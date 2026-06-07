Ausstellung vom 13. Juni bis 4. Juli 2026

CHRISTIAN TAGLIAVINI / EUGENIO RECUENCO

Die Galerie CAMERA WORK präsentiert vom 13. Juni bis zum 4. Juli 2026 die Doppelausstellung Christian Tagliavini / Eugenio Recuenco. Das Œuvre beider Künstler, die weltweit exklusiv von CAMERA WORK vertreten werden, ist geprägt von kunsthistorischen und historischen Referenzen, die in inszenierten Bildwelten visuell verarbeitet werden. Mit der Ausstellung feiert Christian Tagliavini das 20. Jubiläum seines künstlerischen Schaffens.

Die Doppelausstellung umfasst prägende Werke und Objekte aus Christian Tagliavinis Œuvre sowie das eigens anlässlich des Jubiläums konzipierte, limitierte und künstlerisch interdisziplinär gestaltete Portfolio des Künstlers. Eine Kollaboration Tagliavinis mit der KPM, inspiriert von der Serie Voyages Extraordinaires des Künstlers, ergänzt die Ausstellung. In der Galerie wird eine Auswahl der limitierten Stücke aus der exklusiven Zusammarbeit ausgestellt und erhältlich sein.

Im oberen Stockwerk der Galerie werden ausgewählte Werke des Fotokünstlers Eugenio Recuenco gezeigt. Hier werden sowohl Fotografien aus seiner Serie Fairytale sowie Lightbox-Arbeiten aus der über mehrere Jahre hinweg konzipierte Serien 365° ausgestellt.

Christian Tagliavinis (*1971, Schweiz) Arbeit ist insbesondere von seiner Kindheit in Italien geprägt, wo er inmitten des Kulturreichtums der Poebene aufwuchs. Der Autodidakt Tagliavini studierte zunächst Architektur und arbeitete als Grafikdesigner. Sein Interesse an der Fotografie wurde im Jahr 2000 bei einer Fotoausstellung in Mailand geweckt. Fasziniert von den technischen Aspekten der Fotografie, probierte er zunächst verschiedene fotografische Disziplinen aus, bevor er entdeckte, dass die Inszenierungstechnik der effektivste Weg ist, jene Geschichten umzusetzen, die in seiner Vorstellung leben. Christian Tagliavinis Arbeiten sind in renommierten privaten und öffentlichen Sammlungen vertreten und werden in zahlreichen Museen weltweit ausgestellt.

Eugenio Recuenco (*1968 in Spanien) studierte Bildende Kunst, bevor er sich der Fotokunst zuwandte. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete er für führende Zeitschriften und globale Marken. Er wurde in New York als Art Director für die Oper Les Huguenots engagiert und begann, Werbespots, Kampagnenfilme, Kurzfilme und Dokumentarfilme zu produzieren sowie Musikvideos für zahlreiche Bands zu gestalten. Recuencos Arbeiten sind regelmäßig in internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen zu sehen. Im Jahr 2007 wurde er eingeladen, den renommierten Lavazza-Kalender zu gestalten – ebenso 2011 und 2021. Eugenio Recuenco hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten.

Christian Tagliavini x KPM: The Voyages Collaboration

Christian Tagliavini und KPM Berlin haben gemeinsam eine Auswahl an Porzellanobjekten entworfen, die von der Serie Voyages Extraordinaires des Künstlers inspiriert sind. Während die ToGo-Becher Sélènaute, Magmatique und Ovomarine drei außergewöhnliche Reisen im Stil von Jules Verne darstellen – zum Mond, zum Erdkern und in die Tiefen des Meeres –, erinnern die MARI 600 Vasen an die Serien ergänzende Figuren, die sich im Erwarten des Wandels der Jahreszeiten befinden.

Die Königliche Porzellanmanufaktur Berlin, 1763 von Friedrich dem Großen gegründet, steht für handgefertigtes Porzellan im Herzen Berlins, zeitloses Design und außergewöhnliche Handwerkskunst. Durch kreative Kooperationen verbindet die KPM Berlin Tradition und Moderne – ein Symbol für Berlins kulturelles Erbe und Qualität.

CAMERA WORK · Kantstraße 149 · 10623 Berlin · Dienstag bis Samstag · 11 bis 18 Uhr · Eintritt frei

www.camerawork.de