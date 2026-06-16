Lomography erweitert das Angebot der Sprocket Rocket um zwei neue Farbvarianten. Die analoge 35-mm-Kamera richtet sich an Fans experimenteller Fotografie und ermöglicht Panoramaaufnahmen mit sichtbaren Filmperforationen. Laut Hersteller sollen sich damit besonders ungewöhnliche Bildkompositionen umsetzen lassen.

Die Lomographische Gesellschaft hat die Sprocket Rocket in den neuen Farbversionen Strawberry Fusion und Mint Fusion angekündigt. Die Kamera gehört seit ihrer Einführung zu den bekanntesten Modellen des Herstellers und setzt auf ein ungewöhnliches Konzept: Sie belichtet die gesamte Breite eines 35-mm-Films einschließlich der Perforationslöcher, die als sogenannte Sprocket Holes sichtbar im Bild erscheinen.

Nach Angaben von Lomography nimmt die Kamera pro Filmrolle 18 Panoramaaufnahmen im Seitenverhältnis 1:3 auf. Für Nutzer, die auf die sichtbaren Perforationen verzichten möchten, liegt eine optionale Maske bei.

Laut Hersteller soll die Sprocket Rocket kreative Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Spezielle Bedienelemente ermöglichen es, den Film vor- und zurückzuspulen, wodurch sich unterschiedliche Bildkompositionen und Mehrfachbelichtungen realisieren lassen.

Die Kamera verfügt über eine Brennweite von 30 mm und bietet die Blendenwerte f/10.8 sowie f/16. Als Verschlusszeiten stehen 1/100 Sekunde sowie ein Bulb-Modus für Langzeitbelichtungen zur Verfügung. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Blitzschuh sowie ein Stativgewinde. Mehrfachbelichtungen werden ebenfalls unterstützt. Auf einen Kabelauslöser verzichtet das Modell.

Da die Kamera ohne Batterien arbeitet, soll sie sich auch für Reisen und den mobilen Einsatz eignen. Lomography positioniert die Sprocket Rocket insbesondere für Anwender, die mit analogen Aufnahmeverfahren experimentieren möchten.

Der Preis liegt bei 49 Euro. Weitere Informationen: https://shop.lomography.com/de/cameras/experimental

Pressemitteilung Lomography: