Viltrox erweitert sein Angebot für APS-C-Kameras um die Festbrennweiten AF 75 mm F/1.8 EVO und AF 90 mm F/2.2 EVO. Beide Modelle werden für Sony E-Mount, Nikon Z-Mount und Fujifilm XF-Mount angeboten und ergänzen die EVO-Serie um klassische Porträt-Brennweiten.
Das Viltrox AF 75 mm F/1.8 EVO soll eine für Porträts typische Perspektive mit Hintergrundunschärfe ermöglichen. Die Naheinstellgrenze liegt bei 0,74 Metern, wodurch sich neben klassischen Porträts auch Detailaufnahmen realisieren lassen.
Mit 90 Millimetern Brennweite positioniert Viltrox das zweite Modell für Situationen, in denen ein größerer Abstand zum Motiv erforderlich ist. Als Beispiele nennt der Hersteller Hochzeiten, Sportveranstaltungen oder Bühnenaufnahmen.
Das Viltrox AF 75 mm F/1.8 EVO kostet 389 Euro. Das Viltrox AF 90 mm F/2.2 EVO kostet 429 Euro. Beide Objektive sind ab sofort erhältlich.
Pressemitteilung Rollei:
STM-Autofokus, HD-Nano-Vergütung und EVO-Blendenring für maximale Kontrolle
Zwei neue Porträt-Festbrennweiten von Viltrox für APS-C jetzt in je drei Varianten erhältlich
Norderstedt, 08.06.2026. Gemeinsam mit Viltrox stellt Rollei mit dem AF 75 mm F/1.8 EVO und dem AF 90 mm F/2.2 EVO zwei neue Festbrennweiten vor, die die Serie gezielt um klassische Porträt-Brennweiten ergänzen. Beide Objektive sind für APS-C-Systeme ausgelegt und in drei Varianten – Sony E-Mount, Nikon Z-Mount und Fujifilm XF-Mount – erhältlich.
Beide Brennweiten teilen ein Ausstattungspaket, das für die EVO-Serie typisch ist: Der STM-Autofokus fokussiert schnell und geräuscharm, was ihn besonders für hybride Foto-Video-Setups attraktiv macht. Die HD-Nano-Vergütung hält Schmutz und Spritzwasser von der Frontlinse fern und sorgt gleichzeitig für eine deutlich reduzierte Reflexionsneigung. Das Gehäuse besteht aus einem Metall-Bajonett mit Aluminiumlegierung, der Blendenring lässt sich direkt am Objektiv einstellen. Farbsäume werden durch den gezielten Einsatz von ED- und hochbrechenden Linsen wirkungsvoll reduziert – auch bei offener Blende.
Das AF 75 mm F/1.8 EVO ist ein bewährtes Werkzeug für Porträtfotografie: angenehme Perspektive, schmeichelhafte Kompression, weiches Bokeh. Der optische Aufbau umfasst 11 Linsen in 9 Gruppen. Die Naheinstellgrenze liegt bei 0,74 Metern – nah genug für ausdrucksstarke Detailaufnahmen, ohne auf Abstand verzichten zu müssen.
Das AF 90 mm F/2.2 EVO bringt noch mehr Distanz zwischen Kamera und Motiv – ein Vorteil überall dort, wo ein größerer Arbeitsabstand gefragt ist: Hochzeiten, Sport, Bühnenaufnahmen. Die Blende F/2.2 ist das Ergebnis eines Designs, das Kompaktheit und optische Leistung in Balance hält. 10 Linsen in 8 Gruppen bilden die optische Basis, die Naheinstellgrenze liegt ebenfalls bei 0,74 Metern.
Das Viltrox AF 75 mm F/1.8 EVO ist ab sofort zu 389 Euro (UVP) erhältlich, das AF 90 mm F/2.2 EVO zu 429 Euro (UVP) – beide mit allen drei Mounts – im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/evo-objektive.
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