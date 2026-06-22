Excire Foto 2027 ist da – mit neuen KI-Funktionen für Ihr Bildmanagement!

Mit Excire Foto 2027 hat die Lübecker PRC GmbH die nächste Generation ihrer KI-basierten Software für effizientes Bildmanagement vorgestellt. Die Software richtet sich an ambitionierte Hobbyfotografen, semiprofessionelle Anwender und Profis, die große Bildarchive lokal und datenschutzkonform auf dem eigenen Rechner organisieren und schnell durchsuchen wollen – ohne Cloud und ohne Abo.

Wer mehrere Tausend Fotos oder Videos auf dem Rechner gespeichert hat, kennt das Problem: Die gesuchte Aufnahme ist zwar irgendwo vorhanden, doch das Wiederfinden kostet Zeit. Genau hier setzt Excire Foto 2027 an. Die Software analysiert Bilder und Videos mithilfe künstlicher Intelligenz automatisch und macht selbst umfangreiche Archive schnell durchsuchbar. Statt Ordner für Ordner zu öffnen oder Dateien mühsam zu verschlagworten, genügt häufig eine einfache Suchanfrage. Gesucht werden kann unter anderem nach Bildinhalten, Personen, Aufnahmeorten, Metadaten oder mit frei formulierten Begriffen. So werden Motive sichtbar, die in großen Sammlungen oft längst in Vergessenheit geraten sind. Dass das Konzept überzeugt, zeigen mehrere renommierte Auszeichnungen, darunter der TIPA World Award 2026 als „Best Photo Management Software“ und der Photography News Award.

Sie können die neue Version ab sofort 14 Tage unverbindlich testen oder zum Einführungspreis von 199€ statt 229€ über den Excire Webshop beziehen. Besitzer von Vorversionen erhalten ein Upgrade-Angebot.