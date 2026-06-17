Der Kunstverein Bad Nauheim zeigt vom 20. Juni bis 2. August 2026 die Ausstellung „Weltenwanderer“ mit Werken des Fotokünstlers Jürgen Strasser. Präsentiert werden Arbeiten aus mehr als einem Jahrzehnt, die sich mit urbanen Räumen, gesellschaftlichen Visionen und surrealen Bildwelten beschäftigen.

Unter dem Titel „Weltenwanderer“ präsentiert der Kunstverein Bad Nauheim Fotografien von Jürgen Strasser, die zwischen 2013 und 2026 entstanden sind. Im Mittelpunkt stehen die Werkreihen Living in a Box und Zukunft findet Stadt. Darin setzt sich der Künstler mit Architektur, Stadtentwicklung und gesellschaftlichen Vorstellungen von Wohnen auseinander.

Die Aufnahmen zeigen urbane Räume in einer teils grafisch wirkenden Bildsprache. Nach Angaben des Künstlers beschäftigen sich die Serien mit den Spuren moderner Fortschrittsvorstellungen sowie mit Konzepten für soziale und lebenswerte Wohnformen.

Einen Kontrast dazu bildet die Reihe Tomorrow?!. Hier verschmelzen fotografische Motive mit verfremdeten, teils surrealen Elementen. Die Arbeiten bewegen sich an der Grenze zwischen dokumentarischer Fotografie und malerischer Gestaltung.

Eine weitere Facette seines Schaffens zeigt Strasser mit dem Projekt Lab of Imagination. Die seit 2023 gemeinsam mit seiner Frau Christine Steyer entwickelte Serie umfasst abstrakte und surreale Bildkompositionen. Die Werke sollen laut Künstler Bezüge zwischen natürlichen Strukturen und inneren Gedankenwelten herstellen.

Ausstellung im Überblick

Ausstellung: Weltenwanderer – Werke von Jürgen Strasser

Weltenwanderer – Werke von Jürgen Strasser Ort: Kunstverein Bad Nauheim – Galerie in der Trinkkuranlage, Ernst-Ludwig-Ring 1, 61231 Bad Nauheim

Kunstverein Bad Nauheim – Galerie in der Trinkkuranlage, Ernst-Ludwig-Ring 1, 61231 Bad Nauheim Laufzeit: 20. Juni bis 2. August 2026

Pressemitteilung Jürgen Strasser: