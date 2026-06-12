Mittendrin im Abenteuer: Leica Akademie Deutschland auf dem Fotogipfel Oberstdorf 2026

Die Leica Akademie Deutschland präsentiert beim 14. Fotogipfel Oberstdorf eine Gemeinschaftsausstellung und lädt mit Leica Sportoptik zum Sehen, Staunen und Ausprobieren ein.

Wetzlar, 09. Juni 2026. Die Leica Akademie Deutschland ist auch in diesem Jahr auf dem Fotogipfel Oberstdorf vertreten und setzt damit ein Zeichen für die Kultur der Fotografie. Beim 14. Fotogipfel Oberstdorf vom 17. bis 21. Juni 2026, der unter dem Motto „Abenteuer“ steht, präsentiert die Leica Akademie Deutschland im „CEWE Haus der Fotografie“ die Gemeinschaftsausstellung „Mittendrin im Abenteuer“. Gezeigt werden fotografische Arbeiten von Referentinnen und Referenten sowie Kursteilnehmenden der Leica Akademie. Es handelt sich um Bilder, die dort entstanden sind, wo Fotografie besonders lebendig wird: unterwegs, im Gelände, im richtigen Moment.

Abenteuer beginnt oft dort, wo Planung endet. Genau diesen Gedanken greift die Ausstellung auf. Sie erzählt von unerwarteten Situationen, besonderen Begegnungen und jenen Augenblicken, in denen aus Aufmerksamkeit, Erfahrung und Intuition ein starkes Bild entsteht. Ob auf dem Berg, am Gletscher, am Wasser oder auf Reisen: Die gezeigten Fotografien machen sichtbar, wie eng fotografisches Handwerk, persönlicher Blick und die Bereitschaft zum Aufbruch miteinander verbunden sind.

Mit der Ausstellung gewährt die Leica Akademie Deutschland Einblicke in ihre fotografische Arbeit und in die besondere Atmosphäre ihrer Workshops und Reisen. Unter Anleitung erfahrener Referentinnen und Referenten lernen die Teilnehmenden, Motive bewusster wahrzunehmen, technische Möglichkeiten gezielt einzusetzen und eine eigene Bildsprache zu entwickeln. So wird die Ausstellung zugleich zu einem Ort der Inspiration, des Austauschs und der Begegnung für Fotografiebegeisterte, ambitionierte Amateure und professionelle Bildschaffende.

Ergänzt wird die Präsenz von Leica beim Fotogipfel durch ein Verleih- und Testcenter von Leica Sportoptik auf dem Nebelhorn. Vom 18. bis 21. Juni 2026 können Besucherinnen und Besucher an der Nebelhorn-Gipfelstation Leica Ferngläser ausleihen und testen. Inmitten der alpinen Bergwelt eröffnet sich so ein unmittelbarer Zugang zu dem, was Leica auszeichnet: optische Präzision, Klarheit und der konzentrierte Blick auf das Wesentliche.

Die Leica Akademie Deutschland ist zum dritten Mal beim Fotogipfel Oberstdorf mit einer Gemeinschaftsausstellung vertreten. Als älteste Fotoschule ihrer Art begleitet sie seit über 90 Jahren ambitionierte Fotografinnen und Fotografen auf ihrem Weg zum besseren Bild und verbindet fotografisches Wissen mit gestalterischer Freiheit.

Ausstellungsort:

CEWE Haus der Fotografie | Saal Breitachklamm

Prinzregenten-Platz 1

87561 Oberstdorf

Leica Sportoptik Verleih- und Testcenter:

Donnerstag, 18. Juni bis Sonntag, 21. Juni 2026

09:00 bis 16:30 Uhr

Nebelhorn-Gipfelstation

Weitere Informationen:

www.fotogipfel-oberstdorf.de

www.leica-akademie.de