zweistündige Multivisionsshow voller Emotionen, Humor, Abenteuer und Weltklasse-Fotografie. Sichern Sie sich Ihr Ticket hierzu frühzeitig. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Auch der kreative Nachwuchs steht im Fokus: Der Fotowettbewerb der Imaging World sowie ein eigener Schul- und Nachwuchswettbewerb bieten jungen Talenten eine Bühne und fördern die Begeisterung für Fotografie, Medien und visuelles Storytelling.
Ergänzt wird das Workshop-Programm durch zahlreiche informative Seminare zu diversen Themen rund um die Fotografie auf dem Gelände der Imaging World.
Frühes anmelden lohnt sich!
Alle Informationen zu den angebotenen Seminaren, Workshops und Foto-Walks der Imaging World finden Sie hier: imagingworld.de/events. Dort können Sie Ihre Wunschveranstaltung auch direkt online buchen. Bei allen Kursen ist ein Weekend Pass zur Imaging World (3-tägiger Messeeintritt 02.-04. Oktober) im Wert von 25 Euro inklusive.
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