HSS, Freeze-Modus und Bi-Color-Einstelllicht

Jinbei stellt die neue Generation seiner MSN-Serie vor

Norderstedt, 04.06.2026. Mit dem MSN-400 Pro II und dem MSN-600 Pro II stellt Jinbei die Nachfolger der MSN-400 Pro und MSN-600 Pro Studioblitze vor. Sie richten sich an Foto- und Videografen, die im Studio arbeiten und sich nicht auf eine einzige Lichtsituation festlegen wollen. Beide Blitze sind Teil der MSN-Serie, unterscheiden sich aber mit 400 Watt und 600 Watt in der maximalen Leistung.

Im Funktionsumfang sind beide Blitze gleich aufgestellt: manueller Betrieb, Synchronisation auf den ersten oder zweiten Verschlussvorhang, High-Speed-Sync (HSS), Freeze-Modus für besonders kurze Abbrennzeiten und Multiblitz für mehrere Auslösungen pro Aufnahme decken die wichtigsten Anwendungsfälle ab. Die Recycling-Zeit liegt bei maximal 0,8 Sekunden, im Serienbildmodus sind bis zu 50 Auslösungen pro Sekunde möglich – ausreichend Spielraum für Action-, Tanz- oder Produktshootings mit schneller Abfolge.

Das Einstelllicht der zwei Neuheiten ist als 40 Watt starke Bi-Color-LED mit einem Farbtemperaturbereich von 2.700 bis 6.500 Kelvin ausgeführt und lässt sich so an warme wie kühle Lichtstimmungen anpassen. Praktisch wird das vor allem dann, wenn das Set bereits durch andere Lichtquellen vorgeprägt ist oder wenn das Einstelllicht zusätzlich als Dauerlicht genutzt werden soll. Gesteuert wird über ein 2,0 Zoll großes TFT-Farbdisplay, der Anschluss für Lichtformer entspricht dem verbreiteten Bowens-S-Type-Standard, sodass sich vorhandene Softboxen, Beauty Dishes oder Reflektoren ohne Umwege weiternutzen lassen. Mit Maßen von 31,8 x 13 x 21 Zentimeter bleiben beide Köpfe kompakt genug für kleinere Studios.

Den eigentlichen Unterschied macht die Leistung aus. Der MSN-400 Pro II liefert 400 Wattsekunden, erreicht eine Leitzahl von 66 und ermöglicht im Freeze-Modus Abbrennzeiten bis zu 1/46.000 Sekunde – bei einem Gewicht von 2,45 Kilogramm eine solide Wahl für klassische Porträt-, People- und Produktarbeiten. Der MSN-600 Pro II legt mit 600 Wattsekunden und einer Leitzahl von 80 spürbar nach, erreicht im Freeze-Modus Abbrennzeiten bis zu 1/64.000 Sekunde und wiegt 2,65 Kilogramm. Die zusätzliche Leistungsreserve zahlt sich überall dort aus, wo größere Flächen ausgeleuchtet, kleinere Blenden genutzt oder gegen Tages- bzw. Umgebungslicht gearbeitet werden muss.

Beide Modelle sind ab dem ab sofort im Jinbei-Onlineshop unter www.jinbei-deutschland.de/msn- serie erhältlich, der MSN-400 Pro II für 349 Euro UVP und der MSN-600 Pro II für 499 Euro UVP.