Godox erweitert sein Portfolio an mobilen Videoleuchten um die Modelle ML40Bi und ML40R. Die kompakten LED-Leuchten richten sich an Content Creator, Vlogger und Videoproduzenten, die flexibel unterwegs arbeiten. Beide Geräte verfügen über einen integrierten Akku und verschiedene Steuerungsmöglichkeiten.

Laut Hersteller kombinieren die Geräte ein kompaktes Gehäuse mit einer hohen Lichtleistung und sollen sich sowohl für Foto- als auch für Videoanwendungen eignen. Die Leuchten verfügen über einen integrierten Lithium-Akku. Nach Angaben von Godox soll dieser bei voller Leistung eine Laufzeit von bis zu 43 Minuten ermöglichen. Beide Modelle lassen sich zudem während des Betriebs über USB-C mit Strom versorgen. Für längere Einsätze können Anwender eine Powerbank oder den optionalen BG02 Battery Grip verwenden.

Für die Lichtausbeute setzt Godox auf den neuen ML-L10 Lens Reflector. Dieser soll die Lichtintensität der ML40Bi im Vergleich zum Betrieb ohne Reflektor um das bis zu 24-Fache erhöhen. Bei der ML40R gibt der Hersteller eine bis zu 16-fache Steigerung an.

Die beiden Leuchten unterscheiden sich vor allem bei der Farbsteuerung. Die Godox ML40Bi deckt einen Farbtemperaturbereich von 2.800 bis 6.500 Kelvin ab. Die Godox ML40R bietet einen erweiterten Bereich von 1.800 bis 10.000 Kelvin und unterstützt zusätzlich RGB-Farben. Bei der Farbwiedergabe nennt Godox für die ML40Bi einen CRI- und TLCI-Wert von jeweils rund 96. Die ML40R erreicht laut Hersteller Werte von etwa 95. Beide Modelle sollen damit eine möglichst natürliche Farbdarstellung bei Foto- und Videoaufnahmen ermöglichen.

Für die Steuerung stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Neben der Bedienung direkt am Gerät unterstützen die Leuchten NFC-Pairing sowie die Anbindung an die Godox Light App. Dank des Godox Mounts können Anwender zudem auf verschiedene kompatible Lichtformer zurückgreifen.

Eine integrierte Magnetbefestigung soll die Montage auf metallischen Oberflächen erleichtern. Ein überarbeitetes Kühlsystem soll auch bei längeren Einsätzen für eine konstante Leistung sorgen.

Die Godox ML40Bi und Godox ML40R sollen in Kürze im Fachhandel erhältlich sein.

Die Godox ML40Bi kostet 109,99 Euro. Die Godox ML40R kostet 139,99 Euro.

Pressemitteilung Godox: