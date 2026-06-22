Das Fotofestival La Gacilly-Baden Photo zeigt eindrucksvoll, wie sich fotografische Qualität, starke Partnerschaften und internationale Strahlkraft zu einem nachhaltigen Erfolgsmodell verbinden. Gleichzeitig könnten neue XR-Prozessoren von Qualcomm den Weg für kompaktere Headsets und Brillen ebnen und damit die nächste Entwicklungsstufe immersiver Bildwelten einläuten. Und auch im Handel verschieben sich die Spielregeln: Mit dem Aufkommen von Agentic AI werden strukturierte Daten, klare Positionierung und KI-Kompatibilität zu entscheidenden Erfolgsfaktoren.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 26/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW26/26:

Im Festival-Erfolg baden

Man muss es einfach gesehen haben, das Fotofestival La Gacilly-Baden Photo, das größte Outdoor-Event für Fotografie in Europa. Über sieben Kilometer Ausstellungslänge, über 1.500 Bilder, Einzelfotos bis zu 200qm groß, integriert in das ganze Stadtbild Badens vor den Toren von Wien. Es ist das größte Outdoor-Fotofestival Europas, das jährlich über mehrere Monate bis zu 350.000 Besucher anlockt. Ein Besuch (bis in den Herbst hinein) kann nur wärmstens empfohlen werden.

Warum ist gerade dieses Fotofestival so erfolgreich (und andere Veranstaltungen eben nicht)? Der Erfolg in Baden ergibt sich aus der Summe von sechs Faktoren, die perfekt ineinandergreifen. Erstens: Lois Lammerhuber ist zentrale Figur und Treiber, der die Fäden zusammenhält und dem Ganzen eine menschliche “Seele” gibt. Zweitens: Die (wunderschöne) Stadt Baden und das Bundesland Niederösterreich stehen voll hinter dem Festival, organisatorisch wie finanziell. Drittens: Die Sponsoren kommen auch, aber nicht nur aus der Imagingbranche. Viertens: Ein echtes Eröffnungsspektakel bringt die internationale Fotoszene nach Baden. Fünftens: Jedes Jahr ein neues Partnerland sichert die Teilnahme des jeweiligen Botschafters und sorgt für Polit-Glamour. Sechstens: Der ein oder andere Foto-Star (in diesem Jahr unter anderem Queen-Sänger Brian May, Kult-Kriegsreporter Don McCullin und die Top-Fotografin Esther Haase, alle mit Ausstellungen Teil des Programms) bringt Szene-Glamour. Und, last but not least: Es werden Bilder gezeigt, die nicht mit gehobenem Zeigefinger daherkommen, sondern die die anspruchsvolle Fotografie feiern. Ohne eine kritische Bildsprache auszublenden. Das alles macht ein Festival zu einem visuellen Erlebnis – und damit erfolgreich.

Kommen jetzt (endlich) kompakte XR-Headsets und -Brillen?

Qualcomm hat auf der Augmented World Expo (AWE) den Prozessor Snapdragon Reality Elite vorgestellt, mit dem XR-Headsets und -Brillen in naher Zukunft deutlich schlanker gestaltet werden können. Wie? Mit dem Fokus auf geräteinterne KI, verbesserte Leistung und geringeren Stromverbrauch. Das Unternehmen erklärte, dies könne Anwendungen wie KI-Assistenten, fotorealistische Avatare und die Echtzeit-Generierung digitaler Objekte in Mixed-Reality-Umgebungen unterstützen, da der „Snapdragon Reality Elite“ laut Angaben eine KI-Leistung von bis zu 48 TOPS (Billionen Operationen pro Sekunde) liefern soll, wodurch große Sprachmodelle (LLMs) und große Bildverarbeitungsmodelle (LVMs) direkt auf dem Gerät ausgeführt werden können, ohne dass eine Cloud-Verarbeitung erforderlich ist. Dazu kommen Verbesserungen bei den Tracking- und Wahrnehmungsfunktionen wie optimiertes Hand- und Kopf-Tracking sowie eine bessere Integration digitaler Inhalte in die physische Welt. Wer den Durchblick behalten will, hier gibt´s mehr zum Thema: https://roadtovr.com/qualcomm-snapdragon-reality-elite-compact-headsets-glasses/

Handel: Überlebens-Strategie mit Agentic AI

Handelsgröße kauft vielleicht Zeit und Handlungsspielraum, schützt aber nicht vor dem Wandel selbst. Ein großes Handelsunternehmen ohne vollständige Daten und unklarem Profil verliert an Sichtbarkeit, sobald KI-Agenten eine Auswahl an potentiellen Handelsplattformen treffen. Ein Spezialist mit klar strukturierter Datenbasis und definierter Zielgruppe könnte als Gewinner vom Platz gehen. In Zukunft ist nicht mehr (nur) entscheidend, wie groß ein Händler ist, sondern ob sein Geschäftsmodell und Datenmanagement entsprechend der Logik funktioniert, mit der AI-Agenten künftig die Kaufentscheidungen der Kunden treffen. Die neuen Mega-KPIs heißen Datentiefe, Klarheit des Profils und Kompatibilität für die AI-Agenten – die sich schneller durchsetzen werden, als viele Unternehmen meinen.

Auf den Punkt gebracht: Wer heute im Netz nach einem Produkt sucht, sieht eine Liste von Ergebnissen, man scrollt, klickt, liest und/oder schaut sich ein Bild an. Ganz anders der AI-Agent: Er liest (nur) strukturierte Daten, checkt die Verfügbarkeit, vergleicht die Preise, analysiert Bewertungen und bietet eine Vorauswahl nach den Vorlieben, die der Konsument zuvor definiert hat bzw. an Profilen hinterlassen hat. Alles, was in diesem Datensatz fehlt oder unklar ist, fällt aus dem Ergebnis heraus – weil der AI-Agent es schlicht nicht verarbeiten kann. Ohne gepflegte, maschinenlesbare Daten, ohne aktuelles Google-Business-Profil, strukturierte Lagerbestände sowie eine belastbare Bewertungsbasis kommt der Händler noch nicht einmal in die vorläufige Vorschlagsliste des Kunden.