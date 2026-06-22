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Excire Foto 2027 ist da – mit neuen KI-Funktionen für Ihr Bildmanagement!
Mit Excire Foto 2027 hat die Lübecker PRC GmbH die nächste Generation ihrer KI-basierten Software für effizientes Bildmanagement vorgestellt. Die Software richtet sich an ambitionierte Hobbyfotografen, semiprofessionelle Anwender und Profis, die große Bildarchive lokal und datenschutzkonform auf dem eigenen Rechner organisieren und schnell durchsuchen wollen – ohne Cloud und ohne Abo.
Wer mehrere Tausend Fotos oder Videos auf dem Rechner gespeichert hat, kennt das Problem: Die gesuchte Aufnahme ist zwar irgendwo vorhanden, doch das Wiederfinden kostet Zeit. Genau hier setzt Excire Foto 2027 an. Die Software analysiert Bilder und Videos mithilfe künstlicher Intelligenz automatisch und macht selbst umfangreiche Archive schnell durchsuchbar. Statt Ordner für Ordner zu öffnen oder Dateien mühsam zu verschlagworten, genügt häufig eine einfache Suchanfrage. Gesucht werden kann unter anderem nach Bildinhalten, Personen, Aufnahmeorten, Metadaten oder mit frei formulierten Begriffen. So werden Motive sichtbar, die in großen Sammlungen oft längst in Vergessenheit geraten sind. Dass das Konzept überzeugt, zeigen mehrere renommierte Auszeichnungen, darunter der TIPA World Award 2026 als „Best Photo Management Software“ und der Photography News Award.
Sie können die neue Version ab sofort 14 Tage unverbindlich testen oder zum Einführungspreis von 199€ statt 229€ über den Excire Webshop beziehen. Besitzer von Vorversionen erhalten ein Upgrade-Angebot.
Excire Foto 2027: Neue Wege durch das Bildarchiv
Zu den wichtigsten Neuerungen von Excire Foto 2027 gehört die intelligente Texterkennung. Sichtbare Schriftzüge auf Straßenschildern, Plakaten, Schaufenstern oder Dokumenten werden automatisch erkannt und in die Suche einbezogen. Dadurch lassen sich Fotos künftig auch über Textinhalte wiederfinden, die bislang nicht erfasst waren. Ebenfalls neu sind eine interaktive Weltkartenansicht und eine visuelle Zeitachse. Während die Kartenansicht Aufnahmen anhand ihrer geografischen Position erschließt, ermöglicht die Zeitachse den schnellen Zugriff auf bestimmte Tage, Reisen oder Ereignisse. Gerade für Reise-, Natur- und Reportagefotografen eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten, ihre Archive zu erkunden und gezielt nach bestimmten Motiven zu suchen.
Mehr Übersicht, schnellerer Workflow
Auch bei der Bildauswahl unterstützt die Software den Fotografen. Eine neue Übersichtsansicht im Stil eines klassischen Leuchttisches erleichtert das Vergleichen, Bewerten und Aussortieren von Aufnahmen. Zusätzliche Werkzeuge wie ein 3×3-Kompositionsraster oder ein Peaking-Modus helfen dabei, Schärfe und Bildaufbau präziser zu beurteilen.
Darüber hinaus wurde die Benutzeroberfläche umfassend überarbeitet. Funktionen sind klarer strukturiert, Filtermöglichkeiten erweitert und Suchwerkzeuge zentral zusammengeführt. Das Ergebnis ist ein flüssiger Workflow, der auch bei sehr großen Bild- und Videosammlungen den Überblick bewahrt. Dabei bleibt ein zentrales Merkmal erhalten: Sämtliche Analysen erfolgen lokal auf dem eigenen Rechner. Eine Cloud-Anbindung ist nicht erforderlich, wodurch die Bilddaten unter eigener Kontrolle bleiben.
Video zu den Highlights und Neuheiten von Excire Foto 2027
Im folgenden Video erfahren Sie mehr über die Highlights und Neuheiten von Excire Foto 2027.
Entdecke deine Fotos neu mit Excire Foto 2027
Excire Foto 2027 ist zum Einführungspreis von 199 Euro im Excire Webshop als lebenslange Lizenz ohne Abo erhältlich.
Die reguläre UVP liegt bei 229 Euro. Die Software kann vorab 14 Tage kostenlos getestet werden. Bestehende Nutzer der Vorversionen 2025 und 2024 können für 79€ bzw. 99€ auf die neueste Version upgraden.
Alle Infos unter www.excire.com.
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