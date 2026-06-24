FOSSiBOT bringt das F115 Ultra auf den Markt:

Professionelles, robustes Smartphone mit Wärmebildkamera und 1.200-Meter-Laser- Entfernungsmesser

08. Juni 2026 – FOSSiBOT stellt das F115 Ultra vor, sein neuestes robustes Flaggschiff-Smartphone, das sowohl für Profis als auch für Outdoor-Fans entwickelt wurde, die von ihren Handys mehr als nur Langlebigkeit erwarten.

Durch die Kombination aus einer leistungsstarken Wärmebildkamera, einem integrierten Laser-Entfernungsmesser mit einer Reichweite von 1.200 Metern, einem leistungsstarken 20.000-mAh-Akku und 5G-Technologie wird das F115 Ultra von einem robusten Smartphone zu einem vielseitigen Werkzeug für Feldarbeit, Outdoor-Aktivitäten, Inspektionen und Alltagsabenteuer.

Wärmebildtechnik und Laser-Entfernungsmessung: Für den professionellen Einsatz

Die größte Innovation beim F115 Ultra sind das integrierte Wärmebildsystem und der Laser-Entfernungsmesser mit einer Reichweite von 1.200 Metern. Mit der Wärmebildkamera können Nutzer Wärmequellen und Temperaturunterschiede erkennen, die für das bloße Auge unsichtbar sind. Damit eignet sich das Gerät für Anlageninspektionen, Gebäudediagnostik, Beobachtungen im Freien, die Jagd sowie Such- und Rettungseinsätze.

Der integrierte Laser-Entfernungsmesser, der Entfernungen von bis zu 1.200 Metern mit hoher Präzision messen kann. Ob bei der Geländevermessung, der Planung von Outdoor-Routen oder bei Bau- und Ingenieurprojekten – Nutzer können genaue Entfernungsmessungen vornehmen, ohne zusätzliche Ausrüstung mitführen zu müssen.

„Das F115 Ultra entspricht unserer Vision vom robusten Smartphone als echtem Profi-Werkzeug“, so Joanna Chen, Marketingmanagerin bei FOSSiBOT. „Durch die Kombination von Wärmebildtechnik, Laser-Entfernungsmessung, Nachtsichtfunktionen und einer hervorragenden Akkulaufzeit haben wir ein Gerät entwickelt, das Nutzer in anspruchsvollen Umgebungen unterstützt. In Umgebungen, in denen gewöhnliche Smartphones einfach nicht mithalten können.“

Moderne Kameratechnik für Tag und Nacht

Das F115 Ultra verfügt über ein vielseitiges Kamerasystem, das sowohl für Alltagsfotografie als auch für spezielle Einsatzzwecke im Freien konzipiert ist:

50-MP-Hauptkamera

32-MP-Frontkamera

64-MP-Infrarot- Nachtsichtkamera

Nachtsichtkamera Wärmebildkamera

Ob beim Fotografieren von Landschaften, beim Dokumentieren von Außeneinsätzen oder bei Arbeiten in völliger Dunkelheit – das F115 Ultra bietet zuverlässige Bildqualität in den unterschiedlichsten Umgebungen.

Leistungsstarker 20.000-mAh-Akku mit 33-W-Schnellladefunktion

Das F115 Ultra wurde für den längeren Gebrauch im Freien entwickelt und ist mit einem 20.000-mAh-Akku ausgestattet, der eine mehrtägige Akkulaufzeit für Arbeit und Abenteuer bietet. Dank 33-W-Schnellladefunktion können Nutzer das Gerät schnell aufladen und sich wieder ihren Aufgaben widmen, während die große Akkukapazität einen zuverlässigen Betrieb auf langen Reisen, bei Einsätzen in abgelegenen Gebieten oder an anspruchsvollen Arbeitstagen gewährleistet.

Display und 5G Performance

Das F115 Ultra verfügt über ein 6,78-Zoll-FHD+-Display mit zentraler Punch-Hole-Kamera, schmalen Einfassungen und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für flüssiges Scrollen, Gaming und Multimedia-Erlebnisse. Angetrieben von einem fortschrittlichen 6-nm-5G-Prozessor überzeugt das Gerät durch Leistung, Konnektivität und reaktionsschnelles Multitasking. Ob beim Navigieren auf Karten, beim Betrachten von Wärmebildern, beim Streamen von Inhalten oder beim Spielen – eine flüssige zuverlässige Nutzung ist sicher.

Von Natur aus robust

Das F115 Ultra wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und kombiniert die robuste Struktur mit Corning® Gorilla® Glass-Schutz, wodurch es besonders widerstandsfähig gegen Stöße und Kratzer ist. Wie andere robuste Geräte von FOSSiBOT ist auch das F115 Ultra darauf ausgelegt, Nutzer überall dort zu unterstützen, wo sie ihre Arbeit oder ihre Abenteuer hinführen.

Verfügbarkeit

Das FOSSiBOT F115 Ultra ist über die offizielle FOSSiBOT-Website zum UVP von 699€ erhältlich.