Mit dem AF 135mm f/1.8 MAX erweitert 7Artisans sein Objektivportfolio um eine lichtstarke Tele-Festbrennweite für Vollformatkameras. Das Modell richtet sich vor allem an Porträt-, Mode-, Event- und Studiofotografen. Laut Hersteller soll die Kombination aus großer Blendenöffnung und 12-Lamellen-Blende eine ausgeprägte Hintergrundunschärfe ermöglichen.

Das 7Artisans AF 135mm f/1.8 MAX ist eine Tele-Festbrennweite für Vollformatkameras. Die lichtstarke Blende von f/1.8 soll Aufnahmen bei wenig Licht erleichtern, während 12 Blendenlamellen für ein weiches Bokeh sorgen.

Der optische Aufbau besteht aus 16 Linsen in 13 Gruppen, darunter Elemente aus Spezialglas mit geringer Dispersion. Laut Hersteller soll dies für hohe Schärfe über das gesamte Bildfeld sowie eine reduzierte Abbildung optischer Fehler sorgen.

Für die Fokussierung bietet das Objektiv sowohl Autofokus als auch manuellen Fokus, umschaltbar über einen Schalter am Gehäuse. Zusätzlich stehen zwei frei belegbare Funktionstasten zur Verfügung. Die Naheinstellgrenze liegt bei 68 Zentimetern, das Filtergewinde bei 82 Millimetern.

Die Nikon-Z-Version verfügt über einen multifunktionalen Steuerring, der etwa zur Blenden- oder ISO-Steuerung genutzt werden kann. Für Firmware-Updates ist ein USB-C-Anschluss im rückseitigen Objektivdeckel integriert, inklusive Kabel im Lieferumfang.

Das 7Artisans AF 135mm f/1.8 MAX kostet 749 Euro (UVP). Die Auslieferung startet im Juni 2026.

Pressemitteilung 7Artisans: