Das Umweltfotofestival „horizonte zingst“ hat seine 19. Ausgabe abgeschlossen und zugleich das Thema für das Jubiläumsjahr 2027 vorgestellt. Nach dem Schwerpunkt „MENSCH“ soll das kommende Festival unter dem Motto „ECHO“ stehen. Zudem bleiben mehrere Ausstellungen über das Festivalende hinaus in Zingst zu sehen.

Festival blickt auf Jubiläumsausgabe 2027

Beim 19. Umweltfotofestival „horizonte zingst“ stand der Mensch im Mittelpunkt. Nach Angaben der Veranstalter griffen die insgesamt 19 Ausstellungen unterschiedliche Facetten menschlichen Lebens auf und zeichneten ein vielschichtiges Bild gesellschaftlicher Themen. Das Festival fand vom 29. Mai bis 6. Juni 2026 statt.

Für das 20-jährige Jubiläum im kommenden Jahr haben Kuratorin Edda Fahrenhorst und Geschäftsführer Bert Balke das Thema „ECHO“ vorgestellt. Das Festival vom 28. Mai bis 6. Juni 2027 soll nicht als Rückblick angelegt sein. Stattdessen sollen Erfahrungen und Impulse aus zwei Jahrzehnten Festivalgeschichte in neue Ausstellungen und Projekte einfließen.

Mehrere Ausstellungen bleiben weiterhin zugänglich

Ein Teil des diesjährigen Programms kann auch nach dem offiziellen Festivalende besucht werden. Dazu zählt die Ausstellung „Touching Strangers“ des US-Fotografen Richard Renaldi auf dem Bibliotheksplatz, die bis Februar 2027 gezeigt werden soll. Die Serie beschäftigt sich mit Begegnungen zwischen fremden Menschen, die für Porträts gemeinsam posieren.

Ebenfalls länger zu sehen ist „Solar Portraits“ von Rubén Salgado Escudero auf dem Postplatz. Die Arbeiten zeigen Menschen und Lebenssituationen, die ausschließlich mit Licht aus Solarenergie fotografiert wurden. Die Ausstellung soll bis zum 30. April 2027 zugänglich bleiben.

Bis Februar 2027 läuft zudem „Höhlenwelten“ von Robbie Shone in der Jordanstraße. Der Fotograf dokumentiert seit Jahren Höhlen, Gletscherspalten und unterirdische Flusssysteme und zeigt dabei Landschaften, die nur selten öffentlich zugänglich sind.

Die Strandausstellung „Toy Giants“ von Daniel und Geo Fuchs ist noch bis Ende Oktober 2026 am Zingster Strand zu sehen.

Positive Bilanz für Workshops und Fotomarkt

Nach Angaben der Festivalleitung wurden die Vernissagen, Vorträge, Führungen und Multivisionsshows von mehr als 35.000 Gästen besucht. Auch der Fotomarkt sowie die Angebote der Fotoschule Zingst seien auf großes Interesse gestoßen. Rund 1.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen laut Veranstalter an mehr als 120 Workshops teil.

Für die Jubiläumsausgabe 2027 sollen zusätzlich Themen wie Video und Content Creation stärker berücksichtigt werden. Außerdem planen die Veranstalter einen weiteren Ausbau des Vortragsprogramms. Informationen und Neuigkeiten rund um das Festival gibt es auf der Webseite zingst.de/fotofestival-horizonte.

Bild: Strandausstellung Toy Giants – Daniel und Geo Fuchs ©Holger Martens