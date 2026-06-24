Wer eine Drohne mit in den Urlaub nehmen möchte, sollte die Transportvorschriften für Lithium-Akkus kennen. Nach Angaben von Drohnen-Camp können falsch verstaute Ersatzakkus am Flughafen aus dem Gepäck entfernt werden. Das kann je nach Anzahl der Akkus zu erheblichen finanziellen Verlusten führen.

Für viele Reisende stellt sich vor dem Sommerurlaub die Frage, ob sich eine Drohne problemlos im Flugzeug transportieren lässt. Laut Drohnen-Camp liegt die größte Herausforderung dabei nicht bei der Drohne selbst, sondern bei den verwendeten Lithium-Polymer-Akkus (LiPo-Akkus).

Nach Angaben des Anbieters dürfen Ersatzakkus weltweit nicht im Aufgabegepäck transportiert werden. Stattdessen müssen sie ins Handgepäck. Werden sie bei Sicherheitskontrollen im Koffer entdeckt, können sie entfernt werden, da LiPo-Akkus im Luftverkehr als Gefahrgut gelten. Bei Beschädigungen oder Kurzschlüssen besteht das Risiko einer Überhitzung oder eines Brandes. Deshalb sollen sie im Handgepäck transportiert werden, damit die Crew im Notfall schnell reagieren kann.

Für die Drohne selbst gelten je nach Fluggesellschaft unterschiedliche Regeln. Während einige Airlines den Transport im Handgepäck erlauben, verlangen andere die Mitnahme im Aufgabegepäck. Die Akkus müssen jedoch grundsätzlich im Handgepäck bleiben.

Drohnen-Camp empfiehlt:

Ersatzakkus ausschließlich im Handgepäck transportieren

Kontakte gegen Kurzschlüsse absichern, etwa mit Schutzkappen oder Klebeband

Beschädigte oder aufgeblähte Akkus nicht mitnehmen

Akkus möglichst auf etwa 50 Prozent Ladestand bringen

Feuerfeste Transporthüllen (LiPo-Safe-Bags) verwenden

Viele Fluggesellschaften orientieren sich an den Vorgaben der International Air Transport Association (IATA):

Akkus unter 100 Wh sind meist im Handgepäck erlaubt, häufig bis zu 20 Stück.

Bei 100 bis 160 Wh sind in der Regel maximal zwei Akkus zulässig, teilweise nur nach Anmeldung.

Akkus über 160 Wh dürfen nicht im Passagierflugzeug transportiert werden.

Die meisten Freizeitdrohnen bleiben deutlich unter der 100-Wh-Grenze. Ein Akku der DJI Mini 5 Pro kommt laut Drohnen-Camp beispielsweise auf rund 20 Wh.

Wer Akkus versehentlich im Aufgabegepäck transportiert, riskiert eine unangenehme Überraschung. Nach Angaben von Drohnen-Camp werden sie bei Kontrollen häufig entfernt. Viele Reisende bemerken das erst am Urlaubsort und müssen dann unter Umständen Ersatz im Wert von mehreren Hundert Euro beschaffen.

Detaillierte Informationen zu Airline-Regeln und Akku-Vorgaben stellt Drohnen-Camp auf seiner Website bereit. Auch Übersichten zu den Drohnenvorschriften verschiedener Länder sind dort verfügbar.

Pressemitteilung Drohnen-Camp: