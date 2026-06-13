Sony bringt zwei kompakte 4K-60p-PTZ-Kameras mit verbesserter Schwenk-Neige-Technik

Weybridge, Großbritannien, 2. Juni 2026 – Sony nimmt mit der SRG-AS10 und der SRG-XS10 zwei neue PTZ-Kameras in sein Portfolio von Kameras mit Schwenk- und Neigetechnik auf: Die SRG-AS10 ist eine 4K-60p-kompatible PTZ-Kamera mit automatischer Bildausrichtung. Dank Sonys proprietärer KI erkennt und verfolgt sie Motive automatischmit natürlicher Bildkomposition. Die SRG-XS10 ist die kleinere Schwester, die sich im Streaming- und Meeting-Einsatzbewährt. Beide Modelle sind mit einem 1/2,8-Zoll-4K-Bildsensor ausgestattet, der über STARVIS™ verfügt, Sonysproprietäre Bildsensortechnologie, die auch in Umgebungen mit wenig Licht klare Videoaufnahmen sicherstellt. BeideModelle verfügen über einer verbesserten Schwenk- und Neigefunktion für sanfte, natürliche und flüssigeKamerabewegungen von Anfang bis Ende. Abrupte Beschleunigung oder Verzögerung gehören der Vergangenheit an.

Die SRG-AS10 und SRG-XS10 unterstützen einen bis zu 10-fachen optischen Zoom in 4K. Darüber hinaus unterstützensie mithilfe des Tele-Konvertierungsmodus einen bis zu 20-fachen Zoom in Full HD und bieten so flexible Bildausschnitte für eine Vielzahl von Aufnahme- und Streaming-Szenarien. In 4K-Auflösung ist diese Funktion nicht verfügbar.

Beste Aufnahmen bei beengten Verhältnissen

Die neuen PTZ-Kameras eignen sich für eine Vielzahl von Aufnahmeentfernungen in Konzertsälen, Theatern, Sporthallen und ähnlichen Veranstaltungsorten – von Nahaufnahmen bis hin zu Aufnahmen aus dem Hintergrund eines Saales. Ihr kompaktes, leichtes Design fügt sich nahtlos in verschiedene Umgebungen ein, wie etwa Klassenzimmer oderBesprechungsräume. Wo Kameraleute wegen beengter Verhältnisse nicht einsetzbar sind, etwa in Backstage-Bereichenvon Konzertsälen oder Spielertunneln in Stadien, lassen sich die PTZ-Kameras problemlos positionieren. So sind hochauflösende Aufnahmen möglich, die Bewegungen und Mimik der Protagonistinnen und Protagonisten vor oder nach ihrem Auftritt klar wiedergeben.

„Mit der Vorstellung der SRG-AS10 und SRG-XS10 unterstreicht Sony seine Bemühungen, professionelle und zuverlässige 4K-Aufnahmen in realen Umgebungen zu ermöglichen“, sagt Rik Willemse, Leiter von Sony Professional Display & Solutions Europe. „Durch die Kombination aus intelligenter Automatisierung, flüssiger PTZ-Leistung, flexibler Integration und Unterstützung gängiger Routing- und Steuerungsprotokolle beseitigen diese kompakten Kameras technische Hindernisse und ermöglichen es Bildungs-, Unternehmens- und Live-Umgebungen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf gute Bilder und die darin verpackten Botschaften.“ Die beiden neuen Modelle SRG-AS10 und SRG-XS10 werden voraussichtlic h Ende 2026 erhältlich sein.

Merkmale der SRG-AS10

PTZ-Auto-Framing für flüssige und natürliche Aufnahmen

Die PTZ-Auto-Framing-Funktion basiert auf Sonys proprietären KI-Analytik-Algorithmen und verfolgt automatisch Motive. Um eine natürliche Bildkomposition zu gewährleisten, passt die Kamera den Bildausschnitt kontinuierlich an. Sie unterstützt vielfältige Aufnahme- und Streaming-Anforderungen, darunter Online-Unterricht und Fernvorlesungen im Bildungsbereich, die Erstellung von Unternehmensinhalten sowie internes und externes Streaming und Sportaufnahmen, einschließlich eines speziellen Modus zur Verfolgung von Basketballspielen. So sind automatisierte Aufnahmen möglich, ohne dass Bediener oder fortgeschrittene Kenntnisse erforderlich sind.

Ballsport-Modus (Basketball)

Der Ballsport-Modus (Basketball) unterstützt die automatisierte Aufnahme von Basketballspielen in der Halle aus der Totale. Durch die Erkennung des Spielfelds und die Verfolgung nicht nur der Spieler, sondern auch der schnellen und unregelmäßigen Bewegungen des Balls erfasst die Kamera den Spielverlauf mit präzisem Bildausschnitt. Ein Demo-Video zu dieser Funktion gibt es hier.

Mehr-Personen-Bildausschnitt

Die Kamera passt den Bildausschnitt automatisch so an, dass eine festgelegte Anzahl von Personen – bis zu acht – gleichzeitig im Bildausschnitt Platz findet. Auch hier sorgt die Kamera für eine natürliche Bildkomposition. Sie unterstützt stabile Aufnahmen in Szenen mit mehreren Personen, wie etwa bei Unternehmenskonferenzen, Podiumsdiskussionen, Hochzeiten, Sportveranstaltungen, Gottesdiensten und anderen Zeremonien.

STARVIS: Klare Videos auch bei schlechten Lichtverhältnissen

Ausgestattet mit einem 1/2,8-Zoll-4K-Bildsensor mit STARVIS-Technologie liefert die Kamera auch bei schlechtenLichtverhältnissen klare, rauscharme Bilder. Die flüssige Bewegungswiedergabe bei 4K 60p erfasst sowohl natürlichemenschliche Bewegungen als auch rasante und detailreiche Sportaktionen präzise.

Flexible Installations- und Aufnahmemöglichkeiten

Dank ihres kompakten, leichten Designs unterstützen die Kameras sowohl die Installation auf Stativen als auch die Deckenmontage, sodass sie sich problemlos in einer Vielzahl von Umgebungen wie Hörsälen, Konferenzräumen, Studios, Hallen und Sportstätten einsetzen lassen. Zusätzlich zu den SDI- und HDMI-Ausgängen sind die Kameras mit vorinstalliertem NDI® HX2 ausgestattet und unterstützen IP-Streaming-Protokolle wie RTSP, RTMP und SRT – was die Fernproduktion über IP-Netzwerke erlaubt. Sie unterstützen zudem PoE++, wodurch Strom, Video und Steuerung über ein einziges LAN-Kabel übertragen werden können, was eine vereinfachte, skalierbare Systemintegration ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht die webbasierte Benutzeroberfläche (Web-UI) eine intuitive Bedienung über einen Webbrowser von einem Tablet oder PC aus.

Merkmale der SRG-XS10

Ausgestattet mit einem 1/2,8-Zoll-4K-Bildsensor mit STARVIS-Technologie sorgt die Kamera auch in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen für eine klare Bildwiedergabe. Dank ihres kompakten, leichten Designs, das sich in jeden Raum einfügt, kann sie in verschiedenen Umgebungen wie Klassenzimmern und Besprechungsräumen installiert werden und eignet sich somit für alltägliche Streaming- und Aufzeichnungsaufgaben, darunter Vorlesungen, internes Unternehmens-Streaming und Online-Meetings.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://pro.sony/de_DE/product s/ptz-network-cameras/srg-as10

https://pro.sony/de_DE/product s/ptz-network-cameras/srg-xs10