Sony World Photography Awards: Start des Wettbewerbs 2027

Berlin, 3. Juni 2026. Die 20. Jubiläumsausgabe der Sony World Photography Awards ist nun für Einreichungen geöffnet; die Teilnahme ist für alle kostenlos unter Die 20. Jubiläumsausgabe der Sony World Photography Awards ist nun für Einreichungen geöffnet; die Teilnahme ist für alle kostenlos unter worldphoto.org möglich.

In ihrer zwei Jahrzehnte langen Geschichte haben sich die Sony World Photography Awards zur maßgeblichen Plattform für zeitgenössische Fotografie entwickelt und setzen Maßstäbe für visuelles Storytelling. Mit ihrer beispiellosen Reichweite und ihrem globalen Programm würdigen die Awards die bemerkenswerte Innovation, Kreativität und das Engagement von Fotograf*innen auf der ganzen Welt sowie die Fotografie, die unsere heutige Welt einfängt.

Die Ausgabe 2027 der Awards bringt neue Entwicklungen in den einzelnen Wettbewerben mit sich. Die Flaggschiff-Wettbewerbe „Series“ (früher „Professional“) und „Single Image“ (früher „Open“) wurden umbenannt, um ihren Umfang weiter zu definieren und zu verdeutlichen. Fotograf*innen sind herzlich eingeladen, verschiedene Projekte bei beiden Wettbewerben einzureichen. So können diejenigen mit vielfältigen Portfolios Arbeiten aus ihrem gesamten Schaffen einreichen, sei es eine Serie oder ein eindrucksvolles Einzelbild. Anlässlich dieser wegweisenden 20. Ausgabe führen die Awards zudem neue Kategorien in den Wettbewerben „Series“ und „Single Image“ ein.

Die von Creo organisierten Awards bilden den Kern des Fotografie-Programms, der World Photography Organisation. Sony unterstützt die Awards, um den globalen Diskurs über Fotografie voranzutreiben und die Künstler*innen zu fördern, die heute in diesem Medium arbeiten.

Fotograf*innen weltweit sind eingeladen, Beiträge für die vier Wettbewerbe der Awards einzureichen:

„Series“ , der herausragende Projekte und erzählerische Exzellenz in 10 Kategorien würdigt;

, der herausragende Projekte und erzählerische Exzellenz in 10 Kategorien würdigt; „Single Image“ , der die Ausdruckskraft einzelner Fotografien in 10 Kategorien würdigt;

, der die Ausdruckskraft einzelner Fotografien in 10 Kategorien würdigt; „Youth“, der Bilder von Nachwuchstalenten im Alter von bis zu 19 Jahren fördert;

der Bilder von Nachwuchstalenten im Alter von bis zu 19 Jahren fördert; und „Student“, der Projekte von Fotografie-Studierenden aus aller Welt hervorhebt.

Weitere Initiativen sind die National & Regional Awards, der Alpha Female Award und der Sustainability Prize.

Die Teilnahme an den Awards ist kostenlos, und die Arbeiten werden anonym von einer Jury aus führenden Branchenexpert*innen bewertet. Ausgezeichnete Fotograf*innen erhalten außergewöhnliche Preise, öffentliche Aufmerksamkeit und karriereentscheidende Chancen.

Neu ab 2027

Neue Wettbewerbskategorie: Histories

Diese Kategorie lädt Fotograf*innen dazu ein, zu erforschen, wie Geschichte – persönlich, kulturell und kollektiv – unsere heutige Welt prägt, von Traditionen und alltäglichen Ritualen bis hin zu Ereignissen und Kräften, die Nationen und Völker geprägt haben. Diese Kategorie ist für Projekte gedacht, die sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen, sie erforschen oder neu beleuchten, sowie für Arbeiten, die das Gegenwärtige durch eine historische Linse betrachten. Wir begrüßen Interventionen mit Archiv- und Fundstücken, die die Vergangenheit neu beleuchten, in einen neuen Kontext stellen oder ihr neues Leben einhauchen.

Neue Kategorie für Einzelbilder: Tierporträts

Diese Kategorie würdigt die Schönheit, Persönlichkeit und den Geist von Tieren durch Porträtfotografie. Die Jury sucht nach Bildern, die den Ausdruck und Charakter des Motivs einfangen, von geliebten Haustieren über majestätische Wild- und Meerestiere bis hin zu Reptilien und Insekten. Fotograf*innen sind eingeladen, Porträts einzureichen, die die bemerkenswerte Vielfalt des Tierreichs würdigen und zur Geltung bringen.

Wettbewerbsaufgabe für Studierende: Reisen

Reisen sind ein universelles Thema, das über Kulturen und Sprachen hinweg viele Formen annehmen kann. Sie wurden in unzähligen Kunstwerken, in Belletristik und Sachbüchern sowie in der Fotografie thematisiert. Für die diesjährige Aufgabenstellung laden wir Studierende ein, das Thema „Reisen“ aus ihrer eigenen Perspektive zu erkunden.

Unter Berücksichtigung des Begriffs „Reisen“ im weitesten Sinne ermutigen wir die Studierenden, dieses Thema auf eine Weise zu interpretieren, die für sie persönlich bedeutsam ist. Von den Übergangsriten, die das Erwachsenwerden eines Kindes prägen, über die Veränderungen, die unsere Städte formen, bis hin zu den kleinen, alltäglichen Veränderungen innerhalb einer bestimmten Gemeinschaft und den Wanderungen von Tieren über Kontinente hinweg – das Leben auf der ganzen Welt ist von Bewegung und Wandel geprägt. Wir laden Fotografie-Studierende ein, eine Reise ihrer Wahl in einer Fotoserie von fünf bis zehn Bildern darzustellen.

Preise und Einsendeschluss 2027

Die Sony World Photography Awards sind ab dem 1. Juni 2026 für Einreichungen geöffnet. Die vollständigen Wettbewerbs- und Kategoriebeschreibungen finden Sie unter worldphoto.org.

Die Einreichungsfristen für die vier Wettbewerbe der Awards sind:

„Series“: 12. Januar 2027, 13:00 Uhr GMT

„Single Image“: 5. Januar 2027, 13:00 Uhr GMT

„Student“: 27. November 2026, 13:00 Uhr GMT

„Youth“: 5. Januar 2027, 13:00 Uhr GMT

Alle Kategoriesieger*innen der Wettbewerbe „Series“, „Single Image“, „Youth“ und „Student“ erhalten Digitalfotografie-Ausrüstung von Sony. Darüber hinaus werden Geldpreise in Höhe von 25.000 US-Dollar an den/die „Fotograf*in des Jahres“, 5.000 US-Dollar an den/die Gewinner*in des „Single Image“-Wettbewerbs und 5.000 US-Dollar an den/die Gewinner*in des Nachhaltigkeitspreises vergeben. Der/Die Gewinner*in des Titels „Fotograf*in des Jahres“ wird zudem mit einer Einzelpräsentation seiner/ihrer Arbeiten im Rahmen der Sony World Photography Awards-Ausstellung in London im folgenden Jahr belohnt. Alle Werke der Gewinner*innen und Nominierten werden auf der jährlichen Sony World Photography Awards-Ausstellung in London gezeigt und anschließend international auf Tournee gehen. Die Gewinnerbilder werden außerdem im jährlichen Buch der Awards veröffentlicht.