Leica Cine Compact 1

Großes Kino im kompakten Format

Wetzlar, 2. Juni 2026. Mit dem Leica Cine Compact 1 erweitert die Leica Smart Projection GmbH ihr Portfolio um einen besonders kompakten und flexiblen Miniprojektor, der modernste Laser-Technologie mit durchdachter Funktionalität verbindet. Der Cine Compact 1 steht für ein unkompliziertes Plug-and-Play Home-Entertainment-Erlebnis in Leica Premium-Bildqualität. Mit seiner Kombination aus herausragender Bild- und Klangqualität, maximaler Kompatibilität und kompaktem, stilvollem Design bietet der Projektor vielseitige Lösungen für modernes Home-Entertainment, einfach in der Handhabung und flexibel im Einsatz. Ob in Wohnräumen auf Wand oder Decke, im Garten oder auf der Terrasse, der smarte Miniprojektor ermöglicht mit einer Bildhelligkeit von bis zu 1700 Lumen, einer Projektionsgröße von bis zu 220 Zoll und dank des 360° Rotationssystems ein eindrucksvolles Kinoerlebnis – auch ohne fest installierte Leinwand.

Der Leica Cine Compact 1 knüpft an die langjährige Tradition optischer Expertise an, die 1926 mit dem ersten Leica Projektor begann, der mit großen Bildern das Publikum begeisterte. Diesen Anspruch führt der Cine Compact 1 in zeitgemäßer Form fort. Im Inneren des Projektors sorgt ein präzise abgestimmtes optisches System für eine herausragende Bildqualität. Ein Leica Summicron Zoom Objektiv mit asphärischen Linsen, ein leistungsstarker 0,47” DMD-Bildchip sowie eine moderne Triple-RGB-Lasertechnologie erzeugen gestochen scharfe 4K-Bilder mit hoher Detailschärfe, natürlichen Farben und überzeugender Helligkeit. Unterstützt wird die Bildqualität durch die Leica eigene Bildverarbeitung (Leica Image Optimization – LIO™), die unabhängig von Bildgröße oder Einsatzort eine konstant hohe Darstellungsqualität gewährleistet. Dolby Vision sorgt zusätzlich für präzise Kontraste und fein abgestufte Helligkeitsverläufe.

Ein besonderes Merkmal des Leica Cine Compact 1 ist seine außergewöhnliche Flexibilität. Dank des integrierten 360° Rotationssystems sind Projektionen aus nahezu jedem Winkel möglich – auf Wänden, Decken oder anderen Flächen. Automatische Funktionen wie Zoom, Autofokus, Keystone-Korrektur und intelligentes Screen Framing übernehmen die Einrichtung selbstständig und ermöglichen ein sofort perfekt ausgerichtetes Bild ohne manuellen Aufwand. Damit wird der Projektor zu einer besonders unkomplizierten Lösung für den täglichen Einsatz. Für zusätzliche Flexibilität sorgt der optional erhältliche Leica Standfuß, der eine elegante Integration in unterschiedliche Wohnumgebungen ermöglicht. Alternativ erlaubt ein integriertes Stativgewinde eine Deckenmontage des Projektors.

Auch im Bereich Konnektivität und Bedienkomfort überzeugt der Leica Cine Compact 1 mit seiner Ausstattung. Das integrierte VIDAA Betriebssystem bietet direkten Zugriff auf Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime. Über Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay, Apple HomeKit sowie HDMI- und USB-Anschlüsse lässt sich der Projektor nahtlos in bestehende Setups integrieren und flexibel erweitern. Das integrierte Soundsystem liefert klaren, raumfüllenden Klang und kann über Bluetooth 5.4 oder HDMI mit externen Lautsprechern ergänzt werden. Die integrierten Audiotechnologien Dolby Digital, Dolby Digital Plus und DTS Virtual:X schaffen dabei die Grundlage für ein immersives Surround-Sound-Erlebnis.

Ein formschönes Design, hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit runden die Features des Leica Cine Compact 1 ab. Das Gehäuse aus massivem Aluminium im Bauhaus-Stil mit eleganter Glasfront sorgt nicht nur für eine präzise Ausrichtung der Optik, sondern auch für effizientes Wärmemanagement und eine dauerhaft stabile Leistung. Die energieeffiziente Triple-RGB-Lasertechnologie ist ebenfalls auf langfristige Nutzung ausgelegt und garantiert über viele Jahre hinweg eine konstant hohe Bildhelligkeit.

Der Leica Cine Compact 1 wird zusammen mit einer umweltfreundlichen Transportbox aus EPP-Material geliefert, die vollständig recycelbar ist und Funktionalität mit einem nachhaltigen Ansatz vereint. Die Box ermöglicht sowohl eine komfortable Aufbewahrung als auch den sicheren Transport des Projektors und ersetzt die sonst übliche Transportverpackung vollständig.

Der Leica Cine Compact 1 ist ab dem 18. Juni 2026 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.645,00 Euro inkl. MwSt in Europa, Australien, Neuseeland, USA, Kanada und Asien (Mittlerer Osten, Singapur, Malaysia, Thailand sowie ab Juli in Japan) verfügbar.