Der Hersteller Rollei hat mit dem AF 24 mm f/1,8 Z und dem AF 35 mm f/1,8 Z zwei lichtstarke Festbrennweiten für spiegellose Nikon-Z-Vollformatkameras auf den Markt gebracht, die sich klar an preisbewusste Hobbyfotografen und ambitionierte Einsteiger richten. Das 24-mm-Modell ist vor allem für die Landschafts-, Architektur- und Reportagefotografie interessant, während sich das 35-mm-Modell als klassische Allround-Brennweite für Street-, Reise- und Porträtaufnahmen empfiehlt. Beide Objektive decken somit sehr gefragte Einsatzbereiche ab.

Besonders attraktiv ist der Preis: Mit jeweils rund 300 Euro sind die beiden Rollei-Festbrennweiten deutlich günstiger als die entsprechenden Nikon-Modelle. Zum Vergleich: Das Nikkor Z 24 mm f/1,8 S kostet etwa 1.050 Euro (zum Zeitpunkt dieses Testberichts) und das Nikkor Z 35 mm f/1,8 S rund 800 Euro. Rollei positioniert seine Objektive somit als erschwingliche Alternative für alle, die gerne lichtstark fotografieren möchten, aber nicht bereit sind, den deutlichen Aufpreis für die professionellen S-Line-Objektive von Nikon zu zahlen.

Die spannende Frage ist, wie viel Ausstattung und Komfort Fotografen trotz des niedrigen Preises erwarten dürfen und wie weit die Rollei-Objektive bei der Abbildungsleistung mit den Nikon-Pendants mithalten können.