Leica führt eine neue Farbvariante für ausgewählte Kameras und ein Objektiv ein. Der Farbton Metallgrau ergänzt künftig das bisherige schwarz-silberne Design des Herstellers. Zum Start sind die Kameras Leica M11-P, die Leica Q3, die Leica D-Lux 8 sowie das Objektiv Leica APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH. erhältlich.
Die Leica M11-P in Metallgrau ist ab dem 28. Mai 2026 erhältlich und kostet 9.290 Euro. Das Leica APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH. in Metallgrau kostet 8.950 Euro.
Ab dem 16. Juli 2026 folgen die Leica Q3 in Metallgrau für 6.590 Euro sowie die Leica D-Lux 8 in Metallgrau für 1.750 Euro. Optionales Zubehör wird je nach Produktlinie zu Preisen zwischen 95 und 330 Euro angeboten.
Pressemitteilung Leica:
Neue Farbvariante für Leica Kameras
Ein modernes Finish in Metallgrau erweitert das traditionelle schwarz-silberne Leica Produktdesign
Wetzlar, 28. Mai 2026 Das ikonische Design von Leica Kameras verbindet Funktion und Ästhetik in einer klaren, unverwechselbaren Form. Die klassischen Kamerafarben Schwarz und Silber prägen eine Gestaltung, die konsequent auf die fotografische Praxis ausgerichtet ist. Die Leica Camera AG erweitert nun diese bestehende Designsprache um den neuen Farbton Metallgrau. Der speziell in der Leica Manufaktur entwickelte metallgraue Lack unterstreicht das exklusive und edle Erscheinungsbild der Leica Produkte. Zur Einführung erscheinen die Kameras Leica M11-P, Leica Q3 und Leica D-Lux 8 sowie das M-Objektiv Leica APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH. mit dem neuen metallgrauen Finish. Passend dazu stellt das Unternehmen ein neues Sortiment eleganter und funktionaler Accessoires für die drei Kameralinien vor.
Leica M11-P, metallgrau lackiert
Die Leica M11-P führt als erste M-Kamera den neuen Farbton in das M-System ein. Die diskrete Lackierung des Ganzmetallgehäuses in Metallgrau sowie der Bedienelemente in Schwarz unterstreicht konsequent das bewusste Understatement des Kameradesigns. Gleichermaßen unterstützt das charakteristische Leder im Rautenmuster, das sowohl visuell als auch haptisch die DNA von Leica repräsentiert, die moderne Anmutung aller metallgrauen Kameras. Die neue Farbvariante der Vollformatkamera wird wie alle M-Kameras in Präzisionsarbeit in Wetzlar „Made in Germany“ gefertigt.
Optionales neues Zubehör ergänzt die metallgraue Kamera-Ausführung. Dazu zählen der farblich passende Akku, ein Protektor sowie ein Tragriemen mit komfortablem Schulterteil in der ebenfalls neuen dunkelbraunen Lederfarbe sowie ein Multifunktionsprotektor aus glattem schwarzem Leder. Letzterer kombiniert Protektor mit Handgriff und bietet gleichermaßen Schutz wie ergonomischen Halt und Funktionalität. Die Bodenplatte des Handgriffs ist mit dem ARCA-SWISS-Kupplungssystem kompatibel. Dadurch lässt sich der Handgriff schnell und ohne weiteres Werkzeug auf Stative mit diesem System anbringen.
Leica APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH., metallgrau lackiert
Passend zur M11-P erscheint das Hochleistungsobjektiv Leica APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH. in Metallgrau. Objektivelemente sowie der Objektiv-Vorderdeckel sind im neuen Finish veredelt und die Gravur der Feet- sowie Brennweiten-Skala rot ausgelegt. Kamera und Objektiv basieren auf dem jeweiligen Serienmodell und bilden in der neuen Farbvariante eine einzigartige Einheit, in der ästhetisches Design und optische Höchstleistung perfekt miteinander harmonieren.
Leica Q3, metallgrau lackiert
Ab dem 16. Juli wird auch die kompakte Vollformatkamera Leica Q3 als metallgraue Farbvariante erhältlich sein. Ihre Bedienelemente in Schwarz setzen dabei feine Akzente. Zudem unterscheidet sich die neue Leica Q3 in Metallgrau vom schwarzen Serienmodell durch die rote Gravur der Feet- und Brennweiten-Skala auf dem Objektiv. Technisch basierend auf der Leica Q3 überzeugt auch die Ausführung in Metallgrau durch maximale Bildqualität bei minimaler Komplexität und nahtloser Konnektivität, um den kreativen Alltag immer und überall zu bereichern. Der optionale Protektor und der Tragriemen in der neuen dunkelbraunen Lederfarbe bieten dabei eine weitere Möglichkeit, den persönlichen Stil auszudrücken.
Leica D-Lux 8, metallgrau lackiert
Ebenfalls ab dem 16. Juli erhältlich: die D-Lux 8 in Metallgrau. Damit reiht sie sich als dritte Kamera in die ergänzende Designsprache von Leica ein. Sowohl der Kamerabody als auch die FN-Tasten sind metallgrau lackiert. Alle weiteren Bedienelemente und Einstellräder heben sich in Schwarz dezent davon ab. Ausgestattet mit dem lichtstarken Zoomobjektiv DC Vario-Summilux 1:1,7-2,8/10,9-34 ASPH. liefert die Kompaktkamera erstaunliche Bildqualität im Taschenformat. Neue optionale Accessoires verleihen ihr eine individuelle Note. Ergänzend zum bereits erhältlichen Kameraetui aus schwarzem Leder erweitert eine Ausführung im Farbton Cognac das Sortiment. Eine abgestimmte Kollektion aus Tragriemen und einer Handschlaufe in geflochtenem schwarzem Leder runden das Accessoire-Portfolio der kompakten D-Lux 8 stilvoll ab.
Die Leica Produkte in der neuen Farbvariante sowie das neue Equipment werden weltweit in Leica Stores, im Leica Online Store und bei autorisierten Händlern erhältlich sein.
Ab 28. Mai 2026 erhältlich:
- Leica M11-P, metallgrau lackiert, UVP: 9.290,00 Euro
- Akku BP-SCL7, metallgrau lackiert, UVP: 180,00 Euro
- Protektor für M11-Kameras, Leder, dunkelbraun, UVP: 300,00 Euro
- Tragriemen mit Schulterteil für M- und Q-Kameras, Leder, dunkelbraun, UVP: 135,00 Euro
- Multifunktionsprotektor für M11-Kameras, Leder, schwarz, UVP: 330,00 Euro
Ab 28. Mai 2026 erhältlich:
- Leica APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH., metallgrau lackiert, UVP: 8.950,00 Euro
Ab 16. Juli 2026 erhältlich:
- Leica Q3, metallgrau lackiert, UVP: 6.590,00 Euro
- Protektor für Q3-Kameras, Leder, dunkelbraun, UVP: 250,00 Euro
- Leica D-Lux 8, metallgrau lackiert, UVP: 1.750,00 Euro
- Kameraetui für D-Lux 8, Leder, cognac, UVP: 185,00 Euro
- Handschlaufe für D-Lux 8, Leder, geflochten, schwarz, UVP: 95,00 Euro
- Tragriemen für D-Lux 8, Leder, geflochten, schwarz, UVP: 125,00 Euro
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