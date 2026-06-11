Mit „Deutschland – Eine Reise durch die Zeit“ legen Sabine Böhne und Berthold Steinhilber eine erweiterte und aktualisierte Neuauflage ihres erstmals 2018 erschienenen Bildbands vor. Das Buch verbindet historische Recherche mit großformatiger Fotografie und zeichnet Entwicklungen nach, die Deutschland über Jahrhunderte geprägt haben.

Der Bildband widmet sich Orten, an denen bedeutende historische Ereignisse stattgefunden haben. Laut Verlag reichen die Stationen von steinzeitlichen Höhlen über mittelalterliche Klöster bis hin zu Schauplätzen jüngerer deutscher Geschichte. Dabei sollen nicht nur bekannte Zentren, sondern auch kleinere Orte in den Fokus rücken, die nach Angaben des Verlags wichtige Beiträge zur Entwicklung des Landes geleistet haben.

Ein Schwerpunkt des Buches liegt auf den kulturellen und gesellschaftlichen Einflüssen, die Deutschland im Laufe der Jahrhunderte geprägt haben sollen. Genannt werden unter anderem römische Straßenbauer in Niedergermanien, niederländische Deichbauer in Nordfriesland sowie Hugenotten in Brandenburg. Die Autoren wollen damit zeigen, wie Migration, Austausch und technische Entwicklungen historische Veränderungen angestoßen haben.

Die neue Ausgabe erscheint als überarbeitete und erweiterte Fassung des erstmals 2018 veröffentlichten Werks. Auf 256 Seiten kombiniert das Hardcover-Buch historische Hintergründe mit rund 20 Abbildungen und großformatigen Fotografien.

Buchdaten

Titel: Deutschland – Eine Reise durch die Zeit

Autoren: Sabine Böhne, Berthold Steinhilber

Umfang: 256 Seiten

Ausstattung: Hardcover

Format: 26,8 × 28,9 cm

ISBN: 978-3-95416-447-9

Das Buch kostet 49,99 Euro (Deutschland), 51,40 Euro (Österreich) beziehungsweise 65,00 Schweizer Franken.

Pressemitteilung Frederking & Thaler Verlag: