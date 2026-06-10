Mit dem AF 135mm f/1.8 MAX erweitert 7Artisans sein Objektivportfolio um eine lichtstarke Tele-Festbrennweite für Vollformatkameras. Das Modell richtet sich vor allem an Porträt-, Mode-, Event- und Studiofotografen. Laut Hersteller soll die Kombination aus großer Blendenöffnung und 12-Lamellen-Blende eine ausgeprägte Hintergrundunschärfe ermöglichen.
Das 7Artisans AF 135mm f/1.8 MAX ist eine Tele-Festbrennweite für Vollformatkameras. Die lichtstarke Blende von f/1.8 soll Aufnahmen bei wenig Licht erleichtern, während 12 Blendenlamellen für ein weiches Bokeh sorgen.
Der optische Aufbau besteht aus 16 Linsen in 13 Gruppen, darunter Elemente aus Spezialglas mit geringer Dispersion. Laut Hersteller soll dies für hohe Schärfe über das gesamte Bildfeld sowie eine reduzierte Abbildung optischer Fehler sorgen.
Für die Fokussierung bietet das Objektiv sowohl Autofokus als auch manuellen Fokus, umschaltbar über einen Schalter am Gehäuse. Zusätzlich stehen zwei frei belegbare Funktionstasten zur Verfügung. Die Naheinstellgrenze liegt bei 68 Zentimetern, das Filtergewinde bei 82 Millimetern.
Die Nikon-Z-Version verfügt über einen multifunktionalen Steuerring, der etwa zur Blenden- oder ISO-Steuerung genutzt werden kann. Für Firmware-Updates ist ein USB-C-Anschluss im rückseitigen Objektivdeckel integriert, inklusive Kabel im Lieferumfang.
Das 7Artisans AF 135mm f/1.8 MAX kostet 749 Euro (UVP). Die Auslieferung startet im Juni 2026.
Pressemitteilung 7Artisans:
Lichtstarke Tele-Festbrennweite für Vollformat
Dieses professionelle 7Artisans AF 135mm f/1.8 MAX Teleobjektiv wurde speziell für eindrucksvolle Porträts und zuverlässige Ergebnisse bei wenig Licht entwickelt. Die große Blendenöffnung in Kombination mit einer 12-Lamellen-Blende ermöglicht eine besonders starke Freistellung des Motivs und ein sanftes, filmisches Bokeh.
Highlights:
- Hohe Lichtstärke von f/1.8
- Umschaltbar von Autofokus auf manuellen Fokus
- Zwei frei belegbare Funktionstasten
- Firmware-Update über USB-C
- Naheinstellgrenze von nur 68cm
- 82mm Filtergewinde
Das aufwendige optische System aus 16 Linsen in 13 Gruppen – mit Elementen aus Spezialglas mit geringer Dispersion und hoher Brechkraft – liefert über das gesamte Bildfeld hinweg beeindruckende Schärfe, natürliche Farbtreue und eine effektive Korrektur optischer Fehler. Das Ergebnis: Bilder mit Tiefe, Charakter und professioneller Qualität.
Auch in punkto Bedienung ist das Objektiv auf moderne Anforderungen ausgelegt: Es bietet einen schnellen und präzisen Autofokus mit der Möglichkeit zur manuellen Feinjustierung, einen AF/MF-Schalter und zwei individuell belegbare Funktionstasten.
Die Nikon-Z Variante verfügt über einen stufenlosen Multifunktions-Steuerring. Dieser ist kompatibel mit verschiedenen Funktionen von Z-Mount-Kameras, wie beispielsweise der Blenden- oder ISO-Einstellung und sorgt für eine sanfte und geräuscharme Bedienung und ermöglicht so eine mühelose Steuerung.
Alle diese Eigenschaften machen dieses 135mm-Objektiv im stabilen Metallgehäuse zu einer vielseitigen und leistungsstarken Lösung für Porträt-, Mode-, Event- und Studioaufnahmen.
Für zukünftige Aktualisierungen steht ein USB-C-Anschluss im Rückdeckel zur Verfügung, über den Firmware-Updates durchgeführt werden können. Ein USB-C-Kabel mit Datenübertragungsfunktion liegt bei. Für eine Aktualisierung wird Windows 10 oder höher empfohlen.
Lieferumfang:
Objektiv, Rückdeckel, Frontdeckel, Gegenlichtblende, USB-C-Kabel
Preis und Verfügbarkeit
Das 7Artisans AF 135mm f/1.8 MAX ist für 749,- € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet ab Juni 2026.
Technische Daten:
- Brennweite: 135mm
- Bildwinkel: 18,4°
- Sensortyp: Vollformat
- Max. Blendenöffnung: f/1.8
- Min. Blendenöffnung: f/16
- Blendenlamellen: 12
- Blendeneinstellung: elektronisch/manuell
- Blendenring: rastet (FE, L)
- Multifunktions-Steuerring: stufenlos (Z)
- Optischer Aufbau: 16 Elemente in 13 Gruppen
- Fokussierung: Autofokus/manueller Fokus
- Naheinstellgrenze: 68cm
- Filtergewinde: 82mm
- Abmessungen (DxL): ca. 91x136mm
- Gewicht: ca. 1.014g
- Material: Metall
- Anschlüsse: Z
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