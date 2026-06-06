Das Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK) zeigt ab 11. Juni 2026 eine umfassende Ausstellung des Architekturfotografen Hans Georg Esch. Die Schau vereint Arbeiten aus fast vier Jahrzehnten und präsentiert Bauwerke aus unterschiedlichen Kulturen und Epochen.

Das MAKK – Museum für Angewandte Kunst Köln zeigt vom 11. Juni bis zum 27. September 2026 die bislang größte Museumsausstellung des Fotografen Hans Georg Esch. Die Ausstellung trägt den Titel „Hans Georg Esch · Der architektonische Blick · epochal – global“ und gibt einen Überblick über sein fotografisches Schaffen seit den 1980er-Jahren.

Zu sehen sind Aufnahmen von Bauwerken aus verschiedenen Regionen der Welt und aus unterschiedlichen historischen Epochen. Die Motive reichen von den Ruinen Pompejis über den Kölner Dom und das Chrysler Building in New York bis hin zu zeitgenössischen Projekten wie dem 2025 eröffneten Flughafen von Abu Dhabi.

Vier Jahrzehnte fotografischer Arbeit

Hans Georg Esch wurde 1964 in Neuwied geboren und arbeitet nach Angaben des Museums sowohl als Auftragsfotograf als auch an eigenen künstlerischen Projekten. Die Ausstellung vereint großformatige Einzelwerke und Bildserien, die sich mit Architektur als globalem und epochenübergreifendem Phänomen beschäftigen.

Neben bekannten Bauwerken umfasst die Auswahl auch urbane Räume, Panoramen und Detailaufnahmen. Die Ausstellung will zeigen, wie Esch architektonische Motive unabhängig von ihrem geografischen oder kulturellen Kontext ins Bild setzt.

Fokus auf den „architektonischen Blick“

Laut Veranstalter steht Eschs persönlicher Blick auf Architektur im Mittelpunkt der Ausstellung. Seine Fotografien sollen Gebäude und Stadträume zu eigenständigen Bildmotiven verdichten und damit die Wahrnehmung von Architektur prägen.

Die Eröffnung findet am 10. Juni 2026 um 19 Uhr im MAKK statt.

Die Ausstellung auf einen Blick: