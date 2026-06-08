Die Imaging Business News der Woche zeigen, wie stark sich die Fotobranche zwischen neuen Creator-Gewohnheiten, regulatorischen Risiken und klassischem Fotogeschäft bewegt: In Japan setzt sich Sonys sucherlose ZV-E10 II an die Spitze der Kameraverkäufe und stellt damit traditionelle Foto-Prioritäten infrage. Gleichzeitig sorgt die mögliche EU-Prüfung der Ceconomy-Übernahme durch JD.com für Unsicherheit im Handel. Und Cewe unterstreicht mit höherer Dividende, strategischem Fokus aufs Kerngeschäft und internationaler Branchenpräsenz seine Rolle als einer der wichtigsten Fotodienstleister Europas.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 24/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW 25/26:

Sucherlose vertreibt Spiegellose vom Thron

Da ist einiges los(e) in Sachen beliebteste Kameramodelle: Die sucherlose Creator-Kamera Sony ZV-E10 II überholt in Japan die traditionellen Fotomodelle – und das, obwohl sie keinen Sucher hat. Monatelang dominierte die spiegellose Canon EOS R10 die japanischen Verkaufscharts. Die neuesten Verkaufszahlen des japanischen Einzelhändlers BCN zeigen, dass die vorrangig für Video konzipierte, sucherlose Sony ZV-E10 II an der Spitze der Verkaufszahlen steht.

Auf dem Papier konkurrieren die Canon EOS R10 und die Sony ZV-E10 II in derselben Kategorie der spiegellosen APS-C-Kameras. Sie stehen jedoch für zwei sehr unterschiedliche Aufnahme-Philosophien. Die Canon EOS R10 verfügt über einen Sucher – etwas, das die meisten Fotografen als unverzichtbar ansehen. Sie folgt einem eher traditionellen Kameradesign und ihre Handhabung orientiert sich an der Fotografie aus der DSLR-Ära. Die Sony ZV-E10 II hingegen ist in erster Linie für Kreative Videografen konzipiert. Sie verzichtet gänzlich auf den Sucher und setzt stattdessen auf ein kompaktes Gehäuse, geringeres Gewicht und primär videofokussierte Funktionen. Ob der Aufstieg der ZV-E10 II in Japan ein anhaltender Trend auch in anderen Teilen der Welt sein wird oder nur ein vorübergehender Anstieg, bleibt abzuwarten – doch der Aufstieg vom fünften Platz im letzten Monat auf Platz 1 aktuell deutet auf eine Verschiebung der Prioritäten der Käufer hin.

Kippt der Ceconomy/JD-Deal vor dem EU-Gericht?

Das kommt jetzt eher unerwartet: Die Europäische Kommission untersucht anscheinend die Übernahme von Ceconomy durch das chinesische Unternehmen JD.com. Die europäischen Behörden haben wohl Bedenken, dass JD.com möglicherweise drittstaatliche Subventionen erhalten hat und damit den EU-Binnenmarkt verzerren könnte wie Finanzierungen zu Vorzugsbedingungen, Steueranreize oder diverse Zuschüsse seitens der Volksrepublik China. Die EU-Kommission hat ausserdem Bedenken, dass das neue Unternehmen nach dem Zusammenschluss Investitions- und Geschäftsstrategien verfolgen könnte, die sich auf Wettbewerbsbedingungen im EU-Binnenmarkt auswirken. Die Kommission muß bis spätestens am 2. Oktober 2026 zu einem Beschluss kommen – spätestens dann sind wir alle diesbezüglich schlauer.

Cewe: Mehr Dividende, Konzentration aufs Kerngeschäft

Die ordentliche Hauptversammlung der CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat beschlossen, die Dividende je Aktie auf 3,00 Euro (Dividende im Vorjahr: 2,85 Euro) zu erhöhen. Damit profitieren die Aktionärinnen und Aktionäre des Unternehmens von der 17. Dividendensteigerung in Folge. Die Dividendenrendite auf Basis des aktuellen Kurses beträgt dabei rund 3,0%. „Mit Blick nach vorn liegt unser klarer Fokus auf Profitabilität und Wertschaffung: Wir konzentrieren uns darauf, unsere Markt- und Markenpositionen weiter zu stärken und nachhaltiges, profitables Wachstum zu sichern. Dabei setzen wir gezielt auf die gebündelte Kompetenz sowie die Ressourcen der gesamten CEWE Group und treiben Innovationen in allen Bereichen konsequent voran“, betont Thomas Mehls, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Die HV-Präsentation des Vorstands sowie die detaillierten Abstimmergebnisse aller Tagesordnungspunkte der HV sind auf der Webseite des Unternehmens unter https://ir.cewe.de/hv verfügbar.

Apropos Cewe und Thomas Mehls: Auf der Visual 1st, der Führungskräftekonferenz zu Innovationen und Partnerschaften in der globalen Foto- und Videobranche vom 29. bis 30. September in San Francisco, wird der Cewe-CEO ein Kamingespräch mit Emily Whittaker, der CEO von Shutterfly führen. Laut Hans Hartman, Co-Vorsitzender von Visual 1st, ist dies das allererste Mal, dass die CEOs der beiden größten B2C-Fotodruckunternehmen aus Nordamerika und Europa gemeinsam auf einer Branchenkonferenz ihre Erkenntnisse teilen werden.