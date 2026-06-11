Mit „Deutschland – Eine Reise durch die Zeit“ legen Sabine Böhne und Berthold Steinhilber eine erweiterte und aktualisierte Neuauflage ihres erstmals 2018 erschienenen Bildbands vor. Das Buch verbindet historische Recherche mit großformatiger Fotografie und zeichnet Entwicklungen nach, die Deutschland über Jahrhunderte geprägt haben.
Der Bildband widmet sich Orten, an denen bedeutende historische Ereignisse stattgefunden haben. Laut Verlag reichen die Stationen von steinzeitlichen Höhlen über mittelalterliche Klöster bis hin zu Schauplätzen jüngerer deutscher Geschichte. Dabei sollen nicht nur bekannte Zentren, sondern auch kleinere Orte in den Fokus rücken, die nach Angaben des Verlags wichtige Beiträge zur Entwicklung des Landes geleistet haben.
Ein Schwerpunkt des Buches liegt auf den kulturellen und gesellschaftlichen Einflüssen, die Deutschland im Laufe der Jahrhunderte geprägt haben sollen. Genannt werden unter anderem römische Straßenbauer in Niedergermanien, niederländische Deichbauer in Nordfriesland sowie Hugenotten in Brandenburg. Die Autoren wollen damit zeigen, wie Migration, Austausch und technische Entwicklungen historische Veränderungen angestoßen haben.
Die neue Ausgabe erscheint als überarbeitete und erweiterte Fassung des erstmals 2018 veröffentlichten Werks. Auf 256 Seiten kombiniert das Hardcover-Buch historische Hintergründe mit rund 20 Abbildungen und großformatigen Fotografien.
Buchdaten
- Titel: Deutschland – Eine Reise durch die Zeit
- Autoren: Sabine Böhne, Berthold Steinhilber
- Umfang: 256 Seiten
- Ausstattung: Hardcover
- Format: 26,8 × 28,9 cm
- ISBN: 978-3-95416-447-9
Das Buch kostet 49,99 Euro (Deutschland), 51,40 Euro (Österreich) beziehungsweise 65,00 Schweizer Franken.
Pressemitteilung Frederking & Thaler Verlag:
Deutschland – Eine Reise durch die Zeit
Ab 27. Mai: Erweiterte und aktualisierte Neuauflage von 2018
- Spannende Recherchen: Kleine Orte, die große Geschichte schrieben
- Von Steinzeithöhlen über Hexenverbrennungen bis zum Jubiläum des Grundgesetzes
Woher kommen wir und was hat uns geprägt? Aufschluss geben Eiszeithöhlen, mittelalterliche Klöster und industrielle Erfindungen. Impulse des Fremden ziehen sich wie ein roter Faden durch die Jahrhunderte: römische Straßenbauer in Niedergermanien, holländische Deichbauer in Nordfriesland oder Hugenotten in Brandenburg. Eine spannende visuelle Zeitreise welche große Weltgeschichte in unserer Heimat sichtbar macht.
Berthold Steinhilber, geboren 1968, fotografiert für Magazine und Unternehmen im Inund Ausland. Immer wieder zieht es ihn in die Alpen, wo er sich mit der Veränderung der Landschaft durch den Menschen auseinandersetzt. Er studierte Fotografie an der FH Dortmund sowie am College of Arts in Falmouth und wurde für seine Aufnahmen mehrfach ausgezeichnet (u.a. mit dem World Press Photo Award). Er ist Mitglied der renommierten Fotoagentur laif und lebt in Stuttgart.
Sabine Böhne, 1959 in Bochum geboren, studierte Politikwissenschaft in Münster und Perugia. Sie ist Journalistin und Professorin für Print-Journalismus an der Hochschule Ansbach. Zu ihren Lehrgebieten zählen zudem Politik und Geschichte. Als Autorin und Reporterin arbeitete sie viele Jahre für Zeitschriften wie Brigitte, GEO und den Stern. Als Redaktionsleiterin produzierte sie zudem selbst Magazine, etwa für den Zeit-Verlag. Ihre Recherchen zu Umwelt- und Wissenschaftsthemen führten sie regelmäßig auch nach Italien. 2009 wurde sie mit dem Deutschen Preis für Naturjournalismus ausgezeichnet. Sabine Böhne lebt im mittelfränkischen Ansbach.
Infos zum Buch
- Autoren: Sabine Böhne, Berthold Steinhilber
- Titel: Deutschland – Eine Reise durch die Zeit
- Details: 256 Seiten, ca. 20 Abb., Format 26,8 x 28,9 cm, Hardcover
- ISBN: 978-3-95416-447-9
- Preis: € [D] 49,99 / € [A] 51,40 / sFr. 65,00
- Verlag: Frederking & Thaler Verlag
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