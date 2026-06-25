​Neu: Godox LC500R Air und LR150 Air: modulares LED-Lichtsystem

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, stellt die Godox LC500R Air und LR150 Air vor, ein modulares, handgeführtes LED-Lichtsystem mit aufblasbaren Lichtaufsätzen für flexible Foto-, Video- und Content-Produktionen.

Die Kombination aus Stab- und Ringlichtmodul, integriertem Akku-Handgriff und vielseitiger Farbsteuerung richtet sich an Anwender, die mobil arbeiten und schnell zwischen unterschiedlichen Lichtanforderungen wechseln müssen. Diese Produktneuheiten richten sich an Creator, Fotografen, Videografen, Streamer sowie Anwender im Beauty-, Portrait- und Social-Media-Bereich und bieten kompakte Lichtlösungen für verschiedene Einsatzszenarien.

Modulares Lichtsystem für mobile Produktionen

Das Godox LC500R Air und LR150 Air System basiert auf einem modularen Aufbau. Mit LC500R Air und LR150 Air stehen eine aufblasbare Tube Light und ein aufblasbares Ringlicht für unterschiedliche Aufnahmesituationen zur Verfügung. Dadurch lässt sich das Set-up schnell an unterschiedliche Aufnahmesituationen anpassen, etwa für Portraits, Beauty-Aufnahmen, Live-Streaming, enge Räume oder kreative Hintergrundbeleuchtung.

Der Akku ist direkt im Handgriff integriert. Dadurch entsteht ein aufgeräumtes, kabelfreies Design, das besonders bei mobilen Produktionen und handgeführten Anwendungen Vorteile bietet. Die austauschbaren Akku-Handgriffe ermöglichen eine Laufzeit von über 92 Minuten bei voller Leistung. Zusätzlich unterstützt das System eine externe Stromversorgung über den USB-C-Anschluss am Controller.

Weiches Licht, präzise Steuerung und flexible Anwendung

Das LC500R Air erreicht eine Beleuchtungsstärke von bis zu 2.630 Lux bei 0,5 m und bietet damit eine leistungsstarke, weiche Lichtcharakteristik. Der 600 mm lange Leuchtstab sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und reduziert harte Lichtspitzen. Das LR150 Air ergänzt das System mit einem aufblasbaren Ringlicht, das sich besonders für gleichmäßige, schmeichelhafte Ausleuchtung im Portrait-, Beauty- und Streaming-Bereich eignet.

Die Steuerung erfolgt direkt über den frontseitigen Controller oder über die Godox Light App. Anwender können schnell zwischen Farbtemperaturen, Farben und Effekten wechseln. Das System bietet beim LC500R Air einen CCT-Bereich von 2.800 bis 10.000 K sowie 14 FX-Modi. Das LR150 Air deckt 2.800 bis 6.500 K ab und bietet 11 FX-Modi. Mit hohen Farbwiedergabewerten von bis zu CRI ≈97 und TLCI ≈98 eignet sich das System für anspruchsvolle Foto- und Videoanwendungen.

Die wichtigsten Merkmale

Modulares System mit wechselbarem Stab- und Ringlichtaufsatz

Aufblasbare Lichtmodule für weiche Ausleuchtung und geringes Gewicht

Integrierter Akku-Handgriff mit über 92 Minuten Laufzeit bei voller Leistung

Flexible Farbsteuerung mit CCT, RGB-Funktion und integrierten Lichteffekten

Vielseitige Montageoptionen für handgeführte, magnetische oder schraubbasierte Set-ups

Preis und Verfügbarkeit

Beide Produktneuheiten, das Godox LC500R Air – LED Tube Light RGB und das Godox LR150R Air LED Ring Light RGB, sind in Kürze im Fachhandel erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 109,99 Euro für das LC500R Air und bei 119,99 Euro für das LR150R Air.