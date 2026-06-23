Die RINGFOTO GmbH & Co. KG hat ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2025 vorgestellt. Trotz rückläufiger Umsätze verweist das Unternehmen auf eine stabile Ertragslage und kündigt für 2026 mehrere strategische Projekte an. Dazu zählen ein neuer Online-Marktplatz sowie die Automatisierung der Logistik.

Umsatz und Ergebnis unter Vorjahresniveau

Die RINGFOTO GmbH & Co. KG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 466,8 Millionen Euro abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang um 26,1 Millionen Euro beziehungsweise 5,29 Prozent. Der Lagerumsatz lag mit 369,7 Millionen Euro ebenfalls unter dem Vorjahreswert und verringerte sich um 5,4 Prozent.

Nach Angaben des Unternehmens waren insbesondere Systemkameras von der Entwicklung betroffen. In diesem Segment ging der Umsatz um 11,7 Prozent zurück.

Der Konzernumsatz der RINGFOTO-Gruppe einschließlich der Tochtergesellschaften in Österreich und den Niederlanden belief sich auf 580,2 Millionen Euro. Das entspricht einem Minus von 29,2 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Boni bleiben wichtiger Ertragsfaktor

Wie Geschäftsführerin Ines Gleich auf der Gesellschafterversammlung am 22. Juni 2026 in Frankfurt erläuterte, lag der Jahresüberschuss 2025 bei 1,7 Millionen Euro und damit unter dem Vorjahreswert. Laut Unternehmen entspreche dies dennoch einer Eigenkapitalrentabilität beziehungsweise Ausschüttungsquote von 26,1 Prozent.

Zusätzlich zum Jahresüberschuss schüttete die Zentrale Boni in Höhe von 16,5 Millionen Euro an ihre Mitglieder aus. Im Vorjahr waren es 18,4 Millionen Euro. Die Gesamtausschüttung aus Gewinn und Boni erreichte damit 18,2 Millionen Euro. Einschließlich der an die Mitglieder weitergereichten Lieferantenboni seien nach Unternehmensangaben insgesamt 24,8 Millionen Euro an die angeschlossenen Fachhändler geflossen.

Voigtländer mit neuen Produkten

Die zur Gruppe gehörende Marke Voigtländer konnte ihre Produktpalette 2025 erweitern. Neu hinzugekommen sind unter anderem das Objektiv Portrait Heliar 75 mm F1.8 sowie die Fernglasserie Voigtländer VIENNA.

Laut RINGFOTO sollen die neuen Produkte die Position der Marke im Premiumsegment stärken. Das Unternehmen verweist zudem auf eine wachsende Zahl von Vertriebspartnern und verschiedene Aktivitäten im Fachhandel.

Neue Plattform und Logistikautomation geplant

Für das Jahr 2026 hat RINGFOTO mehrere Projekte angekündigt. Dazu gehört die neue RINGFOTO Academy App, die Händlern und Verkaufspersonal Informationen sowie Schulungsinhalte bereitstellen soll. Nach Unternehmensangaben nutzen bereits mehr als 300 Personen das Angebot.

Ebenfalls neu ist die Zubehörserie alfo.essentials, die seit Juni 2026 für Handelspartner verfügbar sein soll. Darüber hinaus hat RINGFOTO am 17. Juni 2026 den alfo.marketplace gestartet. Die Plattform soll es angeschlossenen Fachhändlern ermöglichen, Produkte online direkt an Endkunden zu verkaufen. Dabei soll die räumliche Nähe zwischen Händler und Käufer eine zentrale Rolle spielen.

Ein weiteres Vorhaben ist die Automatisierung des Logistikzentrums. Nach Angaben von Geschäftsführer Thilo Röhrig soll das neue System am 1. Juli 2026 in Betrieb gehen und die Abläufe effizienter gestalten.