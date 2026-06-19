Eurazeo startet 2026 eine neue Förderung für professionelle Fotografen. Mit dem Eurazeo Photo Prize Grant soll jährlich ein langfristig angelegtes Projekt unterstützt werden. Die erste Ausschreibung steht unter dem Motto „Stories of Europe“.

Die Investmentgesellschaft Eurazeo erweitert ihr Engagement im Bereich Fotografie und startet mit dem Eurazeo Photo Prize Grant ein neues Förderprogramm. Der Preis richtet sich an professionelle Fotografen aller Nationalitäten, unabhängig davon, ob sie in Frankreich oder im Ausland tätig sind.

Im Mittelpunkt steht künftig nicht mehr die Auszeichnung bereits abgeschlossener Arbeiten. Stattdessen soll ein Projekt in der Entwicklungsphase gefördert werden. Der ausgewählte Fotograf erhält eine finanzielle Unterstützung von 20.000 Euro sowie eine individuelle Begleitung bei der Umsetzung und Präsentation des Vorhabens.

Unterstützung über die Finanzierung hinaus

Nach Angaben von Eurazeo soll die Förderung nicht nur die Produktion des Projekts ermöglichen. Der Preisträger soll außerdem von einer künstlerischen und strategischen Betreuung profitieren. Dazu gehören Kontakte zu Galerien, Festivals, Medienvertretern und weiteren Akteuren der Fotobranche.

Eurazeo verweist auf seine langjährige Verbindung zur Fotografie. Bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten baut das Unternehmen eine eigene Kunstsammlung auf. Seit 2010 wurde jährlich ein Fotopreis vergeben, bei dem eine Fachjury Arbeiten zu vorgegebenen Themen auswählte. Mit der 15. Ausgabe im Jahr 2025 endete dieses bisherige Format.

Laut William Kadouch-Chassaing, Co-CEO von Eurazeo und Jurymitglied, soll die neue Förderung Kreative bereits in einer frühen Phase ihrer Arbeit unterstützen und damit den Entstehungsprozess von Projekten stärker begleiten.

„Stories of Europe“ als erstes Thema

Die Premiere des Förderpreises steht unter dem Titel „Stories of Europe“. Bewerber sollen sich mit einem Europa beschäftigen, das sich im Wandel befindet und zukünftige Entwicklungen widerspiegelt.

Gesucht werden fotografische Projekte, die europäische Themen aus einer menschlichen Perspektive beleuchten. Dabei können sowohl regionale als auch internationale Fragestellungen aufgegriffen werden.

Bewerbungsfrist bis September 2026

Interessierte Fotografen können ihre Unterlagen bis zum 13. September 2026 um 23:59 Uhr (MESZ) per E-Mail an concoursphotos@eurazeo.com einreichen.

Die Jury tritt am 18. und 21. September 2026 zusammen. Der Gewinner soll am 21. September bekanntgegeben werden. Die anschließende Projektphase ist von Oktober 2026 bis April 2027 geplant. Die öffentliche Präsentation der fertigen Arbeit soll im Frühjahr 2027 erfolgen.

Den Vorsitz der Jury übernimmt Jean-François Camp. Zum Gremium gehören zudem Vertreter von Medien, Kulturinstitutionen und der Fotografiebranche, darunter Dimitri Beck (Polka Magazine), Olivier Roller, Hélène David-Weill sowie Vertreter der Rencontres d’Arles und der Bibliothèque nationale de France.

Bisherige Preisträger

Zu den bisherigen Gewinnern des Eurazeo Photo Prize zählen unter anderem Aglaé Bory (2025), Giulio Di Sturco (2022), Sophie Zénon (2019) und Jean-François Rauzier (2010).

Als Preis lobt Eurazeo 20.000 Euro Fördergeld aus.