Mit einer Eröffnungsfeier hat der 14. Fotogipfel Oberstdorf begonnen. Noch bis Sonntag stehen Ausstellungen, Workshops und Vorträge rund um das Thema „Abenteuer“ auf dem Programm. Das Festival bringt Fotografinnen und Fotografen, Kunstschaffende sowie Besucherinnen und Besucher zusammen.

Festivalauftakt in Oberstdorf

Der 14. Fotogipfel Oberstdorf hat mit einer offiziellen Eröffnungsfeier begonnen. Unter dem diesjährigen Motto „Abenteuer“ verwandelt sich der Ort bis Sonntag in einen Treffpunkt für die internationale Fotoszene. Bereits beim Pressetalk und dem anschließenden Get-together nutzten Gäste aus der Fotografiebranche, Partnerunternehmen sowie Kunst- und Kulturschaffende die Gelegenheit zum Austausch.

Bei der Eröffnung begrüßte Petra Genster, stellvertretende Tourismusdirektorin von Oberstdorf, die Gäste. Sie betonte, dass sich der Fotogipfel über die Jahre von einem reinen Fotofestival zu einem Veranstaltungsformat entwickelt hat, das Fotografie, Natur und Begegnung miteinander verbinden soll.

Abenteuer als zentrales Thema

Oberstdorfs Erste Bürgermeisterin Chantalle Schubert griff das diesjährige Festivalthema auf. In ihrer Ansprache bezeichnete sie ihre erste Eröffnung des Fotogipfels als Bürgermeisterin als persönliches Abenteuer. Gleichzeitig hob sie die Bedeutung der Veranstaltung für Oberstdorf und die Region hervor.

Christian Popkes, künstlerischer Leiter des Festivals, betonte die Rolle des Fotogipfels als Plattform für unterschiedliche Perspektiven und den Austausch zwischen Kreativen und Publikum. Das Festival wolle Raum für Inspiration und Begegnungen schaffen.

Schirmfrau Esther Horvath setzt Akzente

Die wissenschaftliche Fotografin Esther Horvath übernimmt in diesem Jahr die künstlerische Schirmherrschaft. Sie erklärte, insbesondere junge Frauen für Expeditionen, Forschung und Fotografie begeistern zu wollen. Nach Angaben der Veranstalter entschied sie sich für ihre Teilnahme in Oberstdorf statt für eine parallel stattfindende Veranstaltung von National Geographic in Washington.

Einen weiteren Akzent setzt das Festival mit interdisziplinären Projekten. So präsentiert die Schriftstellerin Ronja von Rönne gemeinsam mit den Fotografen Joachim Baldauf und Esther Haase eine Ausstellung. Das Projekt soll zeigen, wie sich Fotografie mit anderen Kunstformen verbinden lässt.

Claudia Roth erneut politische Schirmherrin

Die politische Schirmherrschaft übernimmt erneut Claudia Roth. In ihrem Grußwort unterstrich sie die Bedeutung von Kunst und Kultur für demokratische Gesellschaften. Fotografie könne dazu beitragen, unterschiedliche Perspektiven sichtbar zu machen und gesellschaftliche Debatten anzuregen.

Für ihre langjährige Unterstützung des Festivals wurde Roth während der Eröffnungsveranstaltung als Ehrengast ausgezeichnet. Nach Angaben der Veranstalter war dies ihr zehnter Besuch beim Fotogipfel in Oberstdorf.

Neuer Premiumpartner vorgestellt

Im Rahmen der Eröffnung wurde zudem Sony erstmals als Premiumpartner des Festivals vorgestellt. Vertreterinnen des Unternehmens äußerten die Hoffnung auf eine langfristige Zusammenarbeit. Die Veranstalter sehen in solchen Partnerschaften eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung des Festivals und zukünftige Projekte.

Rahmenprogramm mit Akrobatik und Feuerkunst

Zum Auftakt sorgte die Feuerkünstlerin Nadine Tauscher für den künstlerischen Einstieg in den Abend. Ergänzt wurde das Programm durch Auftritte der Akrobatikgruppe Movement Allgäu. Ein Höhepunkt war eine Vorführung gemeinsam mit Slackline-Weltmeister Sascha Grill.

Ausstellung auf dem Nebelhorn eröffnet

Ein weiterer Programmpunkt folgte am Donnerstag mit der Eröffnung der Gipfelausstellung „Abenteuer – Im Herzen des Eises“ auf dem Nebelhorn. Auf 2.224 Metern Höhe zeigt Esther Horvath großformatige Fotografien, die sich mit Polarregionen und den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigen.

Laut Horvath entstehe durch die Präsentation ihrer Arktis-Aufnahmen inmitten der Alpen ein besonderer Kontrast. Die Ausstellung solle Besucherinnen und Besucher dazu anregen, sich mit der Verletzlichkeit natürlicher Lebensräume auseinanderzusetzen.

Programm bis Sonntag

Der Fotogipfel Oberstdorf läuft noch bis Sonntag. Auf dem Programm stehen Ausstellungen, Vorträge, Workshops, Fotowalks und weitere Mitmachangebote. Die Veranstalter rechnen auch in den kommenden Tagen mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern.

Bild: Eröffnung Fotogipfel Oberstdorf 2026; Tourismus Oberstdorf/René Zieger