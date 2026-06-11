Bei der Geschwindigkeit legt die Alpha 7 V gegenüber ihrer Vorgängerin spürbar zu. Herzstück ist ein neu entwickelter, mehrschichtiger Exmor-RS-CMOS-Vollformatsensor mit 32,7 Megapixeln, der eine rund 4,5-mal schnellere Auslesegeschwindigkeit bietet als der Sensor der Alpha 7 IV. Diese beschleunigte Signalverarbeitung bringt gleich mehrere Vorteile mit sich. So ermöglicht der elektronische Verschluss jetzt sehr kurze Verschlusszeiten von bis zu 1/16.000 Sekunde, während bei der Vorgängerin bei 1/8.000 Sekunde Schluss war.

Auch die Serienbildgeschwindigkeit steigt deutlich: Die Alpha 7 V schafft nun bis zu 30 Bilder pro Sekunde mit kontinuierlicher Schärfenachführung (AF-C) bei elektronischem Verschluss über den Kamerasensor, ohne dass es zu Blackouts im Sucher oder auf dem Display kommt. Gerade bei schnellen Motivbewegungen bleibt das Motiv damit zuverlässig im Blick. Zudem erlaubt der neue Sensor auch 4K-Videoaufnahmen mit 120 Bildern pro Sekunde, wodurch sich die Alpha 7 V für anspruchsvolle Zeitlupensequenzen eignet.

Unterstützt wird der Sensor vom ebenfalls neuen Bionz-XR2-Prozessor, bei dem erstmals die in Sony-Kameras sonst separat verbaute KI-Verarbeitungseinheit direkt in den Prozessor integriert wurde. Im Vergleich zur Vorgängerin A7 IV, die bei ihrer Vorstellung noch ohne eigene KI-Einheit auskommen musste, führt das zu einer deutlich verbesserten KI-basierten Echtzeit-AF-Erkennung und einem schnelleren Echtzeit-Tracking. Die A7 IV bot zwar bereits ein KI-basiertes Tracking und einen Autofokus mit Augenerkennung in Echtzeit. Da sich in den vier Jahren zwischen den beiden Modellen mittlerweile jedoch viel getan hat, ist die A7 V in dieser Kategorie jetzt deutlich besser und auf dem Niveau der Sony-Top-DSLMs aufgestellt.

Während die A7 IV bereits Menschen und Tiere, inklusive Vögel, erkannte, wurde die Objekterkennung der A7 V neben einer erhöhten Präzision der Erkennung der genannten Motive zusätzlich um Insekten, Autos, Züge und Flugzeuge ergänzt. Laut Sony ist die Tier- und Vogelerkennung 30 beziehungsweise 50 Prozent besser als bei der A7 IV. Zusätzlich erfasst die Kamera jetzt die Augen verschiedener Weide- und Kleintiere sowie die Augen, Köpfe und Körper von Hunden, Katzen und ähnlichen Motiven. Neben der gezielten Auswahl einzelner Objektkategorien steht auch ein Automatikmodus bereit, in dem die Kamera selbstständig erkennt, welche Art Motiv sich im Bild befindet. Diese Optimierungen erhöhen die AF-Trefferquote und die Präzision des Motiv-Trackings deutlich – ein großer Vorteil in dynamischen Situationen mit viel Bewegung. In Kombination mit der gegenüber der A7 IV verdreifachten Serienbildgeschwindigkeit eignet sich die Alpha 7 V somit noch besser für professionelle Einsätze bei Hochzeiten, Events und Reportagen. Im CHIP-Testlabor hielt die Kamera die 30 Bilder pro Sekunde über 95 RAW- oder 185 JPEG-Aufnahmen in Folge durch. Dabei werden Autofokus und Belichtung 60-mal pro Sekunde neu berechnet.