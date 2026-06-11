STM-Autofokus, HD-Nano-Vergütung und EVO-Blendenring für maximale Kontrolle

Zwei neue Porträt-Festbrennweiten von Viltrox für APS-C jetzt in je drei Varianten erhältlich

Norderstedt, 08.06.2026. Gemeinsam mit Viltrox stellt Rollei mit dem AF 75 mm F/1.8 EVO und dem AF 90 mm F/2.2 EVO zwei neue Festbrennweiten vor, die die Serie gezielt um klassische Porträt-Brennweiten ergänzen. Beide Objektive sind für APS-C-Systeme ausgelegt und in drei Varianten – Sony E-Mount, Nikon Z-Mount und Fujifilm XF-Mount – erhältlich.

Beide Brennweiten teilen ein Ausstattungspaket, das für die EVO-Serie typisch ist: Der STM-Autofokus fokussiert schnell und geräuscharm, was ihn besonders für hybride Foto-Video-Setups attraktiv macht. Die HD-Nano-Vergütung hält Schmutz und Spritzwasser von der Frontlinse fern und sorgt gleichzeitig für eine deutlich reduzierte Reflexionsneigung. Das Gehäuse besteht aus einem Metall-Bajonett mit Aluminiumlegierung, der Blendenring lässt sich direkt am Objektiv einstellen. Farbsäume werden durch den gezielten Einsatz von ED- und hochbrechenden Linsen wirkungsvoll reduziert – auch bei offener Blende.

Das AF 75 mm F/1.8 EVO ist ein bewährtes Werkzeug für Porträtfotografie: angenehme Perspektive, schmeichelhafte Kompression, weiches Bokeh. Der optische Aufbau umfasst 11 Linsen in 9 Gruppen. Die Naheinstellgrenze liegt bei 0,74 Metern – nah genug für ausdrucksstarke Detailaufnahmen, ohne auf Abstand verzichten zu müssen.

Das AF 90 mm F/2.2 EVO bringt noch mehr Distanz zwischen Kamera und Motiv – ein Vorteil überall dort, wo ein größerer Arbeitsabstand gefragt ist: Hochzeiten, Sport, Bühnenaufnahmen. Die Blende F/2.2 ist das Ergebnis eines Designs, das Kompaktheit und optische Leistung in Balance hält. 10 Linsen in 8 Gruppen bilden die optische Basis, die Naheinstellgrenze liegt ebenfalls bei 0,74 Metern.

Das Viltrox AF 75 mm F/1.8 EVO ist ab sofort zu 389 Euro (UVP) erhältlich, das AF 90 mm F/2.2 EVO zu 429 Euro (UVP) – beide mit allen drei Mounts – im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/evo-objektive.