Der Kunstverein Bad Nauheim zeigt vom 20. Juni bis 2. August 2026 die Ausstellung „Weltenwanderer“ mit Werken des Fotokünstlers Jürgen Strasser. Präsentiert werden Arbeiten aus mehr als einem Jahrzehnt, die sich mit urbanen Räumen, gesellschaftlichen Visionen und surrealen Bildwelten beschäftigen.
Unter dem Titel „Weltenwanderer“ präsentiert der Kunstverein Bad Nauheim Fotografien von Jürgen Strasser, die zwischen 2013 und 2026 entstanden sind. Im Mittelpunkt stehen die Werkreihen Living in a Box und Zukunft findet Stadt. Darin setzt sich der Künstler mit Architektur, Stadtentwicklung und gesellschaftlichen Vorstellungen von Wohnen auseinander.
Die Aufnahmen zeigen urbane Räume in einer teils grafisch wirkenden Bildsprache. Nach Angaben des Künstlers beschäftigen sich die Serien mit den Spuren moderner Fortschrittsvorstellungen sowie mit Konzepten für soziale und lebenswerte Wohnformen.
Einen Kontrast dazu bildet die Reihe Tomorrow?!. Hier verschmelzen fotografische Motive mit verfremdeten, teils surrealen Elementen. Die Arbeiten bewegen sich an der Grenze zwischen dokumentarischer Fotografie und malerischer Gestaltung.
Eine weitere Facette seines Schaffens zeigt Strasser mit dem Projekt Lab of Imagination. Die seit 2023 gemeinsam mit seiner Frau Christine Steyer entwickelte Serie umfasst abstrakte und surreale Bildkompositionen. Die Werke sollen laut Künstler Bezüge zwischen natürlichen Strukturen und inneren Gedankenwelten herstellen.
Ausstellung im Überblick
- Ausstellung: Weltenwanderer – Werke von Jürgen Strasser
- Ort: Kunstverein Bad Nauheim – Galerie in der Trinkkuranlage, Ernst-Ludwig-Ring 1, 61231 Bad Nauheim
- Laufzeit: 20. Juni bis 2. August 2026
Pressemitteilung Jürgen Strasser:
WELTENWANDERER Werke von Jürgen Strasser
Kunstverein Bad Nauheim – Galerie in der Trinkkuranlage | Eröffnung: Freitag, 19. Juni 2026, 19 Uhr
In der Ausstellung »Weltenwanderer« präsentiert der Fotokünstler Jürgen Strasser in den Räumen des Kunstvereins Bad Nauheim vom 20. Juni bis 2. August 2026 Arbeiten aus den Jahren 2013 bis 2026.
Den Mittelpunkt der Ausstellung bilden die beiden WerkreihenLiving in a Boxund Zukunft findet Stadt. In diesen beiden Serien inszeniert der international angesehene Fotokünstler beinahe grafisch-abstrakte Stadtansichten und spürt steingewordenem Fortschrittsglauben, aber auch Visionen menschenwürdigen sozialen Wohnens nach. Diese »schöne, neue Welt« bricht er mit seiner Serie Tomorrow?! auf. Fotografierte Wirklichkeit und alptraumhafte Metamorphose verschwimmen hier ebenso wie die Grenzen zwischen Fotografie und Malerei. Eine gänzlich andere Welt erwartet das Ausstellungspublikum in dem Langzeitprojekt Lab of Imagination, an dem er seit dem Winter 2023 gemeinsam mit seiner Frau Christine Steyer arbeitet. Es zeigt abstrakte und surreale Bildkompositionen, die sich an der Schnittstelle zwischen organischer Natur und innerer Gedankenwelt bewegen.
Jürgen Strasser. Geboren und aufgewachsen im Berchtesgadener Land. Studium der Politikwissenschaft und Soziologie in Marburg. Langjährige Tätigkeit als Etatdirektor in einer Frankfurter Werbeagentur. 2013 Metierwechsel in das Fach der künstlerischen Fotografie. Jürgen Strasser versteht sich als autonomer, visueller Künstler, lebt wahlweise in Wiesbaden und Worpswede und sein Arbeitsplatz ist die Welt. Seit 2016 ist er verantwortlich für das RAW Photo Festival Worpswede und seit 2022 künstlerischer Leiter der Wiesbadener Fototage. Er ist Mitglied im bbk bremen und berufenes Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh).
Ausstellungsort
Kunstverein Bad Nauheim – Galerie in der Trinkkuranlage
Ernst-Ludwig-Ring 1, 61231 Bad Nauheim
Ausstellungsdauer
20. Juni bis 2. August 2026
Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr
Samstag, Sonntag & Feiertage von 11 bis 18 Uhr
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