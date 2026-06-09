Neue Farbvariante für Leica Kameras

Ein modernes Finish in Metallgrau erweitert das traditionelle schwarz-silberne Leica Produktdesign

Wetzlar, 28. Mai 2026 Das ikonische Design von Leica Kameras verbindet Funktion und Ästhetik in einer klaren, unverwechselbaren Form. Die klassischen Kamerafarben Schwarz und Silber prägen eine Gestaltung, die konsequent auf die fotografische Praxis ausgerichtet ist. Die Leica Camera AG erweitert nun diese bestehende Designsprache um den neuen Farbton Metallgrau. Der speziell in der Leica Manufaktur entwickelte metallgraue Lack unterstreicht das exklusive und edle Erscheinungsbild der Leica Produkte. Zur Einführung erscheinen die Kameras Leica M11-P, Leica Q3 und Leica D-Lux 8 sowie das M-Objektiv Leica APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH. mit dem neuen metallgrauen Finish. Passend dazu stellt das Unternehmen ein neues Sortiment eleganter und funktionaler Accessoires für die drei Kameralinien vor.

Leica M11-P, metallgrau lackiert

Die Leica M11-P führt als erste M-Kamera den neuen Farbton in das M-System ein. Die diskrete Lackierung des Ganzmetallgehäuses in Metallgrau sowie der Bedienelemente in Schwarz unterstreicht konsequent das bewusste Understatement des Kameradesigns. Gleichermaßen unterstützt das charakteristische Leder im Rautenmuster, das sowohl visuell als auch haptisch die DNA von Leica repräsentiert, die moderne Anmutung aller metallgrauen Kameras. Die neue Farbvariante der Vollformatkamera wird wie alle M-Kameras in Präzisionsarbeit in Wetzlar „Made in Germany“ gefertigt.

Optionales neues Zubehör ergänzt die metallgraue Kamera-Ausführung. Dazu zählen der farblich passende Akku, ein Protektor sowie ein Tragriemen mit komfortablem Schulterteil in der ebenfalls neuen dunkelbraunen Lederfarbe sowie ein Multifunktionsprotektor aus glattem schwarzem Leder. Letzterer kombiniert Protektor mit Handgriff und bietet gleichermaßen Schutz wie ergonomischen Halt und Funktionalität. Die Bodenplatte des Handgriffs ist mit dem ARCA-SWISS-Kupplungssystem kompatibel. Dadurch lässt sich der Handgriff schnell und ohne weiteres Werkzeug auf Stative mit diesem System anbringen.

Leica APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH., metallgrau lackiert

Passend zur M11-P erscheint das Hochleistungsobjektiv Leica APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH. in Metallgrau. Objektivelemente sowie der Objektiv-Vorderdeckel sind im neuen Finish veredelt und die Gravur der Feet- sowie Brennweiten-Skala rot ausgelegt. Kamera und Objektiv basieren auf dem jeweiligen Serienmodell und bilden in der neuen Farbvariante eine einzigartige Einheit, in der ästhetisches Design und optische Höchstleistung perfekt miteinander harmonieren.

Leica Q3, metallgrau lackiert

Ab dem 16. Juli wird auch die kompakte Vollformatkamera Leica Q3 als metallgraue Farbvariante erhältlich sein. Ihre Bedienelemente in Schwarz setzen dabei feine Akzente. Zudem unterscheidet sich die neue Leica Q3 in Metallgrau vom schwarzen Serienmodell durch die rote Gravur der Feet- und Brennweiten-Skala auf dem Objektiv. Technisch basierend auf der Leica Q3 überzeugt auch die Ausführung in Metallgrau durch maximale Bildqualität bei minimaler Komplexität und nahtloser Konnektivität, um den kreativen Alltag immer und überall zu bereichern. Der optionale Protektor und der Tragriemen in der neuen dunkelbraunen Lederfarbe bieten dabei eine weitere Möglichkeit, den persönlichen Stil auszudrücken.

Leica D-Lux 8, metallgrau lackiert

Ebenfalls ab dem 16. Juli erhältlich: die D-Lux 8 in Metallgrau. Damit reiht sie sich als dritte Kamera in die ergänzende Designsprache von Leica ein. Sowohl der Kamerabody als auch die FN-Tasten sind metallgrau lackiert. Alle weiteren Bedienelemente und Einstellräder heben sich in Schwarz dezent davon ab. Ausgestattet mit dem lichtstarken Zoomobjektiv DC Vario-Summilux 1:1,7-2,8/10,9-34 ASPH. liefert die Kompaktkamera erstaunliche Bildqualität im Taschenformat. Neue optionale Accessoires verleihen ihr eine individuelle Note. Ergänzend zum bereits erhältlichen Kameraetui aus schwarzem Leder erweitert eine Ausführung im Farbton Cognac das Sortiment. Eine abgestimmte Kollektion aus Tragriemen und einer Handschlaufe in geflochtenem schwarzem Leder runden das Accessoire-Portfolio der kompakten D-Lux 8 stilvoll ab.

Die Leica Produkte in der neuen Farbvariante sowie das neue Equipment werden weltweit in Leica Stores, im Leica Online Store und bei autorisierten Händlern erhältlich sein.

Ab 28. Mai 2026 erhältlich:

Leica M11-P, metallgrau lackiert, UVP: 9.290,00 Euro

Akku BP-SCL7, metallgrau lackiert, UVP: 180,00 Euro

Protektor für M11-Kameras, Leder, dunkelbraun, UVP: 300,00 Euro

Tragriemen mit Schulterteil für M- und Q-Kameras, Leder, dunkelbraun, UVP: 135,00 Euro

Multifunktionsprotektor für M11-Kameras, Leder, schwarz, UVP: 330,00 Euro

Ab 28. Mai 2026 erhältlich:

Leica APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH., metallgrau lackiert, UVP: 8.950,00 Euro

Ab 16. Juli 2026 erhältlich: