Godox präsentiert neue Lichtlösungen für Foto- und Videoproduktionen

Die Transcontinenta GmbH, Disitributor für Godox in Deutschland stellt die neuen Godox RS100Bi/RS100R Full Color LED Video Lights sowie die Godox FL15Bi Bi-color LED Video Flash Light vor. Mit den Neuheiten erweitert Godox sein Portfolio um kompakte und leistungsstarke Beleuchtungslösungen für mobile Produktionen, Content Creation sowie professionelle Foto und Videoanwendungen.

Beide Serien richten sich an Anwender, die hohe Lichtqualität, flexible Steuerung und maximale Mobilität in einem kompakten Format benötigen. Für den Fachhandel ergeben sich dadurch attraktive Lösungen für ein wachsendes Marktsegment rund um mobile Video- und Hybridproduktionen.

Godox RS100Bi / RS100R – Leistungsstarke LED Leuchten für professionelle On Location Produktionen

Mit den RS100Bi und RS100R bietet Godox kompakte LED Videoleuchten für anspruchsvolle Außenproduktionen und mobile Setups. Trotz des transportfreundlichen Designs erreicht die RS100Bi mit Reflektor eine Lichtleistung von bis zu 28.600 Lux auf einen Meter bei 5600K und eignet sich damit auch für größere Szenen und gerichtete Lichtsetzung.

Die Leuchten unterstützen das Godox S-Mount System und sind dadurch mit zahlreichen Softboxen, Spotvorsätzen und Lichtformern kompatibel. Zusätzlich ermöglichen die kompakten SP36 und SP50K Projektionsvorsätze kreative Lichtprojektionen mit wechselbaren Linsen und rotierbarem Gehäuse. Dadurch lassen sich flexibel unterschiedlichste Lichtcharakteristiken realisieren. Auch bei der Steuerung richtet sich die Serie klar an professionelle Anwender. NFC Tap-to-Pair ermöglicht eine schnelle Verbindung mit der Godox Light App. Zusätzlich steht DMX Steuerung über das optionale DMX-C2 Modul zur Verfügung. Die RS100R bietet darüber hinaus umfangreiche Farbfunktionen mit HSI, RGBW, X-Y, Gel und FX Modi für kreative Anwendungen im Video- und Contentbereich.

Der integrierte Akku ermöglicht bis zu 52 Minuten Betrieb bei voller Leistung. Dank USB-C PD Schnellladung kann die Leuchte während des Betriebs geladen werden und erreicht mit einem 60W PD Ladegerät innerhalb von rund zwei Stunden wieder die volle Kapazität. Das robuste und kompakte Gehäuse unterstützt den mobilen Einsatz im professionellen Produktionsalltag.

Die wichtigsten Merkmale

Bis zu 28.600 Lux Lichtleistung auf 1 Meter

Kompatibel mit dem Godox S-Mount Zubehörsystem

Umfangreiche Farbsteuerung inklusive RGBW, HSI und FX Modi

NFC Verbindung zur Godox Light App sowie DMX Unterstützung

Integrierter Akku mit Schnellladefunktion über USB-C PD

Godox FL15Bi – Kompakte Bi-Color LED Lösung für kreative Lichtgestaltung unterwegs

Mit der FL15Bi erweitert Godox das Sortiment um eine besonders kompakte und vielseitige LED Video Flash Light für mobile Creator und hybride Produktionen. Das nur ca. 253 g leichte Gehäuse kombiniert hohe Mobilität mit professioneller Lichtqualität und eignet sich sowohl für Studioeinsätze als auch für Outdoorproduktionen. Die FL15Bi arbeitet mit einer Bi-Color LED Lichtquelle und deckt einen Farbtemperaturbereich von 2800K bis 6500K ab. Die gleichmäßige Lichtverteilung sorgt für saubere Farbmischung und professionelle Ausleuchtung. Mit Zoomlinse erreicht die Leuchte bis zu 25.600 Lux bei 5600K auf 0,5 Meter im Spotmodus. Für kreative Anwendungen stehen insgesamt elf integrierte FX Effekte zur Verfügung, darunter Feuerwerk und Kerzenlicht. Besonders interessant für Content Creator ist zudem der TORCH Modus, mit dem sich kontrollierte Lichtspuren für Langzeitbelichtungen erzeugen lassen. Die Bedienung erfolgt direkt am Gerät oder drahtlos per App Steuerung über Bluetooth mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern. Der integrierte 4750mAh Akku ermöglicht bis zu eine Stunde Laufzeit bei voller Leistung und unterstützt USB-C Laden während des Betriebs. Auch für den Außeneinsatz ist die FL15Bi ausgelegt. Die Schutzklasse IP54 schützt zuverlässig vor Staub und Spritzwasser. Dank integriertem Clip und 1/4 Zoll Gewinde lässt sich die Leuchte flexibel an Stativen, Rigs oder Taschen befestigen.

Die wichtigsten Merkmale

Kompaktes 253 g Leichtgewicht für mobile Produktionen

Bi-Color Bereich von 2800K bis 6500K

IP54 Schutz gegen Staub und Spritzwasser

TORCH Modus für kreative Lichtspur Effekte

Bluetooth App Steuerung mit bis zu 30 Metern Reichweite

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Godox RS100Bi und RS100R sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die Godox FL15Bi wird in Kürze verfügbar sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 229,99 € für die RS100Bi, 339,99 € für die RS100R und 109,99 € für die FL15Bi.