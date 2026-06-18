Godox erweitert sein Portfolio an mobilen Videoleuchten um die Modelle ML40Bi und ML40R. Die kompakten LED-Leuchten richten sich an Content Creator, Vlogger und Videoproduzenten, die flexibel unterwegs arbeiten. Beide Geräte verfügen über einen integrierten Akku und verschiedene Steuerungsmöglichkeiten.
Laut Hersteller kombinieren die Geräte ein kompaktes Gehäuse mit einer hohen Lichtleistung und sollen sich sowohl für Foto- als auch für Videoanwendungen eignen. Die Leuchten verfügen über einen integrierten Lithium-Akku. Nach Angaben von Godox soll dieser bei voller Leistung eine Laufzeit von bis zu 43 Minuten ermöglichen. Beide Modelle lassen sich zudem während des Betriebs über USB-C mit Strom versorgen. Für längere Einsätze können Anwender eine Powerbank oder den optionalen BG02 Battery Grip verwenden.
Für die Lichtausbeute setzt Godox auf den neuen ML-L10 Lens Reflector. Dieser soll die Lichtintensität der ML40Bi im Vergleich zum Betrieb ohne Reflektor um das bis zu 24-Fache erhöhen. Bei der ML40R gibt der Hersteller eine bis zu 16-fache Steigerung an.
Die beiden Leuchten unterscheiden sich vor allem bei der Farbsteuerung. Die Godox ML40Bi deckt einen Farbtemperaturbereich von 2.800 bis 6.500 Kelvin ab. Die Godox ML40R bietet einen erweiterten Bereich von 1.800 bis 10.000 Kelvin und unterstützt zusätzlich RGB-Farben. Bei der Farbwiedergabe nennt Godox für die ML40Bi einen CRI- und TLCI-Wert von jeweils rund 96. Die ML40R erreicht laut Hersteller Werte von etwa 95. Beide Modelle sollen damit eine möglichst natürliche Farbdarstellung bei Foto- und Videoaufnahmen ermöglichen.
Für die Steuerung stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Neben der Bedienung direkt am Gerät unterstützen die Leuchten NFC-Pairing sowie die Anbindung an die Godox Light App. Dank des Godox Mounts können Anwender zudem auf verschiedene kompatible Lichtformer zurückgreifen.
Eine integrierte Magnetbefestigung soll die Montage auf metallischen Oberflächen erleichtern. Ein überarbeitetes Kühlsystem soll auch bei längeren Einsätzen für eine konstante Leistung sorgen.
Die Godox ML40Bi und Godox ML40R sollen in Kürze im Fachhandel erhältlich sein.
Die Godox ML40Bi kostet 109,99 Euro. Die Godox ML40R kostet 139,99 Euro.
Pressemitteilung Godox:
Godox ML40Bi / ML40R – kompakte LED-Videoleuchten
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland stellt die Godox ML40Bi und ML40R vor, zwei besonders kompakte LED Videoleuchten für flexible Foto- und Videoanwendungen unterwegs.
Die neuen Modelle kombinieren ein handliches Format mit hoher Lichtleistung, integriertem Akku und vielseitigen Steuerungsmöglichkeiten. Entwickelt für mobile Creator, Vlogger, Run and Gun Produktionen sowie den flexiblen Einsatz im Studio und on Location, erweitern sie das portable Lichtsortiment von Godox um leistungsstarke Lösungen für den professionellen Alltag.
Hohe Lichtleistung im kompakten Format
Die ML40Bi und ML40R wurden speziell für Anwender entwickelt, die auf maximale Mobilität bei gleichzeitig hoher Lichtqualität angewiesen sind. Trotz des palmengroßen Designs bieten beide Modelle eine deutlich gesteigerte Lichtleistung in Verbindung mit dem neuen ML-L10 Lens Reflector. Dieser erhöht die Lichtintensität der ML40Bi um bis zu das 24‑Fache oder der ML40R um bis zu das 16‑Fache gegenüber dem Betrieb ohne Reflektor.
Die integrierte Lithiumbatterie ermöglicht einen kabellosen Betrieb mit einer Laufzeit von bis zu 43 Minuten bei voller Leistung. Zusätzlich unterstützen beide Modelle das Laden während des Betriebs über USB-C. In Kombination mit einer Powerbank oder dem optionalen BG02 Battery Grip lassen sich auch längere Produktionen flexibel umsetzen.
Flexible Lichtgestaltung und vielseitige Integration
Die ML40Bi bietet einen Bi-Color Bereich von 2800K bis 6500K, während die ML40R einen erweiterten Farbbereich von 1800K bis 10000K abdeckt. Beide Modelle unterscheiden sich leicht bei der Farbwiedergabe. Die ML40Bi erreicht einen CRI und TLCI von jeweils ca. 96, während die ML40R Werte von ca. 95 erzielt. Beide Leuchten sorgen damit für eine präzise und natürliche Farbdarstellung bei Foto- und Videoaufnahmen.
Dank Godox Mount stehen zahlreiche kompatible Lichtformer und Zubehörlösungen zur Verfügung. Ergänzt wird dies durch praktische Funktionen wie NFC Pairing, App Steuerung über die Godox Light App sowie die direkte Bedienung am Gerät. Die integrierte Magnetbefestigung ermöglicht zudem eine schnelle Montage auf metallischen Oberflächen und eröffnet zusätzliche kreative Einsatzmöglichkeiten. Ein optimiertes Kühlsystem sorgt auch bei längeren Einsätzen für stabile Leistung und zuverlässigen Betrieb.
Die wichtigsten Merkmale
- Besonders kompakte LED Videoleuchten im palmengroßen Format
- Integrierter Akku mit bis zu 43 Minuten Laufzeit bei voller Leistung
- Deutlich erhöhte Lichtleistung mit dem neuen ML-L10 Lens Reflector
- Hohe Farbtreue mit CRI und TLCI von ca. 96 bei der ML40Bi und ca. 95 bei der ML40R für natürliche und konsistente Farbergebnisse
- Umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten per NFC, App und Onboard Bedienung
Preis und Verfügbarkeit
Die neuen Godox ML40Bi und ML40R sind in Kürze im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 109,99 Euro für das ML40Bi LED Light Bi-Color und 139,99 Euro für das ML40R LED Light RGB.
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