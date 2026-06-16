Lomography erweitert das Angebot der Sprocket Rocket um zwei neue Farbvarianten. Die analoge 35-mm-Kamera richtet sich an Fans experimenteller Fotografie und ermöglicht Panoramaaufnahmen mit sichtbaren Filmperforationen. Laut Hersteller sollen sich damit besonders ungewöhnliche Bildkompositionen umsetzen lassen.
Die Lomographische Gesellschaft hat die Sprocket Rocket in den neuen Farbversionen Strawberry Fusion und Mint Fusion angekündigt. Die Kamera gehört seit ihrer Einführung zu den bekanntesten Modellen des Herstellers und setzt auf ein ungewöhnliches Konzept: Sie belichtet die gesamte Breite eines 35-mm-Films einschließlich der Perforationslöcher, die als sogenannte Sprocket Holes sichtbar im Bild erscheinen.
Nach Angaben von Lomography nimmt die Kamera pro Filmrolle 18 Panoramaaufnahmen im Seitenverhältnis 1:3 auf. Für Nutzer, die auf die sichtbaren Perforationen verzichten möchten, liegt eine optionale Maske bei.
Laut Hersteller soll die Sprocket Rocket kreative Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Spezielle Bedienelemente ermöglichen es, den Film vor- und zurückzuspulen, wodurch sich unterschiedliche Bildkompositionen und Mehrfachbelichtungen realisieren lassen.
Die Kamera verfügt über eine Brennweite von 30 mm und bietet die Blendenwerte f/10.8 sowie f/16. Als Verschlusszeiten stehen 1/100 Sekunde sowie ein Bulb-Modus für Langzeitbelichtungen zur Verfügung. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Blitzschuh sowie ein Stativgewinde. Mehrfachbelichtungen werden ebenfalls unterstützt. Auf einen Kabelauslöser verzichtet das Modell.
Da die Kamera ohne Batterien arbeitet, soll sie sich auch für Reisen und den mobilen Einsatz eignen. Lomography positioniert die Sprocket Rocket insbesondere für Anwender, die mit analogen Aufnahmeverfahren experimentieren möchten.
Der Preis liegt bei 49 Euro. Weitere Informationen: https://shop.lomography.com/de/cameras/experimental
Pressemitteilung Lomography:
Zwei neue zweifarbige Sprocket Rocket Panorama Kameras
Ein farbenfroher Cocktail der Kreativität
Die Sprocket Rocket eroberte 2011 die Szene als weltweit erste 35 mm Weitwinkelkamera, die speziell auf belichtete Sprocket Holes, Perforationslöcher, ausgelegt ist. Mittlerweile ist sie ein fester Favorit in der Lomography Community und nimmt 18 extraweite Panoramafotos pro Filmrolle auf. Mit ihrem einzigartigen Seitenverhältnis von 1:3 wird die gesamte Breite des 35 mm Films belichtet, einschließlich der Sprocket Holes – für kompromisslos analoge, extrem weitwinklige Bilder. Im Lieferumfang ist ein optionaler Rahmen-Einsatz enthalten, um ohne sichtbare Perforationslöcher zu fotografieren. Außerdem ermöglichen spezielle Drehknöpfe spannende Bildkompositionen, indem man nach Belieben vorwärts und rückwärts durch die Bilder scrollen kann. Jetzt in zwei aufregenden neuen Farben erhältlich: Die Sprocket Rocket Strawberry Fusion und Mint Fusion sind da, um der Sprocket-Hole-Fotografie einen farbenfrohen Twist zu verleihen.
Der Aufbruch zu einer fesselnden fotografischen Reise
Die Sprocket Rocket bietet Mehrfachbelichtungen, Langzeitbelichtungen, einen Blitzanschluss und eine Stativhalterung. Leicht und handlich definiert die Kamera das analoge Erlebnis neu und macht jede Aufnahme zu einem Abenteuer. Sie eignet sich perfekt für jeden Ausflug – von spontanen Schnappschüssen unterwegs bis hin zu experimentellen Studioaufnahmen und vielem mehr! Ideal für Reisen: Es werden keine Batterien benötigt, damit du jederzeit einzigartige Urlaubsmomente aus einer völlig außergewöhnlichen Perspektive festhalten kannst.
Technische Details
- Filmformat: 35 mm
- Brennweite: 30 mm
- Blenden: f/10.8, f/16
- Verschlusszeiten: 1/100 (N), Bulb (B)
- Mehrfachbelichtungen: Ja
- Blitzanschluss: Hotshoe
- Stativanschluss: Ja
- Aufnahmen pro Filmrolle: 18 Panoramen (Verhältnis 1:3)
- Optionaler Einsatz für Aufnahmen ohne sichtbare Sprocket Holes
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