CEWE stellt verschiedene Möglichkeiten vor, Reiseerlebnisse über den Urlaub hinaus festzuhalten. Dazu gehören individuell gestaltete Postkarten, Fotobücher, Wandbilder und Fotosticker. Die Produkte lassen sich online, per Software oder über die App personalisieren.

Auch im digitalen Zeitalter haben klassische Postkarten für viele Reisende ihren Reiz behalten. Sie dienen als persönlicher Gruß an Familie und Freunde und werden häufig als Erinnerungsstück aufbewahrt. Mit der CEWE Fotowelt App können Nutzer laut Hersteller eigene Urlaubsfotos für die Gestaltung einer Postkarte verwenden. Nach Auswahl des Motivs, eines Layouts und eines individuellen Textes soll die Karte direkt an die gewünschte Adresse versendet werden. Eine Briefmarke oder der Gang zum Briefkasten seien dafür nicht erforderlich.

Wer Fotos und Souvenirs gemeinsam aufbewahren möchte, kann dafür das CEWE FOTOBUCH nutzen. Nach Angaben von CEWE lässt sich das Fotobuch als eine Art Reisetagebuch gestalten, in dem Bilder und Erinnerungsstücke zusammengeführt werden. Für Hardcover-Ausgaben im Digitaldruck bietet der Hersteller eine sogenannte Erinnerungstasche an. Darin sollen sich beispielsweise Fahrkarten, Eintrittsbänder oder Postkarten aufbewahren lassen. So könne neben den Fotos auch weiteres Material von der Reise gesammelt werden.

Besondere Aufnahmen aus dem Urlaub müssen nicht ausschließlich digital gespeichert werden. CEWE bietet verschiedene Wandbilder an, mit denen Reisefotos dauerhaft im Wohnraum präsentiert werden können. Laut Hersteller stehen dafür unterschiedliche Materialien zur Auswahl, sodass sich die Darstellung an das jeweilige Motiv anpassen lässt. Reisebilder von Landschaften, Städten oder Roadtrips sollen so einen festen Platz in den eigenen vier Wänden erhalten.

Mit Fotostickern lassen sich Reiseerinnerungen auch unterwegs sichtbar machen. CEWE empfiehlt die selbst gestalteten Aufkleber unter anderem für Gepäckstücke, die dadurch leichter wiedererkannt werden könnten. Ebenso sollen sich die Sticker für Souvenirs oder kleine Geschenke eignen. Werden zusätzlich Angaben wie Ort oder Reisedatum ergänzt, können sie laut Hersteller als persönliche Kennzeichnung von Mitbringseln dienen.

Die CEWE Einzelkarte mit Direktversand ist ab 2,94 Euro erhältlich: https://www.cewe.de/grusskarten/einzelkarte-im-direktversand.html

Das CEWE FOTOBUCH ist ab 9,95 Euro erhältlich: https://www.cewe.de/cewe-fotobuch.html

CEWE Wandbilder sind ab 4,99 Euro erhältlich: https://www.cewe.de/wandbilder.html

CEWE Fotosticker sind ab 2,99 Euro erhältlich: https://www.cewe.de/fotogeschenke/fotosticker.html

Pressemitteilung CEWE: