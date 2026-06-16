Der Fotogipfel Oberstdorf lädt am 18. Juni 2026 zum Paneltalk „Abenteuer Kooperation“ ein. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Saal Nebelhorn des Oberstdorf Hauses und findet im Rahmen des GDT-Abends statt. Moderiert wird das Gespräch von Christian Popkes, dem künstlerischen Leiter des Festivals.

Zu den Gästen zählen die Fotografin Esther Haase, die Schriftstellerin und Journalistin Ronja von Rönne sowie der Fotograf und Verleger Joachim Baldauf. Im Mittelpunkt stehen die Möglichkeiten und Herausforderungen kreativer Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen künstlerischen Bereichen.

Ausstellung verbindet Fotografie und Literatur

Anlass für die Diskussion ist ein gemeinsames Ausstellungsprojekt der Beteiligten. Dafür fotografierte Joachim Baldauf die Autorin Ronja von Rönne in Oberstdorf. Die entstandenen Bildserien werden durch Texte von von Rönne ergänzt, die zusätzliche Erzählebenen eröffnen sollen.

Esther Haase zeigt außerdem ihre Serie „Tiere bei Nacht“, die in Paris und London entstanden ist. Diese Arbeiten werden durch literarische Beiträge von Baldauf begleitet. Für die typografische Gestaltung zeichnet das Stuttgarter Büro Uebele verantwortlich. Die Ausstellung „Abenteuer Kooperation: Wenn Bild und Text verschmelzen“ ist in der Wandelhalle zu sehen.

Fragen nach Autorschaft und neuen Erzählformen

Der Paneltalk beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel von Bild, Text und Gestaltung. Diskutiert werden unter anderem Fragen nach kreativer Autorschaft, dem Entstehen gemeinsamer Narrative sowie der Rolle von Sprache und Inszenierung bei der Wahrnehmung fotografischer Arbeiten.

Die Teilnehmer wollen zudem erläutern, wie sich hybride Ausstellungsformate entwickeln lassen und welche Impulse aus der Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen entstehen können. Dabei soll auch die Bedeutung fachübergreifender Perspektiven für kreative Prozesse thematisiert werden.

Einblicke in gemeinsame Arbeitsweisen

Neben der Vorstellung des aktuellen Projekts berichten die Gäste über ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit. Der Austausch richtet sich sowohl an Kunst- und Kulturinteressierte als auch an Nachwuchskünstlerinnen und -künstler, die Anregungen für eigene Projekte suchen.

Christian Popkes bezeichnet die Veranstaltung als Premiere für den Fotogipfel Oberstdorf. Mit der Einbindung von Literatur und Poesie wolle das Festival neue Perspektiven auf die Fotografie eröffnen und den Dialog zwischen unterschiedlichen Kunstformen fördern.

Bild aus der Ausstellung „Abenteuer Kooperation: Wenn Bild und Text verschmelzen“ von Joachim Baldauf, Esther Haase und Ronja von Rönne, zu sehen in der Wandelhalle. © Joachim Baldauf/Esther Haase/Ronja von Rönne/Büro Uebele