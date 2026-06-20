CEWE stellt verschiedene Möglichkeiten vor, Reiseerlebnisse über den Urlaub hinaus festzuhalten. Dazu gehören individuell gestaltete Postkarten, Fotobücher, Wandbilder und Fotosticker. Die Produkte lassen sich online, per Software oder über die App personalisieren.
Auch im digitalen Zeitalter haben klassische Postkarten für viele Reisende ihren Reiz behalten. Sie dienen als persönlicher Gruß an Familie und Freunde und werden häufig als Erinnerungsstück aufbewahrt. Mit der CEWE Fotowelt App können Nutzer laut Hersteller eigene Urlaubsfotos für die Gestaltung einer Postkarte verwenden. Nach Auswahl des Motivs, eines Layouts und eines individuellen Textes soll die Karte direkt an die gewünschte Adresse versendet werden. Eine Briefmarke oder der Gang zum Briefkasten seien dafür nicht erforderlich.
Wer Fotos und Souvenirs gemeinsam aufbewahren möchte, kann dafür das CEWE FOTOBUCH nutzen. Nach Angaben von CEWE lässt sich das Fotobuch als eine Art Reisetagebuch gestalten, in dem Bilder und Erinnerungsstücke zusammengeführt werden. Für Hardcover-Ausgaben im Digitaldruck bietet der Hersteller eine sogenannte Erinnerungstasche an. Darin sollen sich beispielsweise Fahrkarten, Eintrittsbänder oder Postkarten aufbewahren lassen. So könne neben den Fotos auch weiteres Material von der Reise gesammelt werden.
Besondere Aufnahmen aus dem Urlaub müssen nicht ausschließlich digital gespeichert werden. CEWE bietet verschiedene Wandbilder an, mit denen Reisefotos dauerhaft im Wohnraum präsentiert werden können. Laut Hersteller stehen dafür unterschiedliche Materialien zur Auswahl, sodass sich die Darstellung an das jeweilige Motiv anpassen lässt. Reisebilder von Landschaften, Städten oder Roadtrips sollen so einen festen Platz in den eigenen vier Wänden erhalten.
Mit Fotostickern lassen sich Reiseerinnerungen auch unterwegs sichtbar machen. CEWE empfiehlt die selbst gestalteten Aufkleber unter anderem für Gepäckstücke, die dadurch leichter wiedererkannt werden könnten. Ebenso sollen sich die Sticker für Souvenirs oder kleine Geschenke eignen. Werden zusätzlich Angaben wie Ort oder Reisedatum ergänzt, können sie laut Hersteller als persönliche Kennzeichnung von Mitbringseln dienen.
Die CEWE Einzelkarte mit Direktversand ist ab 2,94 Euro erhältlich: https://www.cewe.de/grusskarten/einzelkarte-im-direktversand.html
Das CEWE FOTOBUCH ist ab 9,95 Euro erhältlich: https://www.cewe.de/cewe-fotobuch.html
CEWE Wandbilder sind ab 4,99 Euro erhältlich: https://www.cewe.de/wandbilder.html
CEWE Fotosticker sind ab 2,99 Euro erhältlich: https://www.cewe.de/fotogeschenke/fotosticker.html
Pressemitteilung CEWE:
Fernweh im Gepäck, Erinnerungen im Blick: CEWE inspiriert zu bleibenden Urlaubserinnerungen
Manche Reisen führen weit weg, andere für ein Wochenende in die Lieblingsstadt oder für eine kurze Auszeit in die eigene Region. Was bleibt, sind besondere Momente, die man festhalten möchte. CEWE zeigt, wie sich Reiseerinnerungen kreativ gestalten lassen: als persönlicher Gruß, als CEWE FOTOBUCH und als Lieblingsmotiv für die eigenen vier Wände.
Urlaubsgrüße direkt unterwegs gestalten
Eine Postkarte aus dem Urlaub ist gerade heute für viele noch immer etwas Besonderes. Sie ist nicht nur eine schnelle Nachricht auf dem Smartphone, sondern landet im Briefkasten, wird aufgehoben oder später wiederentdeckt. Viele machen daraus ein kleines Ritual und schicken Grüße an die Familie, an Freundinnen und Freunde oder sogar an sich selbst.
Mit der CEWE Fotowelt App lässt sich eine Postkarte direkt unterwegs mit eigenen Urlaubsfotos erstellen. Einfach Foto auswählen, Layout festlegen, Text ergänzen und die Adresse eintragen. Der Gruß macht sich auf den Weg, während die Reise weitergeht. Die Suche nach einer Briefmarke und einem Postkasten entfällt.
UVP Einzelkarte mit Direktversand: ab 2,94 Euro
CEWE FOTOBUCH: Reiseerinnerungen und Platz für Fundstücke
Fotos erzählen viel und kleine Fundstücke machen die Reise noch greifbarer. Im CEWE FOTOBUCH entsteht daraus ein Reise-Logbuch, das Aufnahmen und Erinnerungsstücke an einem Ort zusammenbringt. Praktisch dafür ist die Erinnerungstasche, die für alle Formate mit Hardcover und Digitaldruck verfügbar ist. Darin finden typische Reiseandenken wie Fahrkarten, Eintrittsbänder oder Postkarten Platz. So entsteht ein Erinnerungsstück, das nicht nur die schönsten Momente zeigt, sondern die Reise als Ganzes bewahrt.
UVP CEWE FOTOBUCH: ab 9,95 Euro
Heimkommen mit Lieblingswandbildmotiv
Manche Reisebilder sollen nicht in der Schublade verschwinden. Als CEWE Wandbild bekommen besondere Motive einen festen Platz im Zuhause und erinnern im Alltag an die schönsten Momente der Reise. Das kann das Farbspiel einer Altstadt sein, die Ruhe eines Sees oder ein Foto vom Roadtrip. Mit den unterschiedlichen Wandbild-Materialien von CEWE lässt sich die Wirkung passend zum Motiv auswählen. So entsteht ein persönlicher Blickfang, der die Erinnerung an die Reise sichtbar hält.
UVP CEWE Wandbilder: ab 4,99 Euro
CEWE Fotosticker für Gepäck und Souvenirs
Auch unterwegs zeigen sich Erinnerungen oft in kleinen Details. CEWE Fotosticker mit Motiven vergangener Reisen machen Koffer leichter wiedererkennbar und geben dem Gepäck eine persönliche Note. Ebenso eignen sie sich für Souvenirs, etwa als Etikett auf einer regionalen Spezialität oder einem kleinen Geschenk. Wenn Foto, Ort und Datum dazukommen, entsteht daraus eine kleine Botschaft, die beim Verschenken gleich ein Stück Reisegeschichte miterzählt.
UVP CEWE Fotosticker: ab 2,99 Euro
Alle Produkte lassen sich online, in der CEWE Fotowelt Software oder über die CEWE Fotowelt App gestalten.
Weitere Informationen unter: www.cewe.de
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